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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 10:49
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Це скоріше виключення.
Бо розмір та природні умови.
макаки смогли мы не можем.
Саме так.
Не можемо.
На відміну від макак.
Бо занадто ускладнили структуру суспільства. Перейшли на рівні вище. Тому кількість дала нову якість.
.
в т.ч. из-за этого. далее диллема либо мы меняем модель общества на такую где будет всё прозрачно и найдётся место доверию. Либо мы самоуничтожимся как нация. Что кстати уже происходит - 7 млн выехавших, провалы в демографии и т.д. Люди скажут а накуя мне это всё если в Германии/Канаде можно жить по другому.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 17 лют, 2025 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 10:49
Востаннє редагувалось Wirująświatła
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Додано: Пон 17 лют, 2025 10:55
Wirująświatła написав:
либо мы самоуничтожимся как нация. Что кстати уже происходит - 7 млн выехавших, провалы в демографии и т.д.
Не знищиться нація точно.
Ужметься до розмірів, які відповідають відносинам, які діють на данному періоді часу.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 10:55
Правда дратує, коли форум глючить?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 10:56
Україна не входить в НАТО, а якщо Росія ще раз нападе, Захід атакує російські війська: вже у середу США та РФ можуть підписати історичну угоду, - росЗМІ
▪️Україна бере на себе зобов'язання зберегти нейтральний статус, закріпивши це в Конституції. У відповідь Росія гарантує, що не просуватиметься далі територій п'яти вже зайнятих областей.
▪️Якщо НАТО відновить плани щодо прийому України, Росія отримує карт-бланш на військовий наступ на всю територію країни.
▪️Якщо Москва спробує просунутися далі закріплених кордонів, США і союзники мають право завдати прямого удару по російських позиціях.
▪️Росія виводить війська з Білорусії. Мінськ більше не розглядається як плацдарм для можливої атаки на Київ. Росія знімає контроль із білоруського кордону, повертаючи війська на територію РФ. З Лукашенка і Білорусії знімають усі санкції.
▪️США скорочують військову присутність у Польщі та низці країн НАТО. Трамп готовий частково згорнути інфраструктуру Альянсу в Східній Європі, що стане символічним кроком до розрядки.
▪️В обмін на дотримання домовленостей розглядається поступове скасування частини санкцій проти великих російських банків і енергетичних компаній.
▪️Кримське питання залишається в підвішеному стані. Де-юре Захід не визнає анексію, але де-факто погоджується не порушувати тему Криму щонайменше до закінчення другого президентського терміну Трампа.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 10:57
detroytred написав:
На горі начальники можуть вважати будь-що.
Показник не вони.
народ бусифицирует власть или власть бусифицирует народ? "показатель" у того, кто бусифицирует. А мнение бусифицируемых наоборот теперь ничтожно. Народ умножили на ноль. Пока что ухылянтов, чуть позже начнут умножать и другие слои населения. У диктатуры свои правила, одно из которых " умножь народ на ноль". Зачем сталину были репрессии? это был акт "умножения на ноль", даже близкое окружение не имело иммунитета, любой мог пойти под нож как свинья. Жена молотова например.. Опасная преступница. Сталин видел в Молотове конкурента и таким образом давил на него, чтобы не забывал кто в доме хозяин.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 17 лют, 2025 11:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:00
Успіх написав:
Чому не можна зробити все просто:
Для кожного комадира - якщо виконав завдання і мінімум втратив людей - медалька, а якщо виконав завдання і жодних втрат - медалька і 200к премії(наприклад).
А от якщо хоч і виконав завдання, але великі втрати - суд і в'язниця(рік-3-5-10)
А якщо хитродупий/не береться виконувати завдання(якось петляє) - пониження в званні/відправка копати окопи
Тож, мені здається, що можливо все - було б лише бажання!©
Принцип правильний, хоч і дещо складніший.
А не можна, бо
Тому що дана система повинна охоплювати не тільки від бригади і нижче, але і вгору.
І саме згори вона повинна запроваджуватися.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:02
Letusrock
У всіх тих "мирних планах" ключове/найголовніше - це ГАРАНТІЇ безпеки!
Щоб, якщо щось - то США/ЄВРОПА 100500% за нас вступились воювати!
Тоді нах то НАТО, як нам важлива 100-відсоткова безпека!
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:05
Letusrock написав:
Україна не входить в НАТО, а якщо Росія ще раз нападе, Захід атакує російські війська: вже у середу США та РФ можуть підписати історичну угоду, - росЗМІ
Ключове:
*▪️Якщо Москва спробує просунутися далі закріплених кордонів, США і союзники мають право завдати прямого удару по російських позиціях. * ------ і це підпіше Зе?
Не зобов'язані завдати прямого удару по росвійськах, а лише мають право.
Це Будапештський номер 2.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:05
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Це скоріше виключення.
Бо розмір та природні умови.
макаки смогли мы не можем.
Саме так.
Не можемо.
На відміну від макак.
Бо занадто ускладнили структуру суспільства. Перейшли на рівні вище. Тому кількість дала нову якість.
У макак нема отаких величезних спільнот.
А в невеликих селах довіра ... як і в макак.
В чому перейти до виборчої системи як в США, коли іде делегування від низу догори.
5 дворів/квартир вибирають представника (ОСББ) чи ОТГ. Далі ті обрані ще обраних на ланку вище. І так аж до самого верху. Трампа ж не нарід/люмпен вибирає напряму. А через представників.
А що проблема провести вибори таким шляхом в кілька рівнів?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 17 лют, 2025 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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