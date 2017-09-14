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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:10
Успіх написав:Letusrock
У всіх тих "мирних планах" ключове/найголовніше - це ГАРАНТІЇ безпеки!
Щоб, якщо щось - то США/ЄВРОПА 100500% за нас вступились воювати!
Тоді нах то НАТО, як нам важлива 100-відсоткова безпека!
Там 100% гарантія безпеки, бо расія отримує що хотіла
Хотя явно що то брехня, на такий "план" ніхто не погодидиься (якщо будуть питати Україну та Європу)
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:11
detroytred написав: Letusrock написав:
Україна не входить в НАТО, а якщо Росія ще раз нападе, Захід атакує російські війська: вже у середу США та РФ можуть підписати історичну угоду, - росЗМІ
Ключове:
*▪️Якщо Москва спробує просунутися далі закріплених кордонів, США і союзники мають право завдати прямого удару по російських позиціях. * ------ і це підпіше Зе?
Не зобов'язані завдати прямого удару по росвійськах, а лише мають право.
Це Будапештський номер 2.
Виправити на "зобов'язані завдати".
Але 5 стаття по факту теж залишає велике поле для "відморозитися"
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:13
Letusrock написав:
У відповідь Росія гарантує, що не просуватиметься далі територій п'яти вже зайнятих областей.
такое гавно мы могли и при байдене подписать, даже лучше (Стамбул). при этом с нас тогда не драли редкоземельных металлов на 500ярдов - плата за посредничество Трампа.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 17 лют, 2025 11:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:13
detroytred написав: Успіх написав:
Чому не можна зробити все просто:
Для кожного комадира - якщо виконав завдання і мінімум втратив людей - медалька, а якщо виконав завдання і жодних втрат - медалька і 200к премії(наприклад).
А от якщо хоч і виконав завдання, але великі втрати - суд і в'язниця(рік-3-5-10)
А якщо хитродупий/не береться виконувати завдання(якось петляє) - пониження в званні/відправка копати окопи
Тож, мені здається, що можливо все - було б лише бажання!©
Принцип правильний, хоч і дещо складніший.
А не можна, бо
Тому що дана система повинна охоплювати не тільки від бригади і нижче, але і вгору.
І саме згори вона повинна запроваджуватися.
Так на кожних щаблях щось схоже треба запроваджувати!
Наприклад:
Той, що відповідає за дороги(ремонт/будову їх) в Україні - виконав певний план, якісно і вклався в норми - медалька і 200к пермії(наприклад)
- виконав план, але якість погана(вкрав матеріали) - суд і компенсація матеріалів, або конфіскація майна і в'язниця(на 3-5-10р)
Тут, звичайно, я дуже "кустарно" описав, і багато чого треба обдумувати/шліфувати кожну деталь... але думаю що Ви саму суть зрозуміли?
І так на кожному щаблі... - не важливо, чи це міністр фінансів, чи мініст оборони, чи будь який інший міністр/ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за той, чи інший напрямок/галузь...
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:18
Успіх написав:
І так на кожному щаблі... - не важливо, чи це міністр фінансів, чи мініст оборони, чи будь який інший міністр/ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за той, чи інший напрямок/галузь...
2 вопроса
1.кто будет контролировать премьера, президента, голову верх.суда и через какой инструмент? подсказка. совесть лучший контролер, но где ее взять?
2. почему ты думаешь что элиты близкие к бюджету согласятся жить по твоим правилам?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 17 лют, 2025 11:22, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:19
Letusrock написав: Успіх написав:
У всіх тих "мирних планах" ключове/найголовніше - це ГАРАНТІЇ безпеки!
а якщо гарантій/нато небуде, тоді "остання верба" наше всьо?
...тоді не забудьте в Україні вимкнути світло, хто останній буде перепливати тису/переходити кордон...
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:22
detroytred написав: Letusrock написав:
Україна не входить в НАТО, а якщо Росія ще раз нападе, Захід атакує російські війська: вже у середу США та РФ можуть підписати історичну угоду, - росЗМІ
Ключове:
*▪️Якщо Москва спробує просунутися далі закріплених кордонів, США і союзники мають право завдати прямого удару по російських позиціях. * ------ і це підпіше Зе?
Не зобов'язані завдати прямого удару по росвійськах, а лише мають право.
Це Будапештський номер 2.
А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:26
_hunter написав:
А у него есть варианты?
вариантов нет и его согласие формальность. надо было соглашаться на стамбул, а не надувать щёки. это не кварал 95 тут хорошо нужно просчитывать последствия наперёд. чего мы добились за 2,5 дополнительных года войны? того, что нам выставили счёт на 500 ярдов. Помимо потерь живой силы и территорий.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 17 лют, 2025 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:27
_hunter написав:
А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...
Есть, вывод войск из восточной Европы тоже не огонь сигнал. И уже союзников "как жить дальше" становится больше.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:34
Wirująświatła написав:
чего мы добились за 2,5 дополнительных года войны? того, что нам выставили счёт на 500 ярдов. Помимо потерь живой силы и территорий.
*Эх... не... 15% я все же пока не скажу... )
Но намекал...
Что дерибан возможен только при полном падении... а без дерибана глобальные элиты в лохах...
Остальное решается через переуступку ДОЛГА...
Для этого его и создали и для этого качают тему ресурсы взамен на долги...* (С)
_______________________
Хоча я в оце повне падіння не вірю.
Вважаю, що автор помиляється.
Час покаже.
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