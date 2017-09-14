Обширная территория, на которой происходило развитие цивилизации майя, входит в состав 5 современных государств: Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса и Сальвадора. А в ее истории принято выделять 3 периода: предклассический, классический и постклассический, начиная с 2400 года до нашей эры и заканчивая XV веком нашей эры. Известно, что это было развитое общество, которое создавало сложные произведения искусства, овладело математикой на высоком уровне, создало свою собственную систему письменности и обладало глубоким пониманием астрономии.



Единственное средство, с помощью которого древние майя наблюдали за ночным небом, – их собственные глаза, которыми они смотрели на звезды через узкие и длинные прорези в стенах храмов. И при этом они сумели с потрясающей точностью вычислить продолжительность обращения Луны вокруг Земли – 29,53053 суток (современное значение 29,530588) – и продолжительность солнечного года – 365,2420 суток (современное значение 365,2421).



По этим показателям лунный календарь майя превосходит по точности григорианский. Без всяких компьютеров, телескопов и хронометров древние майя разработали сложные и совершенные временные таблицы.



Майя были искусными фермерами, ремесленниками и архитекторами, чьи города разрастались и процветали в тропических лесах. Но еще мы знаем, что они практиковали жестокие ритуалы и разжигали войны, а также что их сложноорганизованное общество в конечном итоге скатилось в насилие, рабство и хаос.



По мере роста городов майя политическая власть королевской семьи и жрецов также возрастала. Со временем они, по-видимому, становились все более одержимыми демонстративным потреблением, сохранением власти, контролем ресурсов и манипулированием населения посредством благоговения, унижения и страха. Правители постоянно требовали большего и лучшего. Но у всего этого была цена — окончательная гибель одной из величайших цивилизаций, которые знал мир.