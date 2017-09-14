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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:11
detroytred написав: Letusrock написав:
Україна не входить в НАТО, а якщо Росія ще раз нападе, Захід атакує російські війська: вже у середу США та РФ можуть підписати історичну угоду, - росЗМІ
Ключове:
*▪️Якщо Москва спробує просунутися далі закріплених кордонів, США і союзники мають право завдати прямого удару по російських позиціях. * ------ і це підпіше Зе?
Не зобов'язані завдати прямого удару по росвійськах, а лише мають право.
Це Будапештський номер 2.
Виправити на "зобов'язані завдати".
Але 5 стаття по факту теж залишає велике поле для "відморозитися"
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:13
Letusrock написав:
У відповідь Росія гарантує, що не просуватиметься далі територій п'яти вже зайнятих областей.
такое гавно мы могли и при байдене подписать, даже лучше (Стамбул). при этом с нас тогда не драли редкоземельных металлов на 500ярдов - плата за посредничество Трампа.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 17 лют, 2025 11:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:13
detroytred написав: Успіх написав:
Чому не можна зробити все просто:
Для кожного комадира - якщо виконав завдання і мінімум втратив людей - медалька, а якщо виконав завдання і жодних втрат - медалька і 200к премії(наприклад).
А от якщо хоч і виконав завдання, але великі втрати - суд і в'язниця(рік-3-5-10)
А якщо хитродупий/не береться виконувати завдання(якось петляє) - пониження в званні/відправка копати окопи
Тож, мені здається, що можливо все - було б лише бажання!©
Принцип правильний, хоч і дещо складніший.
А не можна, бо
Тому що дана система повинна охоплювати не тільки від бригади і нижче, але і вгору.
І саме згори вона повинна запроваджуватися.
Так на кожних щаблях щось схоже треба запроваджувати!
Наприклад:
Той, що відповідає за дороги(ремонт/будову їх) в Україні - виконав певний план, якісно і вклався в норми - медалька і 200к пермії(наприклад)
- виконав план, але якість погана(вкрав матеріали) - суд і компенсація матеріалів, або конфіскація майна і в'язниця(на 3-5-10р)
Тут, звичайно, я дуже "кустарно" описав, і багато чого треба обдумувати/шліфувати кожну деталь... але думаю що Ви саму суть зрозуміли?
І так на кожному щаблі... - не важливо, чи це міністр фінансів, чи мініст оборони, чи будь який інший міністр/ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за той, чи інший напрямок/галузь...
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:18
Успіх написав:
І так на кожному щаблі... - не важливо, чи це міністр фінансів, чи мініст оборони, чи будь який інший міністр/ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за той, чи інший напрямок/галузь...
2 вопроса
1.кто будет контролировать премьера, президента, голову верх.суда и через какой инструмент? подсказка. совесть лучший контролер, но где ее взять?
2. почему ты думаешь что элиты близкие к бюджету согласятся жить по твоим правилам?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:19
Letusrock написав: Успіх написав:
У всіх тих "мирних планах" ключове/найголовніше - це ГАРАНТІЇ безпеки!
а якщо гарантій/нато небуде, тоді "остання верба" наше всьо?
...тоді не забудьте в Україні вимкнути світло, хто останній буде перепливати тису/переходити кордон...
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:22
detroytred написав: Letusrock написав:
Україна не входить в НАТО, а якщо Росія ще раз нападе, Захід атакує російські війська: вже у середу США та РФ можуть підписати історичну угоду, - росЗМІ
Ключове:
*▪️Якщо Москва спробує просунутися далі закріплених кордонів, США і союзники мають право завдати прямого удару по російських позиціях. * ------ і це підпіше Зе?
Не зобов'язані завдати прямого удару по росвійськах, а лише мають право.
Це Будапештський номер 2.
А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:26
_hunter написав:
А у него есть варианты?
вариантов нет и его согласие формальность. надо было соглашаться на стамбул, а не надувать щёки. это не кварал 95 тут хорошо нужно просчитывать последствия наперёд. чего мы добились за 2,5 дополнительных года войны? того, что нам выставили счёт на 500 ярдов. Помимо потерь живой силы и территорий.
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в Пон 17 лют, 2025 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:27
_hunter написав:
А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...
Есть, вывод войск из восточной Европы тоже не огонь сигнал. И уже союзников "как жить дальше" становится больше.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:34
Wirująświatła написав:
чего мы добились за 2,5 дополнительных года войны? того, что нам выставили счёт на 500 ярдов. Помимо потерь живой силы и территорий.
*Эх... не... 15% я все же пока не скажу... )
Но намекал...
Что дерибан возможен только при полном падении... а без дерибана глобальные элиты в лохах...
Остальное решается через переуступку ДОЛГА...
Для этого его и создали и для этого качают тему ресурсы взамен на долги...* (С)
_______________________
Хоча я в оце повне падіння не вірю.
Вважаю, що автор помиляється.
Час покаже.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:36
detroytred написав:
Не знищиться нація точно.
Ужметься до розмірів, які відповідають відносинам, які діють на данному періоді часу.
как индейцы майя?
Обширная территория, на которой происходило развитие цивилизации майя, входит в состав 5 современных государств: Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса и Сальвадора. А в ее истории принято выделять 3 периода: предклассический, классический и постклассический, начиная с 2400 года до нашей эры и заканчивая XV веком нашей эры. Известно, что это было развитое общество, которое создавало сложные произведения искусства, овладело математикой на высоком уровне, создало свою собственную систему письменности и обладало глубоким пониманием астрономии.
Единственное средство, с помощью которого древние майя наблюдали за ночным небом, – их собственные глаза, которыми они смотрели на звезды через узкие и длинные прорези в стенах храмов. И при этом они сумели с потрясающей точностью вычислить продолжительность обращения Луны вокруг Земли – 29,53053 суток (современное значение 29,530588) – и продолжительность солнечного года – 365,2420 суток (современное значение 365,2421).
По этим показателям лунный календарь майя превосходит по точности григорианский. Без всяких компьютеров, телескопов и хронометров древние майя разработали сложные и совершенные временные таблицы.
Майя были искусными фермерами, ремесленниками и архитекторами, чьи города разрастались и процветали в тропических лесах. Но еще мы знаем, что они практиковали жестокие ритуалы и разжигали войны, а также что их сложноорганизованное общество в конечном итоге скатилось в насилие, рабство и хаос.
По мере роста городов майя политическая власть королевской семьи и жрецов также возрастала. Со временем они, по-видимому, становились все более одержимыми демонстративным потреблением, сохранением власти, контролем ресурсов и манипулированием населения посредством благоговения, унижения и страха. Правители постоянно требовали большего и лучшего. Но у всего этого была цена — окончательная гибель одной из величайших цивилизаций, которые знал мир.
любые совпадения случайны
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 17 лют, 2025 11:46, всього редагувалось 2 разів.
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