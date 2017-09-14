|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 17 лют, 2025 11:41
В январе закрылось рекордное количество ФОП — 61 455, - Опендатабот
Открыли собственное дело только 21 358 предпринимателей.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28189
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3416 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 11:41
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Не знищиться нація точно.
Ужметься до розмірів, які відповідають відносинам, які діють на данному періоді часу.
как индейцы майя?
Обширная территория, на которой происходило развитие цивилизации майя, входит в состав 5 современных государств: Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса и Сальвадора. А в ее истории принято выделять 3 периода: предклассический, классический и постклассический, начиная с 2400 года до нашей эры и заканчивая XV веком нашей эры. Известно, что это было развитое общество, которое создавало сложные произведения искусства, овладело математикой на высоком уровне, создало свою собственную систему письменности и обладало глубоким пониманием астрономии. Майя были искусными фермерами, ремесленниками и архитекторами, чьи города разрастались и процветали в тропических лесах. Но еще мы знаем, что они практиковали жестокие ритуалы и разжигали войны, а также что их сложноорганизованное общество в конечном итоге скатилось в насилие, рабство и хаос.
Ні.
Ми не настільки високо взлетіли (ускладнилися), щоб так глибоко впасти.
По мінімуму...
Все в нас по мінімуму.
Тому більш менш стійке))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23219
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лют, 2025 11:44
detroytred написав:
Ми не настільки високо взлетіли (ускладнилися), щоб так глибоко впасти.
а самолеты на взлёте не падают? падение возможно только из стратосферы?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28189
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3416 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 11:45
Wirująświatła написав: Успіх написав:
І так на кожному щаблі... - не важливо, чи це міністр фінансів, чи мініст оборони, чи будь який інший міністр/ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за той, чи інший напрямок/галузь...
2 вопроса
1.кто будет контролировать премьера, президента, голову верх.суда и через какой инструмент? подсказка. совесть лучший контролер, но где ее взять?
2. почему ты думаешь что элиты близкие к бюджету согласятся жить по твоим правилам?
1. Я б зробив би так(але ж це фантастика) - Президент, як головнокомандувач/найголовніший контролює умовно 10 людей, а ті 10 контролюють 50 людей щаблем нижче, а ті 50.... ну ти зрозумів)) - і так далі аж до самого низу...
А Президента контролював би народ через Дію(наприклад) - що пів року в Дії голосування про рейтинг президента
- 80% і вище, то все ок - народ задоволений + премія/плюшки президенту!))
Якщо +/-50% - перевірка/розслідування на те, чи не дуже збагатився він і його родичі/друзі за пів року)) - і якщо все ок, то просто звільнення.
А от якщо рейтинг менше 30% - то суд, конфіскація майна і в'язниця(3-5-10р)
На жаль, це фантастика))
Але - якщо б була ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ у людини, то вона б і старанно працювала!
А так, нах напрягатись тому, чи іншому, якщо відповідальності нема, або так "льогкий іспуг" для замилення очей пересічним?!
2. Я ж кажу - це фантастика!
Хоча, якщо народ був би "брат за брата", мав би велику єдність - то "можливо все!"©
В єдності - сила народу!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7627
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 962 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 11:49
_hunter написав:
А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...
У всіх трьох (України, Штатів, рфії) є варіант - в будь-який момент показати півруки.
Продовжую мати думку, що 80 на 20 -- так і буде.
І ще питання хто буде першим з цієї трійці.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23219
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лют, 2025 11:49
Успіх написав:
В єдності - сила народу!©
была до появления денег. с их появлением появились и богатые которые научились менять под себя законы, красть и откупаться, покупать должности, выигрывать выборы, затевать войны и зарабатывать на крови. И куда потом делся тот народ?viewtopic.php?p=5826085#p5826085
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28189
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3416 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 11:55
detroytred написав: _hunter написав:
А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...
У всіх трьох (України, Штатів, рфії) є варіант - в будь-який момент показати півруки
.
Продовжую мати думку, що 80 на 20 -- так і буде.
І ще питання хто буде першим з цієї трійці.
Это-то понятно, но "показати півруки" -- это же не вариант решения проблемы. Это просто способ отложить решение на потом. Т.е. подписывать всеравно придется, но на покращэнных позыциях...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9236
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 17 лют, 2025 11:59
_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав:
А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...
У всіх трьох (України, Штатів, рфії) є варіант - в будь-який момент показати півруки
.
Продовжую мати думку, що 80 на 20 -- так і буде.
І ще питання хто буде першим з цієї трійці.
Это-то понятно, но "показати півруки" -- это же не вариант решения проблемы. Это просто способ отложить решение на потом. Т.е. подписывать всеравно придется, но на покращэнных позыциях...
Так якщо рішення проблеми лежить в площині чим пожертвувати - владою чи "покращенням"?
Всі рівняння вирішуються завжди визначенням - кого-що на алтар?
Ким-чим жертвувати.
Тим паче, що питання зараз стоїть навіть не про Україну, а про Європу.
Україна по суті лише каталізатор процесу.
Кожна країна Європи зараз чухає рєпу: що краще домовитися з Трампом чи з пу, або об'єднатися проти обох? І це на фоні хиткого об'єднання внутрі самої кожної країни Європи.
Проблему ж об'єднання тут обговорюємо зранку)))
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 17 лют, 2025 12:11, всього редагувалось 2 разів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23219
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лют, 2025 12:07
Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав:
[quote="5825688:Дюрі-бачі написав:Ні, податки платяться в Україні. Переважно 6% як ФОП, але один грант завів через Україну і з нього 23%....
здається, ти маєш визначитися - або ти переймаєшся долею пенсіонерів, або платиш як ФОП 6%. бо інакше це дуже лицемірно... я й це мав на увазі.
Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.
перейматися треба. а лити крокодилові сльози про бідних пенсів - не треба. перший крок - заплатити стільки податків, скільки треба за законом.
я так розумію ФОП 6% близька тема? так от, це лазівка, це не за законом. особливо, коли народ працює на галерах. а чому я не можу бути ФОПом? бо якось податкова прикрила всі ці лазівки, не знаю чому ІТвцям дозволила й далі петляти...[/quote]Скажімо так, це законна лазівка. І режим дія Сіті теж (там трохи вищі податки ніж у ФОП, але нижчі за загальну систему). Нема чого звинувачувати людей, що просто використовують законні можливості.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35391
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8137 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 12:16
Wirująświatła написав: Успіх написав:
В єдності - сила народу!©
была до появления денег. с их появлением появились и богатые которые научились менять под себя законы, красть и откупаться, покупать должности, выигрывать выборы. И куда потом делся тот народ?
Я кажу, що нема єдності!
Десь на Марсі - піднялись би 100тис незадоволених - влада Марсу тільки посміялась...
А от піднялось би мільйони так 2-3, то вже не до сміху було б владі Марсу і МУСІЛИ б слухати народ!
Та що так високо йти - наприклад, в умовному селі підійде 10людей до голови сільради і скаже своє не задоволення по якомусь питанні. Голова наобіцяє з три короба, або просто лапші навішає про неможливість вирішити питання і люди підуть далі незадоволені з нічим...
А от якщо прийдуть майже всі умовно та хоч 200 людей - і скажуть голові, або виконуй нормально свої обов'язки і вирішуй питання громади, які виникли - або нах звільняйся сам!
Тут вже інстинкт самозбереження голови сам підкаже, що треба або чесно працювати далі, або уйопувати нах, поки "сам" 4 рази з розбігу не стукнувся об стіну головою
1. Сила ЄДНОСТІ народу!
2. Високопосадовець має мати ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за свої дії!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7627
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 962 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|86538
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|260589
|
|
|6076
|906590
|
|