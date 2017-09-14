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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12721127221272312724>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 45
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
16
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
40%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:41

В январе закрылось рекордное количество ФОП — 61 455, - Опендатабот

Открыли собственное дело только 21 358 предпринимателей.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:41

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Не знищиться нація точно.
Ужметься до розмірів, які відповідають відносинам, які діють на данному періоді часу.
как индейцы майя?
Обширная территория, на которой происходило развитие цивилизации майя, входит в состав 5 современных государств: Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса и Сальвадора. А в ее истории принято выделять 3 периода: предклассический, классический и постклассический, начиная с 2400 года до нашей эры и заканчивая XV веком нашей эры. Известно, что это было развитое общество, которое создавало сложные произведения искусства, овладело математикой на высоком уровне, создало свою собственную систему письменности и обладало глубоким пониманием астрономии. Майя были искусными фермерами, ремесленниками и архитекторами, чьи города разрастались и процветали в тропических лесах. Но еще мы знаем, что они практиковали жестокие ритуалы и разжигали войны, а также что их сложноорганизованное общество в конечном итоге скатилось в насилие, рабство и хаос.

Ні.
Ми не настільки високо взлетіли (ускладнилися), щоб так глибоко впасти.

По мінімуму...
Все в нас по мінімуму.
Тому більш менш стійке))
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:44

  detroytred написав:Ми не настільки високо взлетіли (ускладнилися), щоб так глибоко впасти.
а самолеты на взлёте не падают? падение возможно только из стратосферы?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:45

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:І так на кожному щаблі... - не важливо, чи це міністр фінансів, чи мініст оборони, чи будь який інший міністр/ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за той, чи інший напрямок/галузь...
2 вопроса

1.кто будет контролировать премьера, президента, голову верх.суда и через какой инструмент? подсказка. совесть лучший контролер, но где ее взять?

2. почему ты думаешь что элиты близкие к бюджету согласятся жить по твоим правилам?

1. Я б зробив би так(але ж це фантастика) - Президент, як головнокомандувач/найголовніший контролює умовно 10 людей, а ті 10 контролюють 50 людей щаблем нижче, а ті 50.... ну ти зрозумів)) - і так далі аж до самого низу...
А Президента контролював би народ через Дію(наприклад) - що пів року в Дії голосування про рейтинг президента :lol: - 80% і вище, то все ок - народ задоволений + премія/плюшки президенту!))
Якщо +/-50% - перевірка/розслідування на те, чи не дуже збагатився він і його родичі/друзі за пів року)) - і якщо все ок, то просто звільнення.
А от якщо рейтинг менше 30% - то суд, конфіскація майна і в'язниця(3-5-10р) :mrgreen:
На жаль, це фантастика))
Але - якщо б була ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ у людини, то вона б і старанно працювала!
А так, нах напрягатись тому, чи іншому, якщо відповідальності нема, або так "льогкий іспуг" для замилення очей пересічним?!

2. Я ж кажу - це фантастика!
Хоча, якщо народ був би "брат за брата", мав би велику єдність - то "можливо все!"© :D

В єдності - сила народу!©
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:49

  _hunter написав:А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...

У всіх трьох (України, Штатів, рфії) є варіант - в будь-який момент показати півруки.

Продовжую мати думку, що 80 на 20 -- так і буде.
І ще питання хто буде першим з цієї трійці.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:49

  Успіх написав:В єдності - сила народу!©
была до появления денег. с их появлением появились и богатые которые научились менять под себя законы, красть и откупаться, покупать должности, выигрывать выборы, затевать войны и зарабатывать на крови. И куда потом делся тот народ?

viewtopic.php?p=5826085#p5826085
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:55

  detroytred написав:
  _hunter написав:А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...

У всіх трьох (України, Штатів, рфії) є варіант - в будь-який момент показати півруки.

Продовжую мати думку, що 80 на 20 -- так і буде.
І ще питання хто буде першим з цієї трійці.

Это-то понятно, но "показати півруки" -- это же не вариант решения проблемы. Это просто способ отложить решение на потом. Т.е. подписывать всеравно придется, но на покращэнных позыциях...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:59

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...

У всіх трьох (України, Штатів, рфії) є варіант - в будь-який момент показати півруки.

Продовжую мати думку, що 80 на 20 -- так і буде.
І ще питання хто буде першим з цієї трійці.

Это-то понятно, но "показати півруки" -- это же не вариант решения проблемы. Это просто способ отложить решение на потом. Т.е. подписывать всеравно придется, но на покращэнных позыциях...

Так якщо рішення проблеми лежить в площині чим пожертвувати - владою чи "покращенням"?

Всі рівняння вирішуються завжди визначенням - кого-що на алтар?
Ким-чим жертвувати.

Тим паче, що питання зараз стоїть навіть не про Україну, а про Європу.
Україна по суті лише каталізатор процесу.

Кожна країна Європи зараз чухає рєпу: що краще домовитися з Трампом чи з пу, або об'єднатися проти обох? І це на фоні хиткого об'єднання внутрі самої кожної країни Європи.
Проблему ж об'єднання тут обговорюємо зранку)))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 лют, 2025 12:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:

[quote="5825688:Дюрі-бачі написав:Ні, податки платяться в Україні. Переважно 6% як ФОП, але один грант завів через Україну і з нього 23%....

здається, ти маєш визначитися - або ти переймаєшся долею пенсіонерів, або платиш як ФОП 6%. бо інакше це дуже лицемірно... я й це мав на увазі.
Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.

перейматися треба. а лити крокодилові сльози про бідних пенсів - не треба. перший крок - заплатити стільки податків, скільки треба за законом.

я так розумію ФОП 6% близька тема? так от, це лазівка, це не за законом. особливо, коли народ працює на галерах. а чому я не можу бути ФОПом? бо якось податкова прикрила всі ці лазівки, не знаю чому ІТвцям дозволила й далі петляти...[/quote]Скажімо так, це законна лазівка. І режим дія Сіті теж (там трохи вищі податки ніж у ФОП, але нижчі за загальну систему). Нема чого звинувачувати людей, що просто використовують законні можливості.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:16

В єдності сила народу!©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:В єдності - сила народу!©
была до появления денег. с их появлением появились и богатые которые научились менять под себя законы, красть и откупаться, покупать должности, выигрывать выборы. И куда потом делся тот народ?

Я кажу, що нема єдності!

Десь на Марсі - піднялись би 100тис незадоволених - влада Марсу тільки посміялась...
А от піднялось би мільйони так 2-3, то вже не до сміху було б владі Марсу і МУСІЛИ б слухати народ!

Та що так високо йти - наприклад, в умовному селі підійде 10людей до голови сільради і скаже своє не задоволення по якомусь питанні. Голова наобіцяє з три короба, або просто лапші навішає про неможливість вирішити питання і люди підуть далі незадоволені з нічим...
А от якщо прийдуть майже всі умовно та хоч 200 людей - і скажуть голові, або виконуй нормально свої обов'язки і вирішуй питання громади, які виникли - або нах звільняйся сам!
Тут вже інстинкт самозбереження голови сам підкаже, що треба або чесно працювати далі, або уйопувати нах, поки "сам" 4 рази з розбігу не стукнувся об стіну головою :mrgreen:

1. Сила ЄДНОСТІ народу!
2. Високопосадовець має мати ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за свої дії!
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