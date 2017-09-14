_hunter написав:А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...
У всіх трьох (України, Штатів, рфії) є варіант - в будь-який момент показати півруки.
Продовжую мати думку, що 80 на 20 -- так і буде. І ще питання хто буде першим з цієї трійці.
Это-то понятно, но "показати півруки" -- это же не вариант решения проблемы. Это просто способ отложить решение на потом. Т.е. подписывать всеравно придется, но на покращэнных позыциях...
Так якщо рішення проблеми лежить в площині чим пожертвувати - владою чи "покращенням"?
Всі рівняння вирішуються завжди визначенням - кого-що на алтар? Ким-чим жертвувати.
Тим паче, що питання зараз стоїть навіть не про Україну, а про Європу. Україна по суті лише каталізатор процесу.
Кожна країна Європи зараз чухає рєпу: що краще домовитися з Трампом чи з пу, або об'єднатися проти обох? І це на фоні хиткого об'єднання внутрі самої кожної країни Європи. Проблему ж об'єднання тут обговорюємо зранку)))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 лют, 2025 12:11, всього редагувалось 2 разів.
[quote="5825688:Дюрі-бачі написав:Ні, податки платяться в Україні. Переважно 6% як ФОП, але один грант завів через Україну і з нього 23%....
здається, ти маєш визначитися - або ти переймаєшся долею пенсіонерів, або платиш як ФОП 6%. бо інакше це дуже лицемірно... я й це мав на увазі.
Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися. Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить. Тож ні, це не лицемірство.
перейматися треба. а лити крокодилові сльози про бідних пенсів - не треба. перший крок - заплатити стільки податків, скільки треба за законом.
я так розумію ФОП 6% близька тема? так от, це лазівка, це не за законом. особливо, коли народ працює на галерах. а чому я не можу бути ФОПом? бо якось податкова прикрила всі ці лазівки, не знаю чому ІТвцям дозволила й далі петляти...[/quote]Скажімо так, це законна лазівка. І режим дія Сіті теж (там трохи вищі податки ніж у ФОП, але нижчі за загальну систему). Нема чого звинувачувати людей, що просто використовують законні можливості.
была до появления денег. с их появлением появились и богатые которые научились менять под себя законы, красть и откупаться, покупать должности, выигрывать выборы. И куда потом делся тот народ?
Я кажу, що нема єдності!
Десь на Марсі - піднялись би 100тис незадоволених - влада Марсу тільки посміялась... А от піднялось би мільйони так 2-3, то вже не до сміху було б владі Марсу і МУСІЛИ б слухати народ!
Та що так високо йти - наприклад, в умовному селі підійде 10людей до голови сільради і скаже своє не задоволення по якомусь питанні. Голова наобіцяє з три короба, або просто лапші навішає про неможливість вирішити питання і люди підуть далі незадоволені з нічим... А от якщо прийдуть майже всі умовно та хоч 200 людей - і скажуть голові, або виконуй нормально свої обов'язки і вирішуй питання громади, які виникли - або нах звільняйся сам! Тут вже інстинкт самозбереження голови сам підкаже, що треба або чесно працювати далі, або уйопувати нах, поки "сам" 4 рази з розбігу не стукнувся об стіну головою
1. Сила ЄДНОСТІ народу! 2. Високопосадовець має мати ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за свої дії!
Успіх с падением EQ упали все чесноты, в т.ч. единство и совесть. IQ не умеет их моделировать, как не умеет моделировать доверие, счастье, любовь к ближнему, сострадание, уважение, благодарность и прочие высшие эмоции.
А які підстави були восени 2013 жбурляти коктейлі Молотова ? Не підписали невигідну торгівельну угоду ? А чого зараз не протестують ось Зеленський зірвав угоду з США? Що бусіки на вулиці відлякуають ? Так що пожиттєво їх там тримати ?
Ви про що? Про Майдан? Ну Майдан - це протистояння влада-народ а не громадянська війна. Я ж написав - не буде Майдану бо ЗСУ тотально проти Зе, а проти ЗСУ ніякий ОМОН не піде.
Захід повинен в першу чергу пробувати поміняти Зе, для цього потрібні вибори, для цього потрібне припинення вогню(хоч тимчасове). Очевидно що Зе сильно проти такого варіанту.
Wirująświatła написав:Успіх с падением EQ упали все чесноты, в т.ч. единство и совесть. IQ не умеет их моделировать, как не умеет моделировать доверие, счастье, любовь к ближнему, сострадание, уважение, благодарность и прочее из высших эмоций.
А що спричинило це падіння?
Різні спокуси на це повпливали?
Що саме спричинило те, що люди стали більш егоїстичними, не дружніми і т.д., і т.п.?
Сам же пам'ятаєш, як колись і вгості всі родичі ходили/приїзджали одні до одних... - та і діти ходили один до одного до хати/квартири побавитись іграшками/приставкою...
Успіх написав: Що саме спричинило цю "зміну полюсів"?
Злидні кінця 80-х та початку 90-х.
Бедность рождает стыд. Стыдящийся теряет мужество. Трус страдает от унижений. Униженными все пренебрегают. Отвергнутый впадает в отчаяние. Отчаявшийся теряет разум. Безумный гибнет. Да, бедность — источник всех бед.