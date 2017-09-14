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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1272112722127231272412725>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 45
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
16
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
40%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:59

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:А у него есть варианты? -- не, пару-тройку видосиков с демонстрацией потужной нэзламности он перед подписанием выпустит. Но это и все...

У всіх трьох (України, Штатів, рфії) є варіант - в будь-який момент показати півруки.

Продовжую мати думку, що 80 на 20 -- так і буде.
І ще питання хто буде першим з цієї трійці.

Это-то понятно, но "показати півруки" -- это же не вариант решения проблемы. Это просто способ отложить решение на потом. Т.е. подписывать всеравно придется, но на покращэнных позыциях...

Так якщо рішення проблеми лежить в площині чим пожертвувати - владою чи "покращенням"?

Всі рівняння вирішуються завжди визначенням - кого-що на алтар?
Ким-чим жертвувати.

Тим паче, що питання зараз стоїть навіть не про Україну, а про Європу.
Україна по суті лише каталізатор процесу.

Кожна країна Європи зараз чухає рєпу: що краще домовитися з Трампом чи з пу, або об'єднатися проти обох? І це на фоні хиткого об'єднання внутрі самої кожної країни Європи.
Проблему ж об'єднання тут обговорюємо зранку)))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 лют, 2025 12:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:

[quote="5825688:Дюрі-бачі написав:Ні, податки платяться в Україні. Переважно 6% як ФОП, але один грант завів через Україну і з нього 23%....

здається, ти маєш визначитися - або ти переймаєшся долею пенсіонерів, або платиш як ФОП 6%. бо інакше це дуже лицемірно... я й це мав на увазі.
Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.

перейматися треба. а лити крокодилові сльози про бідних пенсів - не треба. перший крок - заплатити стільки податків, скільки треба за законом.

я так розумію ФОП 6% близька тема? так от, це лазівка, це не за законом. особливо, коли народ працює на галерах. а чому я не можу бути ФОПом? бо якось податкова прикрила всі ці лазівки, не знаю чому ІТвцям дозволила й далі петляти...[/quote]Скажімо так, це законна лазівка. І режим дія Сіті теж (там трохи вищі податки ніж у ФОП, але нижчі за загальну систему). Нема чого звинувачувати людей, що просто використовують законні можливості.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:16

В єдності сила народу!©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:В єдності - сила народу!©
была до появления денег. с их появлением появились и богатые которые научились менять под себя законы, красть и откупаться, покупать должности, выигрывать выборы. И куда потом делся тот народ?

Я кажу, що нема єдності!

Десь на Марсі - піднялись би 100тис незадоволених - влада Марсу тільки посміялась...
А от піднялось би мільйони так 2-3, то вже не до сміху було б владі Марсу і МУСІЛИ б слухати народ!

Та що так високо йти - наприклад, в умовному селі підійде 10людей до голови сільради і скаже своє не задоволення по якомусь питанні. Голова наобіцяє з три короба, або просто лапші навішає про неможливість вирішити питання і люди підуть далі незадоволені з нічим...
А от якщо прийдуть майже всі умовно та хоч 200 людей - і скажуть голові, або виконуй нормально свої обов'язки і вирішуй питання громади, які виникли - або нах звільняйся сам!
Тут вже інстинкт самозбереження голови сам підкаже, що треба або чесно працювати далі, або уйопувати нах, поки "сам" 4 рази з розбігу не стукнувся об стіну головою :mrgreen:

1. Сила ЄДНОСТІ народу!
2. Високопосадовець має мати ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за свої дії!
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:17

  Wirująświatła написав:
В январе закрылось рекордное количество ФОП — 61 455, - Опендатабот

Открыли собственное дело только 21 358 предпринимателей.


це плюс ще ті що з грудня чекали коли відновляться реєстри
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:19

Успіх с падением EQ упали все чесноты, в т.ч. единство и совесть. IQ не умеет их моделировать, как не умеет моделировать доверие, счастье, любовь к ближнему, сострадание, уважение, благодарность и прочие высшие эмоции.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:23

  fox767676 написав:andrijk777

А які підстави були восени 2013 жбурляти коктейлі Молотова ? Не підписали невигідну торгівельну угоду ?
А чого зараз не протестують ось Зеленський зірвав угоду з США?
Що бусіки на вулиці відлякуають ?
Так що пожиттєво їх там тримати ?

Ви про що? Про Майдан? Ну Майдан - це протистояння влада-народ а не громадянська війна.
Я ж написав - не буде Майдану бо ЗСУ тотально проти Зе, а проти ЗСУ ніякий ОМОН не піде.

Захід повинен в першу чергу пробувати поміняти Зе, для цього потрібні вибори, для цього потрібне припинення вогню(хоч тимчасове). Очевидно що Зе сильно проти такого варіанту.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:27

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:Успіх с падением EQ упали все чесноты, в т.ч. единство и совесть. IQ не умеет их моделировать, как не умеет моделировать доверие, счастье, любовь к ближнему, сострадание, уважение, благодарность и прочее из высших эмоций.

А що спричинило це падіння?

Різні спокуси на це повпливали?

Що саме спричинило те, що люди стали більш егоїстичними, не дружніми і т.д., і т.п.?


Сам же пам'ятаєш, як колись і вгості всі родичі ходили/приїзджали одні до одних... - та і діти ходили один до одного до хати/квартири побавитись іграшками/приставкою...

А зараз?

Що саме спричинило цю "зміну полюсів"?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:30

❗️Україна не піде на припинення вогню і вимагає повернутися на кордони 24 лютого 2022 року, це США обговорюватимуть з рф у Саудівській Аравії, — РБК-Україна
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:33

  Успіх написав:
Що саме спричинило цю "зміну полюсів"?

Злидні кінця 80-х та початку 90-х.

Бедность рождает стыд.
Стыдящийся теряет мужество.
Трус страдает от унижений.
Униженными все пренебрегают.
Отвергнутый впадает в отчаяние.
Отчаявшийся теряет разум.
Безумный гибнет.
Да, бедность — источник всех бед.

Древнеиндийская мудрость

Украинское общество больно. Болезнь называется бедностью, хотя в официальном перечне заболеваний (то бишь в действующем законодательстве) таковая даже не упоминается.
https://zn.ua/social_secutity/bednost_v ... echit.html
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 лют, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:Тому я кажу, бери з найближчого атб ПРОСТУ(тобто простецьку), без лишніх заморочок))
І хоп-хей, ла-ла-лей! :lol:
ніц з тієї простоти не вийде) пан психолог за звичкою почне колупатись в її мозгах і поміняє заводські настройки. :lol:
Єдиний шанс якщо свідомо буде брати для приплоду і не вмішуватись в воспітаніє.

Пан психолог знає, що "люди НЕ міняються!"
От погіршуватись заводські настройки панянки з часом - можуть(і швидше, що і будуть!) :lol: - а от щоб вони покращувались, то майже не реально! :D
Вони покращуються в період дорослішання - в період від 16 до 25 десь. Може в когось і до 30. Правда, не у всіх.
Faceless
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