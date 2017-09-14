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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 12:33
detroytred написав: Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
Я за рпв, но уже слишком поздно
Что конкретно случилось за эти три-четыре дня? Пустопорожняя болтовня в Мюнхене?
Хз, що трапилося.
Але Мар'яна вказала: або розпад, або перемога. Не поразка, капітуляція, окупація, а саме розпад.
Що вона мала на увазі під розпадом - ?
Тим паче, що нема підстав для саме розпаду.
Є підстави саме для розпаду.
Треба глибше аналізувати ситуацію, якщо ви їх в упор не бачите.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 12:36
Успіх написав: Wirująświatła написав:Успіх
с падением EQ упали все чесноты, в т.ч. единство и совесть. IQ не умеет их моделировать, как не умеет моделировать доверие, счастье, любовь к ближнему, сострадание, уважение, благодарность и прочее из высших эмоций.
А що спричинило це падіння?
Різні спокуси на це повпливали?
Що саме спричинило те, що люди стали більш егоїстичними, не дружніми і т.д., і т.п.?
Сам же пам'ятаєш, як колись і вгості всі родичі ходили/приїзджали одні до одних... - та і діти ходили один до одного до хати/квартири побавитись іграшками/приставкою...
А зараз?
Що саме спричинило цю "зміну полюсів"?
Щелін каже, що такий постмодернізм
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Додано: Пон 17 лют, 2025 12:37
Успіх написав:
Що саме спричинило цю "зміну полюсів"?
стая макак дружна и дружелюбна пока у них нет собственности, если бы она появилась каждая макака стала бы её защищать, а другие макаки думали на чью собственность неплохо бы положить лапу. В итоге исчезло бы доверие, стаи распались и макаки бы стали медведями (каждая сама по себе). Собственность делает людей жадными.
"люди как люди.
Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего
бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота.
Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их
сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный
вопрос только испортил их... - и громко приказал: Наденьте голову."
Кто автор?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 17 лют, 2025 12:41, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 12:38
andrijk777 написав:
Є підстави саме для розпаду.
Треба глибше аналізувати ситуацію, якщо ви їх в упор не бачите.
ЛНР, ДНР, Крим наш, це не розпад?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 12:40
detroytred написав: Wirująświatła написав:
либо мы самоуничтожимся как нация. Что кстати уже происходит - 7 млн выехавших, провалы в демографии и т.д.
Не знищиться нація точно.
Ужметься до розмірів, які відповідають відносинам, які діють на данному періоді часу.
Якщо 50-мільйонна нація "ужметься" до 10 мільйонів(з стійкою тенденцію до подальшого зменшення) то можна назвати це "знищенням".
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Додано: Пон 17 лют, 2025 12:40
Успіх написав: Wirująświatła написав:Успіх
с падением EQ упали все чесноты, в т.ч. единство и совесть. IQ не умеет их моделировать, как не умеет моделировать доверие, счастье, любовь к ближнему, сострадание, уважение, благодарность и прочее из высших эмоций.
А що спричинило це падіння?
Різні спокуси на це повпливали?
Що саме спричинило те, що люди стали більш егоїстичними, не дружніми і т.д., і т.п.?
Сам же пам'ятаєш, як колись і вгості всі родичі ходили/приїзджали одні до одних... - та і діти ходили один до одного до хати/квартири побавитись іграшками/приставкою...
А зараз?
Що саме спричинило цю "зміну полюсів"?
Зробили крок до перевороту думок
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Додано: Пон 17 лют, 2025 12:47
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Нельзя добиться эффективности в атмосфере всеобщего недоверия.
вот если б вы ещё рассказали как преодолеть всеобщее недоверие...
Я не знаю, как его преодолеть.
Для начала стоило бы уменьшить его влияние на общий результат. Для этого нужно очень немного - смириться с возможными мелкими материальными потерями и дать чуть больше свободы в использовании материальных ресурсов.
Грубо говоря, нужно добиться, чтобы при заполнении документов на получение карандаша, этот карандаш не исписывался полностью.
Заметьте, поднятие вопроса доверия даже у нас, не чиновников, привело к обсуждению, как ещё больше контролировать. Это катастрофа! Причем катастрофа на уровне сознания.
В перспективе преодолению всеобщего недоверия может послужить прекращение его использования в политической борьбе.
Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 12:49
Wirująświatła написав: Letusrock написав:
У відповідь Росія гарантує, що не просуватиметься далі територій п'яти вже зайнятих областей.
такое гавно мы могли и при байдене подписать, даже лучше (Стамбул). при этом с нас тогда не драли редкоземельных металлов на 500ярдов - плата за посредничество Трампа.
А як ви хотіли? По-моєму
наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 12:56
Сибарит написав:
Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.
Це взагалі з іншої опери.
Таке не притаманне навіть серед самих суцільних крадіїв.
Мова навіть не стільки про матеріальні цінності, а про обман людей. Майже на кожному кроці.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 13:08
Сибарит написав:
Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.
знаете на чём строится когнитивная терапия депрессий? терапевт убеждает человека что у него всё норм, он вполне рад и счастлив, а того чего ему не хватает для счастья иметь не обязательно. То есть причина депрессии - неправильные убеждения. К этой теории есть вполне вменяемые исследования. По остальным вопросам думаю убеждения - основная причина для много чего.
на другой ветке вчера писал
девочка 12 лет. Вроде не дурная (лично не знаком). мама отвозит ее в школу и забирает на авто. Ради этого она устроилась на работу рядом со школой. Спрашиваю "какие проблемы если девочка сама доедет домой?" помялась (важно! вопрос ей не понравился) и говорит "ну вы ж знаете какие сейчас времена" (войны еще не было). Я покивал ага ага.
А времена такие что маме нужен психотерапевт, отучить бояться за своего ребёнка. Единственный ребенок, можно понять, еще неизвестно что быстрее ее вгонит в гроб. Если с девочкой что то случиться или ее собственные страхи. Которых в 21м веке не то что удвоилось, а в 10 раз стало больше. По сравнению со страхами начала 20века. (сужу по книге Шацкого)
страх - кратковременная эмоция, которая мобилизует организм на самосохранение. Обезьяна боится что её съедят и убегает. Теперь представим что она всё время боится и куда то бежит. Долго она проживёт? если не умрёт от разрыва сердца, то умрет от голода/истощения или сойдёт с ума.
от страха что вас обворуют люди ставят немыслимые двери с 15м классом защиты, стоимостью полквартиры. Заводят суперсейфы. Держат дома стаю овчарок. Из других страхов делают тоже разные странности. Которые могут доходить до ритуалов.
Ритуальные действия являются одним из проявлений психического расстройства, характеризующегося повторяющимися и навязчивыми действиями или мыслями. Люди, страдающие от ритуальных действий, испытывают непреодолимое желание выполнять определенные ритуалы или повторять одни и те же действия снова и снова.
Симптомы ритуальных действий
Повторяющиеся мысли или образы, которые вызывают беспокойство и тревогу;
Необходимость повторять определенные действия или ритуалы для снятия тревоги;
Неприятные ощущения или беспокойство при невыполнении ритуалов;
Значительное время, затрачиваемое на выполнение ритуалов, что мешает повседневной жизни; Отсутствие удовлетворения после выполнения ритуалов.
Сибарит написав:
привело к обсуждению, как ещё больше контролировать.
жажда тотального контроля тоже ритуал. Некоторые родители изводят детей звонками и расспросами. Где был, с кем гулял, что вы делали и т.д. на небольшое время это даёт дозу спокойствия, но новая волна тревоги "а вдруг что то случится" всё равно накроет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 17 лют, 2025 13:35, всього редагувалось 3 разів.
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