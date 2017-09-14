Додано: Пон 17 лют, 2025 13:08

Сибарит написав: Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры. Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.

девочка 12 лет. Вроде не дурная (лично не знаком). мама отвозит ее в школу и забирает на авто. Ради этого она устроилась на работу рядом со школой. Спрашиваю "какие проблемы если девочка сама доедет домой?" помялась (важно! вопрос ей не понравился) и говорит "ну вы ж знаете какие сейчас времена" (войны еще не было). Я покивал ага ага.



А времена такие что маме нужен психотерапевт, отучить бояться за своего ребёнка. Единственный ребенок, можно понять, еще неизвестно что быстрее ее вгонит в гроб. Если с девочкой что то случиться или ее собственные страхи. Которых в 21м веке не то что удвоилось, а в 10 раз стало больше. По сравнению со страхами начала 20века. (сужу по книге Шацкого)



страх - кратковременная эмоция, которая мобилизует организм на самосохранение. Обезьяна боится что её съедят и убегает. Теперь представим что она всё время боится и куда то бежит. Долго она проживёт? если не умрёт от разрыва сердца, то умрет от голода/истощения или сойдёт с ума.

Ритуальные действия являются одним из проявлений психического расстройства, характеризующегося повторяющимися и навязчивыми действиями или мыслями. Люди, страдающие от ритуальных действий, испытывают непреодолимое желание выполнять определенные ритуалы или повторять одни и те же действия снова и снова.



Симптомы ритуальных действий

Повторяющиеся мысли или образы, которые вызывают беспокойство и тревогу;

Необходимость повторять определенные действия или ритуалы для снятия тревоги;

Неприятные ощущения или беспокойство при невыполнении ритуалов;

Значительное время, затрачиваемое на выполнение ритуалов, что мешает повседневной жизни; Отсутствие удовлетворения после выполнения ритуалов.

Сибарит написав: привело к обсуждению, как ещё больше контролировать. привело к обсуждению, как ещё больше контролировать.

знаете на чём строится когнитивная терапия депрессий? терапевт убеждает человека что у него всё норм, он вполне рад и счастлив, а того чего ему не хватает для счастья иметь не обязательно. То есть причина депрессии - неправильные убеждения. К этой теории есть вполне вменяемые исследования. По остальным вопросам думаю убеждения - основная причина для много чего.на другой ветке вчера писалот страха что вас обворуют люди ставят немыслимые двери с 15м классом защиты, стоимостью полквартиры. Заводят суперсейфы. Держат дома стаю овчарок. Из других страхов делают тоже разные странности. Которые могут доходить до ритуалов.жажда тотального контроля тоже ритуал. Некоторые родители изводят детей звонками и расспросами. Где был, с кем гулял, что вы делали и т.д. на небольшое время это даёт дозу спокойствия, но новая волна тревоги "а вдруг что то случится" всё равно накроет.