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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 45
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
16
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
40%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:14

Світле майбутнє хаосу

На думку Трампа, тепер кожен сам за себе. Тепер важлива не сила права, а право найсильнішого, тому немає потреби в ООН, міжнародному праві та вільній світовій торгівлі. Все це – обтяжливий баласт для майбутньої організації світу.
Багато політичних та економічних експертів вважають, що другий прихід Трампа до влади з його ідеями означає, що ера неоліберального глобалізму завершується, йому на зміну приходить політика національного інтересу.
Парадокс полягає в тому, що держава, яку багато хто вважав за гаранта світової стабільності, стає найбільшим джерелом нестабільності, залишаючись центром сили.
Детальніше: https://thepage.ua/ua/economy/yakim-tra ... j-poryadok
Забудьте про мир. Привіт, хаос.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:21

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Що саме спричинило цю "зміну полюсів"?
стая макак дружна и дружелюбна пока у них нет собственности, если бы она появилась каждая макака стала бы её защищать, а другие макаки думали на чью собственность неплохо бы положить лапу. В итоге исчезло бы доверие, стаи распались и макаки бы стали медведями (каждая сама по себе). Собственность делает людей жадными.
"люди как люди.
Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего
бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота.
Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их
сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный
вопрос только испортил их... - и громко приказал: Наденьте голову."
Кто автор?

Явно не писекись и не наша потужна доктор николаевских наук
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:25

  Letusrock написав:
Україна не входить в НАТО, а якщо Росія ще раз нападе, Захід атакує російські війська: вже у середу США та РФ можуть підписати історичну угоду, - росЗМІ

▪️Україна бере на себе зобов'язання зберегти нейтральний статус, закріпивши це в Конституції. У відповідь Росія гарантує, що не просуватиметься далі територій п'яти вже зайнятих областей.
▪️Якщо НАТО відновить плани щодо прийому України, Росія отримує карт-бланш на військовий наступ на всю територію країни.
▪️Якщо Москва спробує просунутися далі закріплених кордонів, США і союзники мають право завдати прямого удару по російських позиціях.
▪️Росія виводить війська з Білорусії. Мінськ більше не розглядається як плацдарм для можливої атаки на Київ. Росія знімає контроль із білоруського кордону, повертаючи війська на територію РФ. З Лукашенка і Білорусії знімають усі санкції.
▪️США скорочують військову присутність у Польщі та низці країн НАТО. Трамп готовий частково згорнути інфраструктуру Альянсу в Східній Європі, що стане символічним кроком до розрядки.
▪️В обмін на дотримання домовленостей розглядається поступове скасування частини санкцій проти великих російських банків і енергетичних компаній.
▪️Кримське питання залишається в підвішеному стані. Де-юре Захід не визнає анексію, але де-факто погоджується не порушувати тему Криму щонайменше до закінчення другого президентського терміну Трампа.


Це в дусі стамбульських домовленостей
Єдина позитивна відмінність - вивід рос.військ з Білорусі. Ідеально було б вимагати виходу Білорусі з одкб. Бо якщо Україні до НАТО нвззя, то чому РБ в одкб можна ? Але на практиці пічалька - в те що натівці зайдуть а Україну якщо Що віриться слабо, а руські до РБ - сумнівів нема
Також не висвітлені лінії розмежування, та не вірю що рі не висуває вимоги політичного характеру
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:25

  fler написав:Парадокс полягає в тому, що держава, яку багато хто вважав за гаранта світової стабільності, стає найбільшим джерелом нестабільності, залишаючись центром сили.

Це називається не парадокс, а обманув. Оті сильні банально ввели в оману.
Банально обманули.
Коли було вигідно, то сильні співали про правила..., всі слабкі повірили, а потім раптом - півруки, ніяких правил, кожен сам за себе.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:31

  fler написав:На думку Трампа, тепер кожен сам за себе. Тепер важлива не сила права, а право найсильнішого, тому немає потреби в ООН, міжнародному праві та вільній світовій торгівлі. Все це – обтяжливий баласт для майбутньої організації світу.
Багато політичних та економічних експертів вважають, що другий прихід Трампа до влади з його ідеями означає, що ера неоліберального глобалізму завершується, йому на зміну приходить політика національного інтересу.
Парадокс полягає в тому, що держава, яку багато хто вважав за гаранта світової стабільності, стає найбільшим джерелом нестабільності, залишаючись центром сили.
Детальніше: https://thepage.ua/ua/economy/yakim-tra ... j-poryadok
Забудьте про мир. Привіт, хаос.

А може Трамп це не причина.
"Світовий порядок" перестав працювати - це факт.
Всі надіялись що США попробує відновити старий світопорядок, як це завжди було раніше. А Трамп просто сказав "Ні, не буду я нічого відновлювати". :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:36

  andrijk777 написав:
  fler написав:На думку Трампа, тепер кожен сам за себе. Тепер важлива не сила права, а право найсильнішого, тому немає потреби в ООН, міжнародному праві та вільній світовій торгівлі. Все це – обтяжливий баласт для майбутньої організації світу.
Багато політичних та економічних експертів вважають, що другий прихід Трампа до влади з його ідеями означає, що ера неоліберального глобалізму завершується, йому на зміну приходить політика національного інтересу.
Парадокс полягає в тому, що держава, яку багато хто вважав за гаранта світової стабільності, стає найбільшим джерелом нестабільності, залишаючись центром сили.
Детальніше: https://thepage.ua/ua/economy/yakim-tra ... j-poryadok
Забудьте про мир. Привіт, хаос.

А може Трамп це не причина.
"Світовий порядок" перестав працювати - це факт.
Всі надіялись що США попробує відновити старий світопорядок, як це завжди було раніше. А Трамп просто сказав "Ні, не буду я нічого відновлювати". :D

Тобто США відмовилися підтримувати світопорядок.
До Трампа завуальовано, а при Трампі відкрито прямо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:39

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сказала, что заметила «интересную перемену» среди своих коллег, которые «все были немного потрясены»: «За 24 часа мы перешли от иллюзии, что США защищают Европу, к осознанию того, что нам придется делать это самим, с помощью США. А это уже нечто совершенно иное». Не в последнюю очередь в бюджетном плане.

▪️Эта перспектива, которой уже невозможно избежать перед лицом жесткости команды Трампа, потенциально разрушительна для единства Европы. «Я всегда считал, что Соединенные Штаты могут разделить нас больше, чем Россия или Китай», — признается высокопоставленный чиновник в Брюсселе.

▪️Для стран, подвергающихся наибольшему риску, велик соблазн обхаживать Дональда Трампа в попытке сохранить американские войска, а не брать на себя обязательства по наращиванию европейского контингента.

▪️Однако именно это наращивание сил крайне необходимо для того, чтобы Украина могла защитить себя, в том числе в случае прекращения огня.

▪️На этом фоне инициатива Франции по организации экстренной встречи на высшем уровне «способных и желающих» стран (дипломатическое выражение, обозначающее те страны, которые наиболее решительно настроены, а также те, которые могут предоставить свои возможности), была хорошо воспринята в Мюнхене. Мы выходим за рамки обычных европейских форматов, чтобы избежать блокировки и привлечь Великобританию — это часть наращивания усилий.


В субботу настал черед посланника администрации Трампа по Украине Кита Келлога нанести удар. Своим собеседникам, которые настаивают, что за столом переговоров «ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы», он говорит: украинцы — да, европейцы — нет. Он заверил нас, что вопрос будет решен гладко, и не за месяцы, а за «дни и недели».

▪️Действительно, вечером того же дня главы российской и американской дипломатических служб, россиянин Сергей Лавров и американец Марко Рубио, поговорили по телефону. А в воскресенье американские переговорщики и госсекретарь отправились в Саудовскую Аравию, где в понедельник должны встретиться с Лавровым и российской делегацией.

▪️Ни украинцы, ни европейцы не были приглашены, но идея саммита Трампа и Путина в Саудовской Аравии обретает форму.


крч европейские сми разгоняют лютейшую зраду зрадную
https://www.lemonde.fr/international/ar ... _3210.html
Wirująświatła
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