США предложили отправить в Украину миротворческий контингент из Бразилии и КитаяАдминистрация Дональда Трампа предлагает включить в миротворческий контингент в Украине после прекращения огня военных из Бразилии и Китая, пишет () The Economist со ссылкой на источники.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, по данным журнала, заявил, что миротворческий корпус только из западных военных будет менее эффективен в сдерживании России. Агентство Reuters также отмечает (), что администрация Трампа запрашивала у ЕС позицию по включению третьих стран в миротворческий контингент.Дружественные Москве Китай и Бразилия ранее уже заявляли () о готовности участвовать в разрешении кризиса.Завтра в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоятся предварительные переговоры делегаций России и США по ситуации в Украине. Представителей Киева туда не пригласили. Неизвестно, будет ли на встрече обсуждаться состав миротворческого контингента. Россию на встрече представят помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, подтвердили () в Кремле.По данным «Интерфакса» () и Bloomberg (), в переговорную группу также войдет () глава РФПИ, близкий к семье Путина экономист с западным образованием Кирилл Дмитриев. Он уже отвечал () за неформальные контакты США и России при прошлой администрации Трампа.Со стороны США на встрече будут госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа Майк Уолц и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.Армия США при этом не собирается участвовать в корпусе миротворческих сил в Украине. По данным NBC (), военные из США могут разместиться в Украине только если Киев отдаст Вашингтону часть прав на месторождения редкоземельных металлов (пока Украина отказывается от такой сделки).Позиция ЕвропыПрезидент Украины Владимир Зеленский запрашивал у союзников помощь в виде 200 тысяч миротворцев по линии разграничения, однако в ЕС заявили (), что не смогут отправить и 40 тысяч солдат.Уже после отказа США от военного присутствия в Украине после урегулирования некоторые страны Европы поменяли позицию. Так, премьер Великобритании Кир Стармер заявил () о готовности направить бойцов для разведения сил по линии фронта в Украине. По данным () Associated Press, к такому варианту может склоняться и Франция.Уже сегодня в Париже пройдет () встреча стран ЕС и НАТО для обсуждения гарантий безопасности Украины и сценариев с миротворческим контингентом. Переговоры идут независимо от позиции США. Их результаты не будут оглашены до 23 февраля, чтобы не влиять на исход парламентских выборов в Германии.