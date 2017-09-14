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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1272312724127251272612727>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 45
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
16
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
40%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:44

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:50

  detroytred написав:Тобто США відмовилися підтримувати світопорядок.
До Трампа завуальовано, а при Трампі відкрито прямо.

Вірно.
Тільки слово "завуальовано" не зовсім вірне. Скоріше були слабкі, нерішучі, думали "нічого страшного".
Щойно прийшла така думка - "США могли надірватись", як надірвався СРСР. По-моєму Трамп прийняв вірний шлях для США.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:54

Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине в процессе урегулирования войны, – лавров.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.

Люди судять по своєму оточенню чи по собі. Я б ніколи не вкрав нічого з гаманця колеги чи родича на роботі/ в гостях і т.д., але коли я загубив чи в мене вкрали гаманець в маршрутці, то я його знайшов на кінцевій вже без готівки і міг би забрати готівку з чужого гаманця особи яку не знаю і неможливо з нею зв'язатись.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 17 лют, 2025 14:00, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:59

Поляки ещё хотели принимать участие в переговорах. Смешно .Об немцев-французов ноги вытирают, а тут жлобо-рольники какие-то ...
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 17 лют, 2025 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:59

держитесь за жидкий стул

США предложили отправить в Украину миротворческий контингент из Бразилии и Китая

Администрация Дональда Трампа предлагает включить в миротворческий контингент в Украине после прекращения огня военных из Бразилии и Китая, пишет (https://www.economist.com/international ... -on-europe) The Economist со ссылкой на источники.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, по данным журнала, заявил, что миротворческий корпус только из западных военных будет менее эффективен в сдерживании России. Агентство Reuters также отмечает (https://www.reuters.com/world/us-questi ... 025-02-16/), что администрация Трампа запрашивала у ЕС позицию по включению третьих стран в миротворческий контингент.

Дружественные Москве Китай и Бразилия ранее уже заявляли (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23153611) о готовности участвовать в разрешении кризиса.

Завтра в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоятся предварительные переговоры делегаций России и США по ситуации в Украине. Представителей Киева туда не пригласили. Неизвестно, будет ли на встрече обсуждаться состав миротворческого контингента. Россию на встрече представят помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, подтвердили (https://t.me/youlistenedmayak/35396) в Кремле.

По данным «Интерфакса» (https://t.me/interfaxonline/53840) и Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles ... raine-deal), в переговорную группу также войдет (https://www.bloomberg.com/news/articles ... raine-deal) глава РФПИ, близкий к семье Путина экономист с западным образованием Кирилл Дмитриев. Он уже отвечал (https://t.me/istories_media/8953) за неформальные контакты США и России при прошлой администрации Трампа.

Со стороны США на встрече будут госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа Майк Уолц и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Армия США при этом не собирается участвовать в корпусе миротворческих сил в Украине. По данным NBC (https://www.nbcnews.com/politics/nation ... rcna192325), военные из США могут разместиться в Украине только если Киев отдаст Вашингтону часть прав на месторождения редкоземельных металлов (пока Украина отказывается от такой сделки).

Позиция Европы

Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал у союзников помощь в виде 200 тысяч миротворцев по линии разграничения, однако в ЕС заявили (https://www.nytimes.com/2025/02/11/worl ... trump.html), что не смогут отправить и 40 тысяч солдат.

Уже после отказа США от военного присутствия в Украине после урегулирования некоторые страны Европы поменяли позицию. Так, премьер Великобритании Кир Стармер заявил (https://www.telegraph.co.uk/politics/20 ... s-ukraine/) о готовности направить бойцов для разведения сил по линии фронта в Украине. По данным (https://www.dw.com/ru/ap-strany-evropy- ... -dwglavnoe) Associated Press, к такому варианту может склоняться и Франция.

Уже сегодня в Париже пройдет (https://www.bloomberg.com/news/articles ... -and-trump) встреча стран ЕС и НАТО для обсуждения гарантий безопасности Украины и сценариев с миротворческим контингентом. Переговоры идут независимо от позиции США. Их результаты не будут оглашены до 23 февраля, чтобы не влиять на исход парламентских выборов в Германии.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:03

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Нельзя добиться эффективности в атмосфере всеобщего недоверия.
вот если б вы ещё рассказали как преодолеть всеобщее недоверие...

Я не знаю, как его преодолеть.
Для начала стоило бы уменьшить его влияние на общий результат. Для этого нужно очень немного - смириться с возможными мелкими материальными потерями и дать чуть больше свободы в использовании материальных ресурсов.
Грубо говоря, нужно добиться, чтобы при заполнении документов на получение карандаша, этот карандаш не исписывался полностью.
Заметьте, поднятие вопроса доверия даже у нас, не чиновников, привело к обсуждению, как ещё больше контролировать. Это катастрофа! Причем катастрофа на уровне сознания.
В перспективе преодолению всеобщего недоверия может послужить прекращение его использования в политической борьбе.

Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.


ВІТАЮ , ДРУЖЕ .

Здоров'я і терпіння .
Я навіть не розумію кому і для чого ви написали ?

Людину формує середа оточення .
Як ви виховані у середі чемних й законопослушних громодян , то маєте впевненість що і інші такі .
Але як ви були виховані у злиднях і у недовірі до оточующих , слідовно нічого загального з нормальною поведінкою не маєте .
Оточення формує свідомість .
Я перепрошую за різкі висловлювання , але ви бачите що пишуть на нашому форумі ?
З чим порівнюють ?
Ви бачите який у людини , яка не має освіти "ШИРОКІЙ КРУГОЗОР " ?

Яка свідомість ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всех этих афро миротворцев надо было звать весной 2014, уже бы все давно утихло.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А може Трамп це не причина.
"Світовий порядок" перестав працювати - це факт.
Всі надіялись що США попробує відновити старий світопорядок, як це завжди було раніше. А Трамп просто сказав "Ні, не буду я нічого відновлювати".
І як після усієї такої срамоти США можуть вважатися тим, чим були колись - світовим лідером. Це ж треба якось довести, тим же китайцям. Треба показати силу. По факту США нічим не відрізняється від Європи - сцикливо все проковтнула? Якась невідповідність виходить між діями та результатом. Так за свої фантіки Гренландію та Канаду не купиш :D Сівтовим лідером зараз є шанс стати Європі. Але для цього їм треба повоювати...
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:21

А якщо так?

То що там мирний план?
Я правильно розумію, що:
1. Ніхто не горить бажанням вступитись за зґвалтовану дівчину старим сусідом-маніяком?
2. Для захисту - в коридор/на сходову клітку хочуть запросити вуличну шпану? :)

Питання залишається відкритим - для чого було дозволяти/спостерігати ТРИ РОКИ за ґвалтуванням різними способами?

Що би що?
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