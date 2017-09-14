detroytred написав:Тобто США відмовилися підтримувати світопорядок. До Трампа завуальовано, а при Трампі відкрито прямо.
Вірно. Тільки слово "завуальовано" не зовсім вірне. Скоріше були слабкі, нерішучі, думали "нічого страшного". Щойно прийшла така думка - "США могли надірватись", як надірвався СРСР. По-моєму Трамп прийняв вірний шлях для США.
Сибарит написав:Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.
Люди судять по своєму оточенню чи по собі. Я б ніколи не вкрав нічого з гаманця колеги чи родича на роботі/ в гостях і т.д., але коли я загубив чи в мене вкрали гаманець в маршрутці, то я його знайшов на кінцевій вже без готівки і міг би забрати готівку з чужого гаманця особи яку не знаю і неможливо з нею зв'язатись.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 17 лют, 2025 14:00, всього редагувалось 2 разів.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, по данным журнала, заявил, что миротворческий корпус только из западных военных будет менее эффективен в сдерживании России. Агентство Reuters также отмечает (https://www.reuters.com/world/us-questi ... 025-02-16/), что администрация Трампа запрашивала у ЕС позицию по включению третьих стран в миротворческий контингент.
Завтра в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоятся предварительные переговоры делегаций России и США по ситуации в Украине. Представителей Киева туда не пригласили. Неизвестно, будет ли на встрече обсуждаться состав миротворческого контингента. Россию на встрече представят помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, подтвердили (https://t.me/youlistenedmayak/35396) в Кремле.
Со стороны США на встрече будут госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа Майк Уолц и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Армия США при этом не собирается участвовать в корпусе миротворческих сил в Украине. По данным NBC (https://www.nbcnews.com/politics/nation ... rcna192325), военные из США могут разместиться в Украине только если Киев отдаст Вашингтону часть прав на месторождения редкоземельных металлов (пока Украина отказывается от такой сделки).
Уже сегодня в Париже пройдет (https://www.bloomberg.com/news/articles ... -and-trump) встреча стран ЕС и НАТО для обсуждения гарантий безопасности Украины и сценариев с миротворческим контингентом. Переговоры идут независимо от позиции США. Их результаты не будут оглашены до 23 февраля, чтобы не влиять на исход парламентских выборов в Германии.
Сибарит написав:Нельзя добиться эффективности в атмосфере всеобщего недоверия.
вот если б вы ещё рассказали как преодолеть всеобщее недоверие...
Я не знаю, как его преодолеть. Для начала стоило бы уменьшить его влияние на общий результат. Для этого нужно очень немного - смириться с возможными мелкими материальными потерями и дать чуть больше свободы в использовании материальных ресурсов. Грубо говоря, нужно добиться, чтобы при заполнении документов на получение карандаша, этот карандаш не исписывался полностью. Заметьте, поднятие вопроса доверия даже у нас, не чиновников, привело к обсуждению, как ещё больше контролировать. Это катастрофа! Причем катастрофа на уровне сознания. В перспективе преодолению всеобщего недоверия может послужить прекращение его использования в политической борьбе.
Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.
ВІТАЮ , ДРУЖЕ .
Здоров'я і терпіння . Я навіть не розумію кому і для чого ви написали ?
Людину формує середа оточення . Як ви виховані у середі чемних й законопослушних громодян , то маєте впевненість що і інші такі . Але як ви були виховані у злиднях і у недовірі до оточующих , слідовно нічого загального з нормальною поведінкою не маєте . Оточення формує свідомість . Я перепрошую за різкі висловлювання , але ви бачите що пишуть на нашому форумі ? З чим порівнюють ? Ви бачите який у людини , яка не має освіти "ШИРОКІЙ КРУГОЗОР " ?
andrijk777 написав:А може Трамп це не причина. "Світовий порядок" перестав працювати - це факт. Всі надіялись що США попробує відновити старий світопорядок, як це завжди було раніше. А Трамп просто сказав "Ні, не буду я нічого відновлювати".
І як після усієї такої срамоти США можуть вважатися тим, чим були колись - світовим лідером. Це ж треба якось довести, тим же китайцям. Треба показати силу. По факту США нічим не відрізняється від Європи - сцикливо все проковтнула? Якась невідповідність виходить між діями та результатом. Так за свої фантіки Гренландію та Канаду не купиш Сівтовим лідером зараз є шанс стати Європі. Але для цього їм треба повоювати...
То що там мирний план? Я правильно розумію, що: 1. Ніхто не горить бажанням вступитись за зґвалтовану дівчину старим сусідом-маніяком? 2. Для захисту - в коридор/на сходову клітку хочуть запросити вуличну шпану?
Питання залишається відкритим - для чого було дозволяти/спостерігати ТРИ РОКИ за ґвалтуванням різними способами?