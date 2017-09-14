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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:22
холява написав:
Я навіть не розумію кому і для чого ви написали ?
только вам, сегодня и всегда все цветы медальки и комплименты вам вам вам.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:36
andrijk777 написав:
А як ви хотіли? По-моєму
наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.
але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.
й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:42
Shaman написав: andrijk777 написав:
А як ви хотіли? По-моєму
наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.
але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.
й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка.
И шо вы товарищ предлагаете?
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барабашов
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:43
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:
Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.
перейматися треба. а лити крокодилові сльози про бідних пенсів - не треба. перший крок - заплатити стільки податків, скільки треба за законом.
я так розумію ФОП 6% близька тема? так от, це лазівка, це не за законом. особливо, коли народ працює на галерах. а чому я не можу бути ФОПом? бо якось податкова прикрила всі ці лазівки, не знаю чому ІТвцям дозволила й далі петляти...
Скажімо так, це законна лазівка. І режим дія Сіті теж (там трохи вищі податки ніж у ФОП, але нижчі за загальну систему). Нема чого звинувачувати людей, що просто використовують законні можливості.
а де я когось звинувачую? не треба мені приписувати те, чого я не робив
просто не треба надто бідкатися про пенсіонерів при сплаті ФОП 6%. як ви раніше написали - кожен дбає про себе
й в жодній розвиненій країні 6% й близько немає - хіба може у самих бідних
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:44
Wirująświatła написав:
сегодня и всегда
Моя дружина теж полюбляє різні тг- канали...
І от мені кинула один КУМЕДНИЙ тг-канал (на який вона вже більше року підписана) про "патрулі тцк міста Лева"😁😁😁
Не знаю, як кому - а мені щось дуже ржачно таке читати😁😁😁
Кину сюди трохи))
Тож з тг-каналів:
Рудно під мостом сильна злива!!!
Сулими , близенько мобільна метереологічна станція
Сокільники, вул. Героїв Крут 🔵🟢🟢
Зимна Вода, кп- біля соняхів , зелені 2 сині 5
Коперника(поворот на Вербитського)
1🍆+1🫒 кошмарять чоловіка
Миколайчука кінцева трамвая, в тупику 2 зелених курять на синьому кораблі
По вул.Б.Хмельницького 175
Сильні снігові хмари, пиняють чоловіків
В.Великого 35 трусили хлопця катаються дворами машина з синіми і зелений
Демнянська зелені мухи
===============
Капець - ухилянти шифрують, як мої побратими на фронті!
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 17 лют, 2025 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:45
барабашов написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
А як ви хотіли? По-моєму
наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.
але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.
й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка.
И шо вы товарищ предлагаете?
я вже своє бачення викладав, поки повторюватися не буду. почекаємо, чим закінчиться бліцкриг Трампа. як він планує увійти в історію - Трамп-переможець чи Трамп-лузер?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:48
Успіх написав:
Капець - ухилянти шифруються, як мої побратими на фронті
сині та зелені то можна сказати класика. Бачив асоціації й погірше, наприклад сміття та пліснява (прости господи)
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:49
d44 написав: andrijk777 написав:
А може Трамп це не причина.
"Світовий порядок" перестав працювати - це факт.
Всі надіялись що США попробує відновити старий світопорядок, як це завжди було раніше. А Трамп просто сказав "Ні, не буду я нічого відновлювати".
І як після усієї такої срамоти США можуть вважатися тим, чим були колись - світовим лідером. Це ж треба якось довести, тим же китайцям. Треба показати силу. По факту США нічим не відрізняється від Європи - сцикливо все проковтнула? Якась невідповідність виходить між діями та результатом. Так за свої фантіки Гренландію та Канаду не купиш
Сівтовим лідером зараз є шанс стати Європі. Але для цього їм треба повоювати...
Тепер нарешті зрозуміло для чого йому була та Гренландія.
Віддаєте Гренландію - то ок, ми з вами друзі, ми вас захищаємо.
Не хочете відавати - то ок, ми за себе, ви за себе. Отримуйте жорсті умови "нової співпраці".
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:52
Shaman написав:
Трамп-переможець чи Трамп-лузер
Головне щоб не Трамп-вічне бурмотіння про "скільки потрібно"
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:56
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