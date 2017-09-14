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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12724127251272612727>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 45
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
16
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
40%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:22

  холява написав:Я навіть не розумію кому і для чого ви написали ?
только вам, сегодня и всегда все цветы медальки и комплименты вам вам вам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:36

  andrijk777 написав:А як ви хотіли? По-моєму наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.

але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.

й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка. :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:42

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:А як ви хотіли? По-моєму наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.

але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.

й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка. :D

И шо вы товарищ предлагаете?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:43

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Faceless написав:Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.

перейматися треба. а лити крокодилові сльози про бідних пенсів - не треба. перший крок - заплатити стільки податків, скільки треба за законом.

я так розумію ФОП 6% близька тема? так от, це лазівка, це не за законом. особливо, коли народ працює на галерах. а чому я не можу бути ФОПом? бо якось податкова прикрила всі ці лазівки, не знаю чому ІТвцям дозволила й далі петляти...
Скажімо так, це законна лазівка. І режим дія Сіті теж (там трохи вищі податки ніж у ФОП, але нижчі за загальну систему). Нема чого звинувачувати людей, що просто використовують законні можливості.

а де я когось звинувачую? не треба мені приписувати те, чого я не робив ;)

просто не треба надто бідкатися про пенсіонерів при сплаті ФОП 6%. як ви раніше написали - кожен дбає про себе 8) й в жодній розвиненій країні 6% й близько немає - хіба може у самих бідних ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:44

Нова/стара рубрика - 300тг-каналів))

  Wirująświatła написав:сегодня и всегда
Моя дружина теж полюбляє різні тг- канали...
І от мені кинула один КУМЕДНИЙ тг-канал (на який вона вже більше року підписана) про "патрулі тцк міста Лева"😁😁😁
Не знаю, як кому - а мені щось дуже ржачно таке читати😁😁😁

Кину сюди трохи))

Тож з тг-каналів:

Рудно під мостом сильна злива!!!

Сулими , близенько мобільна метереологічна станція

Сокільники, вул. Героїв Крут 🔵🟢🟢

Зимна Вода, кп- біля соняхів , зелені 2 сині 5

Коперника(поворот на Вербитського)
1🍆+1🫒 кошмарять чоловіка

Миколайчука кінцева трамвая, в тупику 2 зелених курять на синьому кораблі

По вул.Б.Хмельницького 175
Сильні снігові хмари, пиняють чоловіків

В.Великого 35 трусили хлопця катаються дворами машина з синіми і зелений

Демнянська зелені мухи

===============

Капець - ухилянти шифрують, як мої побратими на фронті! :lol: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 17 лют, 2025 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:45

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:А як ви хотіли? По-моєму наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.

але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.

й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка. :D

И шо вы товарищ предлагаете?

я вже своє бачення викладав, поки повторюватися не буду. почекаємо, чим закінчиться бліцкриг Трампа. як він планує увійти в історію - Трамп-переможець чи Трамп-лузер? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Капець - ухилянти шифруються, як мої побратими на фронті

сині та зелені то можна сказати класика. Бачив асоціації й погірше, наприклад сміття та пліснява (прости господи)
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:49

  d44 написав:
  andrijk777 написав:А може Трамп це не причина.
"Світовий порядок" перестав працювати - це факт.
Всі надіялись що США попробує відновити старий світопорядок, як це завжди було раніше. А Трамп просто сказав "Ні, не буду я нічого відновлювати".
І як після усієї такої срамоти США можуть вважатися тим, чим були колись - світовим лідером. Це ж треба якось довести, тим же китайцям. Треба показати силу. По факту США нічим не відрізняється від Європи - сцикливо все проковтнула? Якась невідповідність виходить між діями та результатом. Так за свої фантіки Гренландію та Канаду не купиш :D Сівтовим лідером зараз є шанс стати Європі. Але для цього їм треба повоювати...

Тепер нарешті зрозуміло для чого йому була та Гренландія.
Віддаєте Гренландію - то ок, ми з вами друзі, ми вас захищаємо.
Не хочете відавати - то ок, ми за себе, ви за себе. Отримуйте жорсті умови "нової співпраці".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Трамп-переможець чи Трамп-лузер

Головне щоб не Трамп-вічне бурмотіння про "скільки потрібно"
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:56

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Wirująświatła
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