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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12724127251272612727

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 45
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
16
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
40%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 15:01

  andrijk777 написав:
  d44 написав:
  andrijk777 написав:А може Трамп це не причина.
"Світовий порядок" перестав працювати - це факт.
Всі надіялись що США попробує відновити старий світопорядок, як це завжди було раніше. А Трамп просто сказав "Ні, не буду я нічого відновлювати".
І як після усієї такої срамоти США можуть вважатися тим, чим були колись - світовим лідером. Це ж треба якось довести, тим же китайцям. Треба показати силу. По факту США нічим не відрізняється від Європи - сцикливо все проковтнула? Якась невідповідність виходить між діями та результатом. Так за свої фантіки Гренландію та Канаду не купиш :D Сівтовим лідером зараз є шанс стати Європі. Але для цього їм треба повоювати...

Тепер нарешті зрозуміло для чого йому була та Гренландія.
Віддаєте Гренландію - то ок, ми з вами друзі, ми вас захищаємо.
Не хочете відавати - то ок, ми за себе, ви за себе. Отримуйте жорсті умови "нової співпраці".

+1000500
Гренландія це ворота до Арктики.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 15:06

  Успіх написав:
Що би що?

Казіно.
А раптом вдасться.

Шанси є, поки колищатко крутиться, поки гра триває. Поки є ще хоч одна копійчина в кишені.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 15:10

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:А як ви хотіли? По-моєму наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.

але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.

й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка. :D

Я в упор не бачу "погіршення в Раші набагато більше, ніж наше".
Давай на пальцях: на початку війни було в раші 9000 танків(всіх, і на збереженні). Ми знищили 6000. Так, ми знищили 2/3 їх танків і типу "ситуація в раші сильно погіршилась".
Але по факту ще 3000 танків лишилось. І цього хватить на 2 роки війни. Тобто ще 2 роки РФ може воювати так як воювала, нічого не змінилось.
Аналогічно фінанси і багато іншого.

Де тут в тебе якась логіка? Для того щоб були угоди їх потрібно пропонувати. Ні укр. ні рос. сторона ніяких угод не пропонувала тому їх і не було!!! Щоб знати ціни на базарі потрібно туди ходити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 15:13

❗️Україна нічого не знала щодо перемовин у Саудівській Аравії і не буде їх визнавати, – Зеленський.

https://interfax.com.ua/news/general/1048655.html

▪️Тим часом Sky News пише, що Президент України прибуде в Ер-Ріяд під час перемовин США та росії, але не планує зустрічей з офіційними особами рф.
▪️АFP ж вказує, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію в середу, 19 лютого, через день після того, як там мають розпочатися переговори США та росії.
Xenon
 
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