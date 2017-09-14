andrijk777 написав:А може Трамп це не причина. "Світовий порядок" перестав працювати - це факт. Всі надіялись що США попробує відновити старий світопорядок, як це завжди було раніше. А Трамп просто сказав "Ні, не буду я нічого відновлювати".
І як після усієї такої срамоти США можуть вважатися тим, чим були колись - світовим лідером. Це ж треба якось довести, тим же китайцям. Треба показати силу. По факту США нічим не відрізняється від Європи - сцикливо все проковтнула? Якась невідповідність виходить між діями та результатом. Так за свої фантіки Гренландію та Канаду не купиш Сівтовим лідером зараз є шанс стати Європі. Але для цього їм треба повоювати...
Тепер нарешті зрозуміло для чого йому була та Гренландія. Віддаєте Гренландію - то ок, ми з вами друзі, ми вас захищаємо. Не хочете відавати - то ок, ми за себе, ви за себе. Отримуйте жорсті умови "нової співпраці".
andrijk777 написав:А як ви хотіли? По-моєму наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.
але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.
й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка.
Я в упор не бачу "погіршення в Раші набагато більше, ніж наше". Давай на пальцях: на початку війни було в раші 9000 танків(всіх, і на збереженні). Ми знищили 6000. Так, ми знищили 2/3 їх танків і типу "ситуація в раші сильно погіршилась". Але по факту ще 3000 танків лишилось. І цього хватить на 2 роки війни. Тобто ще 2 роки РФ може воювати так як воювала, нічого не змінилось. Аналогічно фінанси і багато іншого.
Де тут в тебе якась логіка? Для того щоб були угоди їх потрібно пропонувати. Ні укр. ні рос. сторона ніяких угод не пропонувала тому їх і не було!!! Щоб знати ціни на базарі потрібно туди ходити.
▪️Тим часом Sky News пише, що Президент України прибуде в Ер-Ріяд під час перемовин США та росії, але не планує зустрічей з офіційними особами рф. ▪️АFP ж вказує, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію в середу, 19 лютого, через день після того, як там мають розпочатися переговори США та росії.