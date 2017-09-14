andrijk777 написав:А може Трамп це не причина. "Світовий порядок" перестав працювати - це факт. Всі надіялись що США попробує відновити старий світопорядок, як це завжди було раніше. А Трамп просто сказав "Ні, не буду я нічого відновлювати".
І як після усієї такої срамоти США можуть вважатися тим, чим були колись - світовим лідером. Це ж треба якось довести, тим же китайцям. Треба показати силу. По факту США нічим не відрізняється від Європи - сцикливо все проковтнула? Якась невідповідність виходить між діями та результатом. Так за свої фантіки Гренландію та Канаду не купиш Сівтовим лідером зараз є шанс стати Європі. Але для цього їм треба повоювати...
Тепер нарешті зрозуміло для чого йому була та Гренландія. Віддаєте Гренландію - то ок, ми з вами друзі, ми вас захищаємо. Не хочете відавати - то ок, ми за себе, ви за себе. Отримуйте жорсті умови "нової співпраці".
andrijk777 написав:А як ви хотіли? По-моєму наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.
але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.
й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка.
Я в упор не бачу "погіршення в Раші набагато більше, ніж наше". Давай на пальцях: на початку війни було в раші 9000 танків(всіх, і на збереженні). Ми знищили 6000. Так, ми знищили 2/3 їх танків і типу "ситуація в раші сильно погіршилась". Але по факту ще 3000 танків лишилось. І цього хватить на 2 роки війни. Тобто ще 2 роки РФ може воювати так як воювала, нічого не змінилось. Аналогічно фінанси і багато іншого.
Де тут в тебе якась логіка? Для того щоб були угоди їх потрібно пропонувати. Ні укр. ні рос. сторона ніяких угод не пропонувала тому їх і не було!!! Щоб знати ціни на базарі потрібно туди ходити.
▪️Тим часом Sky News пише, що Президент України прибуде в Ер-Ріяд під час перемовин США та росії, але не планує зустрічей з офіційними особами рф. ▪️АFP ж вказує, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію в середу, 19 лютого, через день після того, як там мають розпочатися переговори США та росії.
Сибарит написав: Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.
Але Ви чомусь говорите, що держслужбовці не заслуговують на довіру а волонтери які до того були коміками заслуговують. Як на мене це твердження сумнівне. Тепер про ту статтю з фб з підривами дронщиків. Підриви це момент коли шило в мішку утаїти трудно, но є багато й інших збоїв. Причина в аматорстві. Ми берем фабричну к Итайську технологію, а на нашій стороні всі технологічні процесе в гаражах, на фронті то взагалі на коліні. Ви говорите що волонтери всі чесні люди. В мене в тому є сумніви, но діло не в тільки в чесності но і професійності, мерседес не збирають на аматорських засадах, там жисципліна і контроль. Да, боліди формули один можно і без системи. Батько махно зробив красиву партизанську систему, тачанку з кулеметом застосував, но кінець кінцем кінна армія будьонного сказала останнє слово.
Там The Economist статтю опублікували про враження європейців під нової політики США, окресленої на полях Мюнхенської конференції, і все це на фоні можливої мирної угоди.
Частина 1.
Відтоді, як Росія вторглася в Україну, Америка працювала відповідно до двох принципів: майбутнє України не має вирішуватися без участі України; і що Америка та її західні союзники повинні прагнути до єдності перед лицем Путіна. На Мюнхенській конференції лідери ЄС були приголомшені тим, що Трамп і його команда відмовилися від обох цих принципів.
💬 Американці абсолютно хаотичні, - каже один інсайдер.
Політика щодо України - це какофонія. Але цей хаос також може створити можливість для України та її союзників. Зеленський виголосив зухвалу промову в Мюнхені, попередивши європейців, що вони не можуть покладатися на Америку. Якщо Трамп настільки прагне угоди, що погоджується на більшість вимог Путіна, то Зеленський вважатиме за краще піти геть, зробивши ставку на те, що він зможе боротися далі з європейською допомогою.
Попри гарячу публічну риторику, американські посадовці під час приватних зустрічей зі своїми європейськими колегами були конструктивними. Хегсет запевнив своїх колег і союзників, що Америка не планує жодних негайних змін у своїй військовій позиції в Європі. Венс розмив червоні лінії Хегсета щодо членства України в НАТО. Келлог поцікавився у європейських чиновників, як вони можуть допомогти забезпечити мир в Україні, спираючись на опитувальники, надіслані союзникам. Венс і Рубіо пообіцяли, що адміністрація Трампа не прагне «фальшивого миру».
З цих причин багато європейців все ще вірять, що вони можуть вплинути на Трампа і окреслити рамки мирної угоди. Америка і Європа все ще мають що запропонувати одна одній. Якщо Америка не хоче залишити Україну беззахисною, їй потрібні європейські гроші та військова сила. І якщо Європа хоче стати на захист України, їй потрібна американська допомога.
Представники європейських розвідок з кількох країн кажуть, що Путін не налаштований на компроміс і вважає, що час залишається на його боці, попри зростаючі економічні проблеми. Натомість видання пише, що по "одній з версій" Трамп дійсно серйозний, коли цитує слова Рейгана про «мир через силу», і що він готовий використати економічні та інші важелі, щоб змусити Росію піти на компроміс.
Трамп може розглянути можливість обміну зброї на корисні копалини, можливо, для того, щоб продемонструвати своїм прихильникам, що Америка отримує щось у відповідь на свої зусилля. Європейські держави також повертаються до ідеї арешту заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Франція залишається противником цієї ідеї, хоча Фрідріх Мерц налаштований більш відкрито.
Shaman написав: почекаємо, чим закінчиться бліцкриг Трампа. як він планує увійти в історію - Трамп-переможець чи Трамп-лузер?
боюсь , що у вас і в трампа різні критерії лузерства) і відповідь що таке перемога в трампа не та що в тебе. В нього ціль війни не розвал чи ослаблення росії, не вихід України на кордони а заробити на війні бабло. Інша проблема, що ми граєм тільки на нашій території, росія це вже як мінімум регіональний гравець, а для сша це вже геостратегія, вони можуть дозволити собі поступитись в україні щоб виграти десь в сирії чи вєтнамі.