Там The Economist статтю опублікували про враження європейців під нової політики США, окресленої на полях Мюнхенської конференції, і все це на фоні можливої мирної угоди.



Частина 1.



Відтоді, як Росія вторглася в Україну, Америка працювала відповідно до двох принципів: майбутнє України не має вирішуватися без участі України; і що Америка та її західні союзники повинні прагнути до єдності перед лицем Путіна. На Мюнхенській конференції лідери ЄС були приголомшені тим, що Трамп і його команда відмовилися від обох цих принципів.



💬 Американці абсолютно хаотичні, - каже один інсайдер.



Політика щодо України - це какофонія. Але цей хаос також може створити можливість для України та її союзників. Зеленський виголосив зухвалу промову в Мюнхені, попередивши європейців, що вони не можуть покладатися на Америку. Якщо Трамп настільки прагне угоди, що погоджується на більшість вимог Путіна, то Зеленський вважатиме за краще піти геть, зробивши ставку на те, що він зможе боротися далі з європейською допомогою.



Попри гарячу публічну риторику, американські посадовці під час приватних зустрічей зі своїми європейськими колегами були конструктивними. Хегсет запевнив своїх колег і союзників, що Америка не планує жодних негайних змін у своїй військовій позиції в Європі. Венс розмив червоні лінії Хегсета щодо членства України в НАТО. Келлог поцікавився у європейських чиновників, як вони можуть допомогти забезпечити мир в Україні, спираючись на опитувальники, надіслані союзникам. Венс і Рубіо пообіцяли, що адміністрація Трампа не прагне «фальшивого миру».



З цих причин багато європейців все ще вірять, що вони можуть вплинути на Трампа і окреслити рамки мирної угоди. Америка і Європа все ще мають що запропонувати одна одній. Якщо Америка не хоче залишити Україну беззахисною, їй потрібні європейські гроші та військова сила. І якщо Європа хоче стати на захист України, їй потрібна американська допомога.



Представники європейських розвідок з кількох країн кажуть, що Путін не налаштований на компроміс і вважає, що час залишається на його боці, попри зростаючі економічні проблеми. Натомість видання пише, що по "одній з версій" Трамп дійсно серйозний, коли цитує слова Рейгана про «мир через силу», і що він готовий використати економічні та інші важелі, щоб змусити Росію піти на компроміс.



Трамп може розглянути можливість обміну зброї на корисні копалини, можливо, для того, щоб продемонструвати своїм прихильникам, що Америка отримує щось у відповідь на свої зусилля. Європейські держави також повертаються до ідеї арешту заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Франція залишається противником цієї ідеї, хоча Фрідріх Мерц налаштований більш відкрито.