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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 16:13
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
А як ви хотіли? По-моєму
наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.
але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.
й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка.
Я в упор не бачу "погіршення в Раші набагато більше, ніж наше".
Давай на пальцях: на початку війни було в раші 9000 танків(всіх, і на збереженні). Ми знищили 6000. Так, ми знищили 2/3 їх танків і типу "ситуація в раші сильно погіршилась".
Але по факту ще 3000 танків лишилось. І цього хватить на 2 роки війни. Тобто ще 2 роки РФ може воювати так як воювала, нічого не змінилось.
Аналогічно фінанси і багато іншого.
Де тут в тебе якась логіка? Для того щоб були угоди їх потрібно пропонувати. Ні укр. ні рос. сторона ніяких угод не пропонувала тому їх і не було!!! Щоб знати ціни на базарі потрібно туди ходити.
якщо так цікавитесь цифрами танчиків - це до zloy_odessit. він їх рахує уважно. а так не знаю, скільки там брухту залишилось, але чомусь в атаку московити йдуть на жигулях та баггі. тому ніяких танків на два роки війни немає. я вже мовчу як вони витрачають людський ресурс з дуже сумнівною ефективністю. скільки вже за 1 км2 кладуть - 200 людей?
аналогічно фінанси - чомусь ставку тримають 21% - знаєте, про що це каже - що дуже багато грошей надрукували, й намагаються курс хоч якось втримати.
тому якби Раша не надувала щоки, їм передих потрібен навіть більше, ніж нам...
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Додано: Пон 17 лют, 2025 16:18
Banderlog написав: Shaman написав:
почекаємо, чим закінчиться бліцкриг Трампа. як він планує увійти в історію - Трамп-переможець чи Трамп-лузер?
боюсь , що у вас і в трампа різні критерії лузерства) і відповідь що таке перемога в трампа не та що в тебе. В нього ціль війни не розвал чи ослаблення росії, не вихід України на кордони а заробити на війні бабло.
Інша проблема, що ми граєм тільки на нашій території, росія це вже як мінімум регіональний гравець, а для сша це вже геостратегія, вони можуть дозволити собі поступитись в україні щоб виграти десь в сирії чи вєтнамі.
подивимось. надто він тикав Байдена в Афганістан, щоб самому иак легко нас здати - він розумію, що для заробляння грошей авторитет дуже важливий
тому так, йому треба домогтися заморозки, й подивимось, які будуть умови. гірше, ніж капітуляція все одно не буде
але я очікую все буде значно краще
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Додано: Пон 17 лют, 2025 16:18
flyman написав:
Чому поляки вживають польску, німці німецьку, французи французьку, грузини грузинську, вірмени вірменьську і тільки тут верещать малороси що їм малороську щіплять бендери.
Какая разница на каком языке разговаривает человек, главное что он при этом делает.
Вы же работаете с иностранцами, языковой вопрос должен был уже давно отойти на второй-десятый план.
Тот кто носит вишиванку и рвет на себе рубаху какой он патриот, но при этом делает гадости, не становиться от этого меньшим дерьмом.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 16:30
Shaman написав:
й в жодній розвиненій країні 6% й близько немає - хіба може у самих бідних
Приклад Литва: для малих підприємств (до 300 000 євро річного доходу та до 10 працівників) – 5%.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 16:33
мне чуйка подсказывает что подоляк спрыгнет с Украины до конца всего этого
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Додано: Пон 17 лют, 2025 16:40
detroytred написав: Успіх написав:
Що би що?
Казіно.
А раптом вдасться.
Шанси є, поки колищатко крутиться, поки гра триває. Поки є ще хоч одна копійчина в кишені.
Так якби ж то на гроші - то таке, що лишитись в трусах, а що без трусів... то таке.
Але ж тут гра на ЖИТТЯ!!!
На кону десятки тисяч життів!!!
Як, плять, так?©
Хто дозволив ставити життя, замість грошей?
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