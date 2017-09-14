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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12725127261272712728

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:13

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:А як ви хотіли? По-моєму наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.

але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.

й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка. :D

Я в упор не бачу "погіршення в Раші набагато більше, ніж наше".
Давай на пальцях: на початку війни було в раші 9000 танків(всіх, і на збереженні). Ми знищили 6000. Так, ми знищили 2/3 їх танків і типу "ситуація в раші сильно погіршилась".
Але по факту ще 3000 танків лишилось. І цього хватить на 2 роки війни. Тобто ще 2 роки РФ може воювати так як воювала, нічого не змінилось.
Аналогічно фінанси і багато іншого.

Де тут в тебе якась логіка? Для того щоб були угоди їх потрібно пропонувати. Ні укр. ні рос. сторона ніяких угод не пропонувала тому їх і не було!!! Щоб знати ціни на базарі потрібно туди ходити.

якщо так цікавитесь цифрами танчиків - це до zloy_odessit. він їх рахує уважно. а так не знаю, скільки там брухту залишилось, але чомусь в атаку московити йдуть на жигулях та баггі. тому ніяких танків на два роки війни немає. я вже мовчу як вони витрачають людський ресурс з дуже сумнівною ефективністю. скільки вже за 1 км2 кладуть - 200 людей?

аналогічно фінанси - чомусь ставку тримають 21% - знаєте, про що це каже - що дуже багато грошей надрукували, й намагаються курс хоч якось втримати.

тому якби Раша не надувала щоки, їм передих потрібен навіть більше, ніж нам...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:18

  Banderlog написав:
  Shaman написав: почекаємо, чим закінчиться бліцкриг Трампа. як він планує увійти в історію - Трамп-переможець чи Трамп-лузер? :lol:
боюсь , що у вас і в трампа різні критерії лузерства) і відповідь що таке перемога в трампа не та що в тебе. В нього ціль війни не розвал чи ослаблення росії, не вихід України на кордони а заробити на війні бабло.
Інша проблема, що ми граєм тільки на нашій території, росія це вже як мінімум регіональний гравець, а для сша це вже геостратегія, вони можуть дозволити собі поступитись в україні щоб виграти десь в сирії чи вєтнамі.

подивимось. надто він тикав Байдена в Афганістан, щоб самому иак легко нас здати - він розумію, що для заробляння грошей авторитет дуже важливий 8)

тому так, йому треба домогтися заморозки, й подивимось, які будуть умови. гірше, ніж капітуляція все одно не буде :D але я очікую все буде значно краще
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:18

  flyman написав:Чому поляки вживають польску, німці німецьку, французи французьку, грузини грузинську, вірмени вірменьську і тільки тут верещать малороси що їм малороську щіплять бендери.

Какая разница на каком языке разговаривает человек, главное что он при этом делает.
Вы же работаете с иностранцами, языковой вопрос должен был уже давно отойти на второй-десятый план.
Тот кто носит вишиванку и рвет на себе рубаху какой он патриот, но при этом делает гадости, не становиться от этого меньшим дерьмом. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й в жодній розвиненій країні 6% й близько немає - хіба може у самих бідних


Приклад Литва: для малих підприємств (до 300 000 євро річного доходу та до 10 працівників) – 5%.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:33

мне чуйка подсказывает что подоляк спрыгнет с Украины до конца всего этого
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:40

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:
  Успіх написав:
Що би що?

Казіно.
А раптом вдасться.

Шанси є, поки колищатко крутиться, поки гра триває. Поки є ще хоч одна копійчина в кишені.

Так якби ж то на гроші - то таке, що лишитись в трусах, а що без трусів... то таке.

Але ж тут гра на ЖИТТЯ!!!
На кону десятки тисяч життів!!!

Як, плять, так?©
Хто дозволив ставити життя, замість грошей?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:49

  detroytred написав:
  Успіх написав:Чому не можна зробити все просто:
Для кожного комадира - якщо виконав завдання і мінімум втратив людей - медалька, а якщо виконав завдання і жодних втрат - медалька і 200к премії(наприклад).
А от якщо хоч і виконав завдання, але великі втрати - суд і в'язниця(рік-3-5-10)
А якщо хитродупий/не береться виконувати завдання(якось петляє) - пониження в званні/відправка копати окопи ;)
Тож, мені здається, що можливо все - було б лише бажання!© :)
Принцип правильний, хоч і дещо складніший.
А не можна, бо
Тому що дана система повинна охоплювати не тільки від бригади і нижче, але і вгору.
І саме згори вона повинна запроваджуватися.
Сам принцип- не правильний.
Бо це одна з варіацій пошуку того хто за ТЕБЕ все зробить....
По поличкам
1 Як описати критерії кому і що можна наказувати виконувати?
2 Як описати критерії що вважається виконаним?
3 Як описати критерії ПРАВИЛЬНОСТІ( або справедливості) віддачі наказу
4 Як описати критерії уніфікації умов/можливостей

От і виходить
Теорія - дуже гарна, прям комунізм кожному по потребам від кожного по можливостям
Практика - буде як при совку - Ближче до корита-ситіштий , далі-голодніший....

Тому я й просовую ЄДИНИЙ критерій-це ОСОБИСТА відповідальність за СВОЇ дії...
Так , це процес тривалий, так 70% так і не піднімуться.... але еволюційний розвиток на те еволюційний що кожен вів себе так як вважав за правильне і не вимагав від інших за нього працювати... тому ті хто МІГ/Хотів/Робив - ті вижили і покращили своє життя
Ті хто Міг/Чекав поки ХТОСЬ - зникли...
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