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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 127271272812729127301273112732>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:51

  andrijk777 написав:Давай на пальцях: на початку війни було в раші 9000 танків(всіх, і на збереженні). Ми знищили 6000. Так, ми знищили 2/3 їх танків

Я уже говорил, что для меня загадка, откуда берутся цифры потерь. Почему 6000, а не 3000, или 5000. Тем более, что при в основном наступлении подозреваю - значительная часть этих потерь восстановлена орками и введена опять в строй. Не говоря о том, что у них танковые заводы строят танки в три смены.
У нас поставки танков с Запада стали минимальными, не знаю делают ли у нас новые танки, но подозреваю, что максимум в одну смену. А вражеские каналы заполнены видео поражения нашей бронетехники FPV с оптиковолокном. Не большой специалист по дронам и не знаю, что это за вундерфавля. Но некоторые видео особо поражают, когда такой дрон залетает в дверь ангара, летает по нему внутри выбирает лучшую цель из нескольких машин, залетает сбоку под дроновую сетку и взрывается.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І так на кожному щаблі... - не важливо, чи це міністр фінансів, чи мініст оборони, чи будь який інший міністр/ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за той, чи інший напрямок/галузь...
А чому відразу з верхніх щаблів?
А де перший- ТИ ?
Уяви , тобі дають гарний проект -а ти його спаскудив( просто зранку набрався і як завжди до обіду нічого не зробив) - хто винуватий в цьому випадку..
Той хто зверху?
Тоді тобі треба надати(делегувати ) йому право керувати тобою з допомогою паяльника в задницю... але ж ти цього не хочеш , бо боїшся що чийсь паяльник засунуть тобі...
А так як такихяк ти багато - то й виходить
Ви хочете щоб ХТОСЬ відповідав за ВАШЕ майбутнє...
А цей ХТОСЬ робить те саме що й робив ТИ - просто збирає на дві квартирки.. тільки ти збирав на два смарти у Львові-а той хто по твоєму має тебе контролювати -даючи тобі можливість збирати на смарти у Львові - збирає собі на віллу в Монако..
і чим він тоді відрізняється від тебе( і мільйонів таких як ти0?
Адже ці мільйони збирають на два порядки більше грошей на свої смарти ніж збирає на віллу в Монако той хто по вашому повинен був вами гарно керувати...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:57

freeze
При том, на полную участвуют в выставках, заключают контракты на поставку самолетов, ракет, другой техники и оружия (а как же санкции, микросхемы из стиралок и т.д.).
Получается, что хватает и для себя и на продажу.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:00

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:Чому поляки вживають польску, німці німецьку, французи французьку, грузини грузинську, вірмени вірменьську і тільки тут верещать малороси що їм малороську щіплять бендери.

Какая разница на каком языке разговаривает человек, главное что он при этом делает.
Вы же работаете с иностранцами, языковой вопрос должен был уже давно отойти на второй-десятый план.
Тот кто носит вишиванку и рвет на себе рубаху какой он патриот, но при этом делает гадости, не становиться от этого меньшим дерьмом. :mrgreen:

Чому тоді німці (та інші країни) вимагають від наших біженців вивчення німецької (та ін.) мов? Яка їм різниця? Чому кацапи спалили всі україномовні джерела інформації на рф, закрили українські школи і знищили все, що пов'язано з українською культурою? Натомість вдерлися в Україну нібито через утискання рос.мови в Україні. Яка їм різниця? Через таких бовдурів маємо тепер знищення суверенітету країни.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Скажімо так, це законна лазівка. І режим дія Сіті теж (там трохи вищі податки ніж у ФОП, але нижчі за загальну систему). Нема чого звинувачувати людей, що просто використовують законні можливості.
Якщо людина розуміє що вона ОТРИМАЛА кращі умови для того щоб ДОПОМОГТИ Державі - це одне
А якщо людина кращі умови ОТРИМАЛа а Державі скрутила дулю - то чим її дії відрізняються від корупційних законів які приймаються олігархами в свою користь?
Вони ж також діють по Закону і отримують трошки більше ніж такі самі олігархи які не змогли під себе провести закон.

Тому відповідальність Бізнесу перед Державою - це також один з додаткових обовязків який випливає з законних полегшень оподаткування.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:01

Як підготуватися до військової служби з юридичної точки зору?

Зображення
Спікерка курсу Аліна Шух разом з адвокаткою ГО «Юридична сотня» Іриною Підрезою розбирають такі питання:

☑️ Які документи слід перевірити й оновити перед початком служби?
☑️ Чи потрібно оформлювати довіреність на управління майном?
☑️ Які медичні документи повинен мати військовий?
☑️ Коли варто складати заповіт і які пункти включати?
☑️ Як документально підтвердити права родини на допомогу та виплати у разі екстрених
випадків?

🔗Переглянути відео
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:02

  budivelnik написав:Уяви , ТОБІ дають гарний проект -а ти його спаскудив( просто зранку набрався і як завжди до обіду нічого не зробив) - хто винуватий в цьому випадку..
Той хто зверху?

В точічку.
Саме так -- відповідальність саме на тому, хто зверху. На тому, хто дає, визначає, керує-управляє-розподіляє-перевіряє-розраховує.
Хто дав ТОБІ, а не комусь іншому гарний проект. Тобто сам помилився з вибором виконавця або недостатньо підготував, забезпечив, проконтролював виконавця.

Саме про це і мова.
Саме на це вказав Маркус.
Відповідальність основна саме на управлінці, начальнику.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Чому поляки вживають польску, німці німецьку, французи французьку, грузини грузинську, вірмени вірменьську і тільки тут верещать малороси що їм малороську щіплять бендери.

а чому ірландці не верещать
а малороси поїхали поїдуть
хто тоді тебе турбопатріотичного караколпака\гагауза від руських буде прикривати
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 17 лют, 2025 17:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:10

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Давай на пальцях: на початку війни було в раші 9000 танків(всіх, і на збереженні). Ми знищили 6000. Так, ми знищили 2/3 їх танків

Я уже говорил, что для меня загадка, откуда берутся цифры потерь. Почему 6000, а не 3000, или 5000. Тем более, что при в основном наступлении подозреваю - значительная часть этих потерь восстановлена орками и введена опять в строй. Не говоря о том, что у них танковые заводы строят танки в три смены.
У нас поставки танков с Запада стали минимальными, не знаю делают ли у нас новые танки, но подозреваю, что максимум в одну смену. А вражеские каналы заполнены видео поражения нашей бронетехники FPV с оптиковолокном. Не большой специалист по дронам и не знаю, что это за вундерфавля. Но некоторые видео особо поражают, когда такой дрон залетает в дверь ангара, летает по нему внутри выбирает лучшую цель из нескольких машин, залетает сбоку под дроновую сетку и взрывается.

Мої цифри умовні, щоб показати принцип. Дивись контекст розмови.
Виготовлення нових танків - мізерне.
https://www.unian.net/war/eksperti-pidrahuvali-skilki-novih-tankiv-otrimali-rosiyani-u-2024-mu-12872853.html
60-80 нових танків в рік - це мізер.
Працюють в 3 зміни - це відновлюють старі і поламані танки, а не створюють нові танки!

Ну нашу техніку знищують в рази менше(тому що її є в рази менше :D ). У скільки змін працюють наші заводи - не знаю. Може і не в одну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Украинское общество больно. Болезнь называется бедностью, хотя в официальном перечне заболеваний (то бишь в действующем законодательстве) таковая даже не упоминается.
1 Ми не настільки бідні як самі про це вважаємо
2 У нас є житло яке в інших країнах зараховується до визначення соціального статусу.
В тій самій Німеччині - 60% населення ОРЕНДУЮТЬ житло не маючи свого
У нас практично 90% населення мають своє житло.
І розповідати про те що наше житло коштує якихось 20000 доларів в середньому - можна... але тоді треба розуміти що є 10 млн сімей які мають капітал від 20000 доларів
Те що вони цим капіталом розпоряджатись не вміють - тому вони й бідні.
Тобто проблема не в бідності- проблема в головах тих хто думає що бідний( а думає так бо чекає чарівника з чарівною паличкою)
  Сибарит написав:Я не знаю, как его преодолеть.
Для начала стоило бы уменьшить его влияние на общий результат. Для этого нужно очень немного - смириться с возможными мелкими материальными потерями и дать чуть больше свободы в использовании материальных ресурсов.
Грубо говоря, нужно добиться, чтобы при заполнении документов на получение карандаша, этот карандаш не исписывался полностью.
Заметьте, поднятие вопроса доверия даже у нас, не чиновников, привело к обсуждению, как ещё больше контролировать. Это катастрофа! Причем катастрофа на уровне сознания.
В перспективе преодолению всеобщего недоверия может послужить прекращение его использования в политической борьбе.

Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.
Повністю підтримую
Ба більше
Вважаю що наслідки так званої корупційності в головах пересічних сильно перевищені...
Скільки разів показував
Розходи ПФ на своє функціонування - 1% від суми , розігнати можна але чи змінить це щось для пенсіонера
Пенсії вище 10 000 отримує менше 3% пенсіонерів - дорвести що половина цих пенсій отримується за рахунок використання службового становища - можна , але витрати на ці доведення перевищать розмір коштів які після розслідування повернуться... та й 3% збільшення пенсії також мало кому допоможе
Те саме про 200 000 чиновників які не допрацьовують - вони може й недопрацьовують але якщо кожен подивиться на те що робив то думаю побачить що і в нього недопрацювань море..

ітак далі і тому подібне.
budivelnik
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