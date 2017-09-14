andrijk777 написав:Давай на пальцях: на початку війни було в раші 9000 танків(всіх, і на збереженні). Ми знищили 6000. Так, ми знищили 2/3 їх танків
Я уже говорил, что для меня загадка, откуда берутся цифры потерь. Почему 6000, а не 3000, или 5000. Тем более, что при в основном наступлении подозреваю - значительная часть этих потерь восстановлена орками и введена опять в строй. Не говоря о том, что у них танковые заводы строят танки в три смены. У нас поставки танков с Запада стали минимальными, не знаю делают ли у нас новые танки, но подозреваю, что максимум в одну смену. А вражеские каналы заполнены видео поражения нашей бронетехники FPV с оптиковолокном. Не большой специалист по дронам и не знаю, что это за вундерфавля. Но некоторые видео особо поражают, когда такой дрон залетает в дверь ангара, летает по нему внутри выбирает лучшую цель из нескольких машин, залетает сбоку под дроновую сетку и взрывается.
Успіх написав:І так на кожному щаблі... - не важливо, чи це міністр фінансів, чи мініст оборони, чи будь який інший міністр/ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за той, чи інший напрямок/галузь...
А чому відразу з верхніх щаблів? А де перший- ТИ ? Уяви , тобі дають гарний проект -а ти його спаскудив( просто зранку набрався і як завжди до обіду нічого не зробив) - хто винуватий в цьому випадку.. Той хто зверху? Тоді тобі треба надати(делегувати ) йому право керувати тобою з допомогою паяльника в задницю... але ж ти цього не хочеш , бо боїшся що чийсь паяльник засунуть тобі... А так як такихяк ти багато - то й виходить Ви хочете щоб ХТОСЬ відповідав за ВАШЕ майбутнє... А цей ХТОСЬ робить те саме що й робив ТИ - просто збирає на дві квартирки.. тільки ти збирав на два смарти у Львові-а той хто по твоєму має тебе контролювати -даючи тобі можливість збирати на смарти у Львові - збирає собі на віллу в Монако.. і чим він тоді відрізняється від тебе( і мільйонів таких як ти0? Адже ці мільйони збирають на два порядки більше грошей на свої смарти ніж збирає на віллу в Монако той хто по вашому повинен був вами гарно керувати...
freeze При том, на полную участвуют в выставках, заключают контракты на поставку самолетов, ракет, другой техники и оружия (а как же санкции, микросхемы из стиралок и т.д.). Получается, что хватает и для себя и на продажу.
flyman написав:Чому поляки вживають польску, німці німецьку, французи французьку, грузини грузинську, вірмени вірменьську і тільки тут верещать малороси що їм малороську щіплять бендери.
Какая разница на каком языке разговаривает человек, главное что он при этом делает. Вы же работаете с иностранцами, языковой вопрос должен был уже давно отойти на второй-десятый план. Тот кто носит вишиванку и рвет на себе рубаху какой он патриот, но при этом делает гадости, не становиться от этого меньшим дерьмом.
Чому тоді німці (та інші країни) вимагають від наших біженців вивчення німецької (та ін.) мов? Яка їм різниця? Чому кацапи спалили всі україномовні джерела інформації на рф, закрили українські школи і знищили все, що пов'язано з українською культурою? Натомість вдерлися в Україну нібито через утискання рос.мови в Україні. Яка їм різниця? Через таких бовдурів маємо тепер знищення суверенітету країни.
Faceless написав:Скажімо так, це законна лазівка. І режим дія Сіті теж (там трохи вищі податки ніж у ФОП, але нижчі за загальну систему). Нема чого звинувачувати людей, що просто використовують законні можливості.
Якщо людина розуміє що вона ОТРИМАЛА кращі умови для того щоб ДОПОМОГТИ Державі - це одне А якщо людина кращі умови ОТРИМАЛа а Державі скрутила дулю - то чим її дії відрізняються від корупційних законів які приймаються олігархами в свою користь? Вони ж також діють по Закону і отримують трошки більше ніж такі самі олігархи які не змогли під себе провести закон.
Тому відповідальність Бізнесу перед Державою - це також один з додаткових обовязків який випливає з законних полегшень оподаткування.
Як підготуватися до військової служби з юридичної точки зору?
Спікерка курсу Аліна Шух разом з адвокаткою ГО «Юридична сотня» Іриною Підрезою розбирають такі питання:
☑️ Які документи слід перевірити й оновити перед початком служби? ☑️ Чи потрібно оформлювати довіреність на управління майном? ☑️ Які медичні документи повинен мати військовий? ☑️ Коли варто складати заповіт і які пункти включати? ☑️ Як документально підтвердити права родини на допомогу та виплати у разі екстрених випадків?
budivelnik написав:Уяви , ТОБІ дають гарний проект -а ти його спаскудив( просто зранку набрався і як завжди до обіду нічого не зробив) - хто винуватий в цьому випадку.. Той хто зверху?
В точічку. Саме так -- відповідальність саме на тому, хто зверху. На тому, хто дає, визначає, керує-управляє-розподіляє-перевіряє-розраховує. Хто дав ТОБІ, а не комусь іншому гарний проект. Тобто сам помилився з вибором виконавця або недостатньо підготував, забезпечив, проконтролював виконавця.
Саме про це і мова. Саме на це вказав Маркус. Відповідальність основна саме на управлінці, начальнику.
andrijk777 написав:Давай на пальцях: на початку війни було в раші 9000 танків(всіх, і на збереженні). Ми знищили 6000. Так, ми знищили 2/3 їх танків
Я уже говорил, что для меня загадка, откуда берутся цифры потерь. Почему 6000, а не 3000, или 5000. Тем более, что при в основном наступлении подозреваю - значительная часть этих потерь восстановлена орками и введена опять в строй. Не говоря о том, что у них танковые заводы строят танки в три смены. У нас поставки танков с Запада стали минимальными, не знаю делают ли у нас новые танки, но подозреваю, что максимум в одну смену. А вражеские каналы заполнены видео поражения нашей бронетехники FPV с оптиковолокном. Не большой специалист по дронам и не знаю, что это за вундерфавля. Но некоторые видео особо поражают, когда такой дрон залетает в дверь ангара, летает по нему внутри выбирает лучшую цель из нескольких машин, залетает сбоку под дроновую сетку и взрывается.
detroytred написав:Украинское общество больно. Болезнь называется бедностью, хотя в официальном перечне заболеваний (то бишь в действующем законодательстве) таковая даже не упоминается.
1 Ми не настільки бідні як самі про це вважаємо 2 У нас є житло яке в інших країнах зараховується до визначення соціального статусу. В тій самій Німеччині - 60% населення ОРЕНДУЮТЬ житло не маючи свого У нас практично 90% населення мають своє житло. І розповідати про те що наше житло коштує якихось 20000 доларів в середньому - можна... але тоді треба розуміти що є 10 млн сімей які мають капітал від 20000 доларів Те що вони цим капіталом розпоряджатись не вміють - тому вони й бідні. Тобто проблема не в бідності- проблема в головах тих хто думає що бідний( а думає так бо чекає чарівника з чарівною паличкою)
Сибарит написав:Я не знаю, как его преодолеть. Для начала стоило бы уменьшить его влияние на общий результат. Для этого нужно очень немного - смириться с возможными мелкими материальными потерями и дать чуть больше свободы в использовании материальных ресурсов. Грубо говоря, нужно добиться, чтобы при заполнении документов на получение карандаша, этот карандаш не исписывался полностью. Заметьте, поднятие вопроса доверия даже у нас, не чиновников, привело к обсуждению, как ещё больше контролировать. Это катастрофа! Причем катастрофа на уровне сознания. В перспективе преодолению всеобщего недоверия может послужить прекращение его использования в политической борьбе.
Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.
Повністю підтримую Ба більше Вважаю що наслідки так званої корупційності в головах пересічних сильно перевищені... Скільки разів показував Розходи ПФ на своє функціонування - 1% від суми , розігнати можна але чи змінить це щось для пенсіонера Пенсії вище 10 000 отримує менше 3% пенсіонерів - дорвести що половина цих пенсій отримується за рахунок використання службового становища - можна , але витрати на ці доведення перевищать розмір коштів які після розслідування повернуться... та й 3% збільшення пенсії також мало кому допоможе Те саме про 200 000 чиновників які не допрацьовують - вони може й недопрацьовують але якщо кожен подивиться на те що робив то думаю побачить що і в нього недопрацювань море..