Додано: Пон 17 лют, 2025 17:11

detroytred написав: Украинское общество больно. Болезнь называется бедностью, хотя в официальном перечне заболеваний (то бишь в действующем законодательстве) таковая даже не упоминается. Украинское общество больно. Болезнь называется бедностью, хотя в официальном перечне заболеваний (то бишь в действующем законодательстве) таковая даже не упоминается.

Сибарит написав: Я не знаю, как его преодолеть.

Для начала стоило бы уменьшить его влияние на общий результат. Для этого нужно очень немного - смириться с возможными мелкими материальными потерями и дать чуть больше свободы в использовании материальных ресурсов.

Грубо говоря, нужно добиться, чтобы при заполнении документов на получение карандаша, этот карандаш не исписывался полностью.

Заметьте, поднятие вопроса доверия даже у нас, не чиновников, привело к обсуждению, как ещё больше контролировать. Это катастрофа! Причем катастрофа на уровне сознания.

В перспективе преодолению всеобщего недоверия может послужить прекращение его использования в политической борьбе.



Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры. Я не знаю, как его преодолеть.Для начала стоило бы уменьшить его влияние на общий результат. Для этого нужно очень немного - смириться с возможными мелкими материальными потерями и дать чуть больше свободы в использовании материальных ресурсов.Грубо говоря, нужно добиться, чтобы при заполнении документов на получение карандаша, этот карандаш не исписывался полностью.Заметьте, поднятие вопроса доверия даже у нас, не чиновников, привело к обсуждению, как ещё больше контролировать. Это катастрофа! Причем катастрофа на уровне сознания.В перспективе преодолению всеобщего недоверия может послужить прекращение его использования в политической борьбе.Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.

1 Ми не настільки бідні як самі про це вважаємо2 У нас є житло яке в інших країнах зараховується до визначення соціального статусу.В тій самій Німеччині - 60% населення ОРЕНДУЮТЬ житло не маючи свогоУ нас практично 90% населення мають своє житло.І розповідати про те що наше житло коштує якихось 20000 доларів в середньому - можна... але тоді треба розуміти що є 10 млн сімей які мають капітал від 20000 доларівТе що вони цим капіталом розпоряджатись не вміють - тому вони й бідні.Тобто проблема не в бідності- проблема в головах тих хто думає що бідний( а думає так бо чекає чарівника з чарівною паличкою)Повністю підтримуюБа більшеВважаю що наслідки так званої корупційності в головах пересічних сильно перевищені...Скільки разів показувавРозходи ПФ на своє функціонування - 1% від суми , розігнати можна але чи змінить це щось для пенсіонераПенсії вище 10 000 отримує менше 3% пенсіонерів - дорвести що половина цих пенсій отримується за рахунок використання службового становища - можна , але витрати на ці доведення перевищать розмір коштів які після розслідування повернуться... та й 3% збільшення пенсії також мало кому допоможеТе саме про 200 000 чиновників які не допрацьовують - вони може й недопрацьовують але якщо кожен подивиться на те що робив то думаю побачить що і в нього недопрацювань море..ітак далі і тому подібне.