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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:13
andrijk777 написав: Wirująświatła написав: Letusrock написав:
У відповідь Росія гарантує, що не просуватиметься далі територій п'яти вже зайнятих областей.
такое гавно мы могли и при байдене подписать, даже лучше (Стамбул). при этом с нас тогда не драли редкоземельных металлов на 500ярдов - плата за посредничество Трампа.
А як ви хотіли? По-моєму
наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.
Ми ж на цю тему дискутували десь місяць тому
Ви з допомогою Діпстейта переконались що наша сьогоднішня ситуація краще ніж була в 2022,2023 2024.... - то навіщо повторювати неправду самому собі?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:17
detroytred написав:
Це називається не парадокс, а обманув. Оті сильні банально ввели в оману.
Банально обманули.
Коли було вигідно, то сильні співали про правила..., всі слабкі повірили, а потім раптом - півруки, ніяких правил, кожен сам за себе.
І хто винуватий?
Ті хто співав-чи ті хто повірив?
Уточню
Хто більше постраждав
Ті хто співав? чи ті хто вірив ?
А звідси висновок
І що крім тих хто співав що виберіть мене і я все зроблю...
не було таких як я які казали
пофіг що співають , ваші зусилля вплинуть на ваше майбутнє сильніше ніж співи....
Але ж такі як ви ні тоді ні тепер таким як я не вірите і далі продовжуєте лити воду на млин співаків/обіцяльників.....
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:21
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
А як ви хотіли? По-моєму
наша ситуація зараз набагато гірша ніж літом 2022. Відповідно і мирна угода буде гірша. Л - логіка.
але це лише ваша думка. три роки війни звичайно даються взнаки, але погіршення в Раші набагато більше, ніж наше.
й ще раз нагадаю - немає й не було ніяких угод ні в 2022, ні в 2023. всі ці роки Раша казали лише про капітуляцію. тому угода - це вже буде краще. Л - логіка.
Я в упор не бачу "погіршення в Раші набагато більше, ніж наше".
Давай на пальцях: на початку війни було в раші 9000 танків(всіх, і на збереженні). Ми знищили 6000. Так, ми знищили 2/3 їх танків і типу "ситуація в раші сильно погіршилась".
Але по факту ще 3000 танків лишилось. І цього хватить на 2 роки війни. Тобто ще 2 роки РФ може воювати так як воювала, нічого не змінилось.
Аналогічно фінанси і багато іншого.
Де тут в тебе якась логіка? Для того щоб були угоди їх потрібно пропонувати. Ні укр. ні рос. сторона ніяких угод не пропонувала тому їх і не було!!! Щоб знати ціни на базарі потрібно туди ходити.
Якщо логіка то логіка....
Було 9000 танків при чому на фронт відправляли в порядку найкращості(готовності)
Ми знищили 6000 - найкращих
Залишилось 3000 на голову гірших( а то й взагалі на папері).....але ситуація в москаликів по вашому покращилась...
Де вчили такий підхід до логіки? на курсах в трускавці чи брати вище - відразу в ольгіно?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:24
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
й в жодній розвиненій країні 6% й близько немає - хіба може у самих бідних
Приклад Литва: для малих підприємств (до 300 000 євро річного доходу та до 10 працівників) – 5%.
Тільки напевно нюанс....
5% це тільки на прибуток....
А всі відчислення в пенсійний і так далі-окремою статтею...
В той час коли в нас 6% на оборот + відчислення в пенсійний з МІНІМАЛКИ....
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:26
budivelnik написав: detroytred написав:
Це називається не парадокс, а обманув. Оті сильні банально ввели в оману.
Банально обманули.
Коли було вигідно, то сильні співали про правила..., всі слабкі повірили, а потім раптом - півруки, ніяких правил, кожен сам за себе.
І хто винуватий?
Ті хто співав-чи ті хто повірив?
Уточню
Хто більше постраждав
Ті хто співав? чи ті хто вірив ?
А звідси висновок
І що крім тих хто співав що виберіть мене і я все зроблю...
не було таких як я які казали
пофіг що співають , ваші зусилля вплинуть на ваше майбутнє сильніше ніж співи....
Але ж такі як ви ні тоді ні тепер таким як я не вірите і далі продовжуєте лити воду на млин співаків/обіцяльників.....
)))))
До чого тут вибори? Ні до чого.
А самі такі, як ви бізнесмени, співали --- да нафік Україні армія...
Не потрібно на неї витрачати податки...
Працювати треба на себе...
Хто постраждав?
Звісно Україна та українське суспільство.
Про них і мова.
А не про співаків.
Співаки апріорі дуже рідко потрапляють під наслідки. Своїх співів.
Бо працюють на себе))
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:31
detroytred написав:
А самі такі, як ви бізнесмени, співали --- да нафік Україні армія...
Ти так і не зрозумів посилу
Яка різниця хто тобі співає що ЗА тебе зробить тобі добре?
саме віра в цю брехню - і є твоєю головною помилкою яка привела тебе до жебрацтва....
При чому
для того щоб стати БАГАТИМ - не обовязково 30 років у всьому собі відмовляти щоб через 30 заявити що ти багатий..
Достатньо було РОЗУМІТИ просту істину - можна бути щасливим якщо все життя займався тим від чого отримував задоволення.
Тобто життя це і є спосіб ліквідації перепон.
Але у випадку коли
а - попер не туди куди хотів
б - все життя чекав поки дорогу розчистять і постійно барахтався в лайні
в - під кінець життя прийшов до прірви...
саме це і є невдача...
Подумай деколи про те ЩО тобі пишуть а не ХТО пише.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:34
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
й в жодній розвиненій країні 6% й близько немає - хіба може у самих бідних
Приклад Литва: для малих підприємств
(до 300 000 євро річного доходу та до 10 працівників) – 5%.
а робітники скільки платять?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:35
budivelnik написав: detroytred написав:
А самі такі, як ви бізнесмени, співали --- да нафік Україні армія...
Ти так і не зрозумів посилу
Яка різниця хто тобі співає що ЗА тебе зробить тобі добре?
саме віра в цю брехню - і є твоєю головною помилкою яка привела тебе до жебрацтва....
При чому
для того щоб стати БАГАТИМ - не обовязково 30 років у всьому собі відмовляти щоб через 30 заявити що ти багатий..
Достатньо було РОЗУМІТИ просту істину - можна бути щасливим якщо все життя займався тим від чого отримував задоволення.
Тобто життя це і є спосіб ліквідації перепон.
Але у випадку коли
а - попер не туди куди хотів
б - все життя чекав поки дорогу розчистять і постійно барахтався в лайні
в - під кінець життя прийшов до прірви...
саме це і є невдача...
Подумай деколи про те ЩО тобі пишуть а не ХТО пише.
Єралашик.
Предмет "що ЗА тебе зробить тобі добре" не розглядався і не розглядається.
Мова суто за загальну спільну справу управлінців та виконавців і роль кожної категорії в цьому.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:37
Впевнений, що 6000 танків не знищено (знищено - це значить відновлення неможливе), а уражено. Це точно те ж саме, що і втрати живої сили росіян - раніше писали, що знищено стільки-то (1000-1500 за добу) і з початку війни стільки-то, а зараз, "знищено" перетворилось на "втрати".
І до того ж працюють мобільні рем.частини + фронт рухається в нашу сторону, отже, пошкоджена техніка (як наша так і ні) стає доступною ворогу, а там вже роби що хочеш, ремонтуй, складай з 2, 3 один і т.д.
Коли фронт рухався від нас, то ситуація була протилежна, ще жартували, що росіяни є найбільшим постачальником танків для ЗСУ.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:37
Banderlog написав: Shaman написав:
почекаємо, чим закінчиться бліцкриг Трампа. як він планує увійти в історію - Трамп-переможець чи Трамп-лузер?
боюсь , що у вас і в трампа різні критерії лузерства) і відповідь що таке перемога в трампа не та що в тебе. В нього ціль війни не розвал чи ослаблення росії, не вихід України на кордони а заробити на війні бабло
.
Інша проблема, що ми граєм тільки на нашій території, росія це вже як мінімум регіональний гравець, а для сша це вже геостратегія, вони можуть дозволити собі поступитись в україні щоб виграти десь в сирії
чи вєтнамі.
В контексте газовой причины войны между росией и Украиной при появлении негативных для путинского кремля новостей из Армении (касательно потери Нагорного Карабаха), из Сирии (бегство Асада), из Приднестровья и Абхазии возникает два варианта их оценки:
1. Росии на столько нужны дополнительные солдаты и техника для войны в Украине, что пошли на жертвы в других своих грязных проектах, напрямую связанных со стратегическими интересами Газпрома, которые путин отстаивает с самым высокими приоритетом по отношению к другим росийским потребностям.
2. Росия на третий год войны вдруг зашаталась как колосс на глиняных ногах перед всемирной военной поддержкой для Украины и начала концентрироваться, собирая в кучу свои военные ресурсы для последнего боя с Зеленским.
Что является выигрышем для США в глобальном смысле? По моему мнению, они как высокоразвитая индустриальная страна имеют высокую конкурентоспособность именно на открытых растущих рынках, где еще нет масштабных ограничений. Имея интеллектуальную собственность в том числе в методиках быстрого развития бизнеса, громадные финансовые ресурсы, высокоразвитые технологии во всем они прекрасно себя чувствуют в странах, где только что закончилась война и сняты ограничения для бизнеса. Рынки в таких странах имеют громадные перспективы роста (почти с нуля) и обеспечивают сильный совокупный растущий спрос на десятки лет вперед. Вот где удобное поле деятельности для Трампа, охуенного бизнесмена.
Снятие ограничений для США это то, чем занялся Трамп с приходом на должность. Они чувствуют потребность в редкоземельных металлах, а свободного доступа к ним пока не имеют. А война в Украине это то, что имеет перспективу втянуть США по уши в деятельность, которая мешает американскому бизнесу. Ведь военные конфликты с ядерной росией для США, которая специализируется на торговле и производстве, не выгодны. Точно также свободная торговля и производство не интересны для путина, ведь его специализация - вооруженные грабежи (захватнические войны, коллекторство, рейдерство). В свободной торговле он не айс, его переигрывают всегда. Поэтому возникла ситуация, когда появилась реальная возможность у путина и Трампа взаимно удовлетворить свои потребности.
Сумма 500 млрд.долларов названа Трампом Зеленскому не просто так, думаю. Есть предположение, что путин предложил ему около 300-350 млрд.долларов в виде права на добычу редкоземельных металлов на территории новых недавно присоединенных к росии территорий Украины при условии что Трамп прекратит военную помощь для Украины.
Получается два варианта:
а) путинский - Трамп не тратит больше денег на военную помощь и получает редкоземельные металлы на сумму 300-350 млрд.долларов под охраной вс рф в Украине через полгода-год.
б)Трампа - Трамп получает право на редкоземельные металлы на сумму 500 млрд.долларов, но при этом тратит в качестве военной помощи Украине около 120 млрд.долларов на свои вооруженные силы, которые зайдут в Украину для военной помощи. Добычу металлов может начать приблизительно через полгода при таком варианте.
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