budivelnik написав:Уяви , ТОБІ дають гарний проект -а ти його спаскудив( просто зранку набрався і як завжди до обіду нічого не зробив) - хто винуватий в цьому випадку.. Той хто зверху?
В точічку. Саме так -- відповідальність саме на тому, хто зверху. На тому, хто дає, визначає, керує-управляє-розподіляє-перевіряє-розраховує. Хто дав ТОБІ, а не комусь іншому гарний проект. Тобто сам помилився з вибором виконавця або недостатньо підготував, забезпечив, проконтролював виконавця.
Саме про це і мова. Саме на це вказав Маркус. Відповідальність основна саме на управлінці, начальнику.
Навіщо нам тоді погані виконавці давай наберемо хороших перевіряльників і все саме наладиться...
В далекому 1989 році , були комсомольські збори На яких виступали комсорги , замполіт , ротний, взводний і кожен розповідав що я погано щось роблю.... Як завжди чергові пошуки крайнього.. В кінці дали мені слово, а я візьми і заяви... Треба вигнати командира роти , взводних , замполіта і залишити тільки мене... бо нафіга ті командири які працюють а порядок навести не можуть, адже як тільки я запрацюю - то виходить їх можна розігнати.... Залишився я без посади старшини і комсомольського квитка... Правда десь через пів року замполіт пропонував вступити в партію такому чудовому і безпроблемному прапорщику в якого жодного зальоту і ні в кого до нього претензій ( бо він на той час був простим командиром тренажера)
Тому ще раз Не може верхівка країни у вигляді 200 000 чиновників ЗМУСИТИ населення жити не так як хочеться населенню І може верхівка країни з 200 000 чиновників дати можливість жити 80% населення так як воно хоче(читай засратись) але при цьому виростити 20% які в подальшому і будуть тягнути країну за собою...
Ситуацию обострила последняя попытка Трампа оправдать Путина, несмотря на его статус военного преступника.
Правитель России Владимир Путин укрепляет свои позиции накануне решающих американо-российских переговоров по прекращению войны, которые состоятся в Саудовской Аравии, пишет CNN.
Администрация Дональда Трампа разблокировала международную изоляцию российского диктатора, пошатнула единство Запада в отношении к конфликту и поставила под сомнение готовность США защищать Европу. Это свидетельствует о разительном развороте в пользу Путина и дистанцировании от традиционных союзников Америки.
detroytred написав:А самі такі, як ви бізнесмени, співали --- да нафік Україні армія...
Ти так і не зрозумів посилу Яка різниця хто тобі співає що ЗА тебе зробить тобі добре? саме віра в цю брехню - і є твоєю головною помилкою яка привела тебе до жебрацтва.... При чому для того щоб стати БАГАТИМ - не обовязково 30 років у всьому собі відмовляти щоб через 30 заявити що ти багатий.. Достатньо було РОЗУМІТИ просту істину - можна бути щасливим якщо все життя займався тим від чого отримував задоволення. Тобто життя це і є спосіб ліквідації перепон.
Але у випадку коли а - попер не туди куди хотів б - все життя чекав поки дорогу розчистять і постійно барахтався в лайні в - під кінець життя прийшов до прірви... саме це і є невдача...
Подумай деколи про те ЩО тобі пишуть а не ХТО пише.
Єралашик.
Предмет "що ЗА тебе зробить тобі добре" не розглядався і не розглядається. Мова суто за загальну спільну справу управлінців та виконавців і роль кожної категорії в цьому.
Я також за все хороше і проти всього поганого. Тільки в тебе в твоїх проблемах і в проблемах країни винуватий ХТОСЬ а в мене просто немає проблем в яких Хтось винуватий... бо були проблеми які я ЗМІГ вирішити і є проблеми як НЕ ЗМІГ і в тих що я не зміг - ти точно не винуватий А ті які я АИРІШИВ ти точно мені не допоміг.
Тому Вирішені проблеми - зробили мене багатим і щасливим... Не вирішені проблеми - не дали мені можливості стати ще щасливішим.
Це вся різниця між успішними 5% в цій державі і 95% тим яким хтось в штани наклав.
Shaman написав:якщо так цікавитесь цифрами танчиків - це до zloy_odessit. він їх рахує уважно. а так не знаю, скільки там брухту залишилось, але чомусь в атаку московити йдуть на жигулях та баггі. тому ніяких танків на два роки війни немає. я вже мовчу як вони витрачають людський ресурс з дуже сумнівною ефективністю. скільки вже за 1 км2 кладуть - 200 людей?
Честно не знал кто такой злой одессит. Прогуглил, сразу удивился, молодой здоровый, и опять не в армии, очередной ухилянт или за бабушкой опекун? То что он выдумывает или пишет для меня автоматически не имеет никакой ценности. Багги стали массово использовать потому, что доказали свою эффективность. Дорогущий танк, который в атаке в основном сразу уничтожается дешевыми дронами. Или взвод на багги, вылетающий из посадки через поле, который под шквалом вражеских дронов не так просто уничтожить. 200 на квадратный километр - это абсолютная ерунда, просто абсолютная. Возможно, редко, на каких-то опорниках это и было. Может Бахмут, Авдеевка. Но это не весь фронт. Это отдельные выдающиеся случаи. Как сказал один герой советского фильма - тут пока одного мессера собьешь, вспотеешь. У нас десяток орков завалить - праздник был и внеочередной отпуск от командования. Это только кажется, что есть Рэмбо и папуасы с копьями, в жизни так обычно не бывает.
budivelnik написав:Уяви , ТОБІ дають гарний проект -а ти його спаскудив( просто зранку набрався і як завжди до обіду нічого не зробив) - хто винуватий в цьому випадку.. Той хто зверху?
В точічку. Саме так -- відповідальність саме на тому, хто зверху. На тому, хто дає, визначає, керує-управляє-розподіляє-перевіряє-розраховує. Хто дав ТОБІ, а не комусь іншому гарний проект. Тобто сам помилився з вибором виконавця або недостатньо підготував, забезпечив, проконтролював виконавця.
Саме про це і мова. Саме на це вказав Маркус. Відповідальність основна саме на управлінці, начальнику.
Навіщо нам тоді погані виконавці давай наберемо хороших перевіряльників і все саме наладиться...
В далекому 1989 році , були комсомольські збори На яких виступали комсорги , замполіт , ротний, взводний і кожен розповідав що я погано щось роблю.... Як завжди чергові пошуки крайнього.. В кінці дали мені слово, а я візьми і заяви... Треба вигнати командира роти , взводних , замполіта і залишити тільки мене... бо нафіга ті командири які працюють а порядок навести не можуть, адже як тільки я запрацюю - то виходить їх можна розігнати.... Залишився я без посади старшини і комсомольського квитка... Правда десь через пів року замполіт пропонував вступити в партію такому чудовому і безпроблемному прапорщику в якого жодного зальоту і ні в кого до нього претензій ( бо він на той час був простим командиром тренажера)
Тому ще раз Не може верхівка країни у вигляді 200 000 чиновників ЗМУСИТИ населення жити не так як хочеться населенню І може верхівка країни з 200 000 чиновників дати можливість жити 80% населення так як воно хоче(читай засратись) але при цьому виростити 20% які в подальшому і будуть тягнути країну за собою...
Спробуй перечитати текст. Там вже написано те, з чого твої висновки ніяк не слідують.
Hennady написав:freeze При том, на полную участвуют в выставках, заключают контракты на поставку самолетов, ракет, другой техники и оружия (а как же санкции, микросхемы из стиралок и т.д.). Получается, что хватает и для себя и на продажу.
нічого не вистачає. на виставки возять одні й ті ж старі зразки. й чомусь ми бачили на фронті Т-55?
так, виробляють нові танки. скільки? 60-80 танків та 20 літаків на рік? порівняємо з поточними втратами?..
Предмет "що ЗА тебе зробить тобі добре" не розглядався і не розглядається. Мова суто за загальну спільну справу управлінців та виконавців і роль кожної категорії в цьому.
Я також за все хороше і проти всього поганого. Тільки в тебе в твоїх проблемах і в проблемах країни винуватий ХТОСЬ а в мене просто немає проблем в яких Хтось винуватий... бо були проблеми які я ЗМІГ вирішити і є проблеми як НЕ ЗМІГ і в тих що я не зміг - ти точно не винуватий А ті які я АИРІШИВ ти точно мені не допоміг.
Тому Вирішені проблеми - зробили мене багатим і щасливим... Не вирішені проблеми - не дали мені можливості стати ще щасливішим.
Це вся різниця між успішними 5% в цій державі і 95% тим яким хтось в штани наклав.
Повторю (може перечитаєш)): *Предмет "що ЗА тебе зробить тобі добре" не розглядався і не розглядається. Мова суто за загальну спільну справу управлінців та виконавців і роль кожної категорії в цьому.*
pesikot написав:Трампоний - мастер переговоров, чё уж там ...
Якщо Дональд Трамп звертається до Китаю (а він звертається) щодо впливу на війну в Україні, а Китай справді може мати вплив, це означає, що США на це нездатні. (Трамп усіх переграв: розісравсь із союзниками і тепер просить Китай (суперника) по допомогу. Іспанський сором.) Після припинення вогню в Україні та ухвалення рішення про залучення миротворчих сил Китай (можливо з Індією) міг би надати своїх миротворців у достатній кількості, оскільки європейських миротворців Росія не сприйме. Після цього Китай готовий взяти лідируючу роль у відновленні та модернізації української інфраструктури, оскільки інші країни не здатні конкурувати у цьому питанні. (Авжеж. Роззявили ротяку.) Після зневажливого виступу у Мюнхені американського віцепрезидента Китай активізує роботу з Європою. (Хто б сумнівався. Хіба лінивий не скористається цим.) Імідж США різко погіршується через відмову від міжнародних зобов'язань. (Хвала Трампу всемогутньому.) Тайвань однозначно буде китайським. Бажано мирним шляхом, але якщо доведеться воювати, то з ким? Зі Штатами? Байден сподівався у цьому регіоні на союзників, але Трамп відвертається від усіх союзників. Хто воюватиме з Китаєм разом із США? У цьому регіоні залишилася лише Японія. У разі конфлікту Південна Корея буде зайнята північною сусідкою, Філіппіни не мають жодного стратегічного значення, в Австралії низький рівень підтримки будь-якої війни, Велика Британія точно не посилає свій флот. (Хвала Трампу всемогутньому.) За всіма розрахунками у поточній ситуації США програють Китаю. (Без жодного пострілу чи зайвого руху). https://thepage.ua/ua/economy/sho-v-kit ... v-ukrayini Загальний висновок: Трамп прийде - порядок наведе (ТМ fox76-й)
американська сторона вимагає від Зеленського негайно підписати стратегічний документ про розподіл надр, проєкт якого у Києві уперше побачили лише за два дні до того, у середу. Однак у міжнародних відносинах така швидкість узгодження договорів є нереальною, а оскільки йдеться про економічні, міжурядові договори, то це неможливо навіть у теорії.
Ба більше, Володимир Зеленський ще до поїздки у Німеччину говорив, що йдеться про чорнову версію угоди, і що у Мюнхені він планує надати американцям зустрічні пропозиції – але не підписувати документ.
Та для команди нового президента США немає слова "неможливо". Цими днями офіційний Київ у цьому переконався.
У п’ятницю вранці у центрі Мюнхена – у будівлі, що виконувала роль тимчасової резиденції віцепрезидента США Джей Ді Венса, – були заплановані його переговори з президентом Зеленським та українською делегацією.
До зустрічі було усе готово. Венс приїхав; українські посадовці почали збиратися на точці; американська охорона навіть почала допуск українських журналістів – аж раптом усім, хто був у приміщенні, повідомили, що зустріч перенесена на невизначений час. Коментар української сторони щодо причин перенесення усіх лише заплутав: у Зеленського пояснили, що США "потрібен час, щоби попрацювати з доопрацьованим проєктом меморандуму щодо партнерства (стосовно спільної розробки надр), який Україна передала американцям".
Журналісти намагалися зрозуміти, що відбувається та чи пов’язана затримка з тим, що у держсекретаря Марко Рубіо дорогою до Мюнхена поламався літак.
Насправді США не були готові змінювати умови, свідчать співрозмовники "ЄП". За словами одного з джерел, після того як Україна у пошуках компромісу передала американцям доопрацьований варіант угоди, ті у відповідь скасували всі ключові правки і, по суті, поставили Україну перед умовою – або підписуєте те, що ми дали, або нічого.
А зустрічі з Венсом не буде. Бо зустріч можлива лише "у пакеті" з підписанням.
А на тлі того, що Трамп вже показав готовність домовлятися з росіянами без узгодження кроків з Україною – коли подзвонив Путіну, – цей шантаж неможливо було сприймати інакше, ніж у зв’язці з мирними переговорами… Утім, ця стратегія не спрацювала. Зеленський відмовився підписувати у Мюнхені документ у тому вигляді, на якому наполягав Білий дім.
Після цього на українську делегацію чекала ще одна несподіванка.
Жорсткість з боку американських переговірників, що межувала з хамством, зникла, немов за помахом чарівної палички, і натомість з’явився конструктив. Переговори з Венсом відбулися і без підписання та пройшли без жодного негативу.
Жодних безпекових положень договір не передбачав, окрім самого факту присутності в Україні американських інвесторів (нагадаємо, наперед не визначених та без прописаних у договорі зобов’язань). Саме це Володимир Зеленський зрештою назвав причиною відмови України від підписання документа.
І насамкінець, про ще одну критичну проблему, яка насправді ставить під сумнів саму ідею угоди про розподіл надр. Вже під час переговорів у Мюнхені у Трампа публічно оголосили, що доходи від угоди мають піти на погашення тієї допомоги, яку Україна отримала від США у попередні роки – називаючи при цьому цифри, які взагалі не пов’язані з реальністю.
якщо згодом США дійсно почнуть наполягати на цьому – то, на думку редакції "ЄвроПравди", це зробить домовленість неможливою у принципі.