американська сторона вимагає від Зеленського негайно підписати стратегічний документ про розподіл надр, проєкт якого у Києві уперше побачили лише за два дні до того, у середу. Однак у міжнародних відносинах така швидкість узгодження договорів є нереальною, а оскільки йдеться про економічні, міжурядові договори, то це неможливо навіть у теорії.Ба більше, Володимир Зеленський ще до поїздки у Німеччину говорив, що йдеться про чорнову версію угоди, і що у Мюнхені він планує надати американцям зустрічні пропозиції – але не підписувати документ.Та для команди нового президента США немає слова "неможливо". Цими днями офіційний Київ у цьому переконався.У п’ятницю вранці у центрі Мюнхена – у будівлі, що виконувала роль тимчасової резиденції віцепрезидента США Джей Ді Венса, – були заплановані його переговори з президентом Зеленським та українською делегацією.До зустрічі було усе готово. Венс приїхав; українські посадовці почали збиратися на точці; американська охорона навіть почала допуск українських журналістів – аж раптом усім, хто був у приміщенні, повідомили, що зустріч перенесена на невизначений час. Коментар української сторони щодо причин перенесення усіх лише заплутав: у Зеленського пояснили, що США "потрібен час, щоби попрацювати з доопрацьованим проєктом меморандуму щодо партнерства (стосовно спільної розробки надр), який Україна передала американцям".Журналісти намагалися зрозуміти, що відбувається та чи пов’язана затримка з тим, що у держсекретаря Марко Рубіо дорогою до Мюнхена поламався літак.Насправді США не були готові змінювати умови, свідчать співрозмовники "ЄП". За словами одного з джерел, після того як Україна у пошуках компромісу передала американцям доопрацьований варіант угоди, ті у відповідь скасували всі ключові правки і, по суті, поставили Україну перед умовою – або підписуєте те, що ми дали, або нічого.А зустрічі з Венсом не буде. Бо зустріч можлива лише "у пакеті" з підписанням.А на тлі того, що Трамп вже показав готовність домовлятися з росіянами без узгодження кроків з Україною – коли подзвонив Путіну, – цей шантаж неможливо було сприймати інакше, ніж у зв’язці з мирними переговорами… Утім, ця стратегія не спрацювала. Зеленський відмовився підписувати у Мюнхені документ у тому вигляді, на якому наполягав Білий дім.Після цього на українську делегацію чекала ще одна несподіванка.Жорсткість з боку американських переговірників, що межувала з хамством, зникла, немов за помахом чарівної палички, і натомість з’явився конструктив. Переговори з Венсом відбулися і без підписання та пройшли без жодного негативу.Жодних безпекових положень договір не передбачав, окрім самого факту присутності в Україні американських інвесторів (нагадаємо, наперед не визначених та без прописаних у договорі зобов’язань). Саме це Володимир Зеленський зрештою назвав причиною відмови України від підписання документа.І насамкінець, про ще одну критичну проблему, яка насправді ставить під сумнів саму ідею угоди про розподіл надр. Вже під час переговорів у Мюнхені у Трампа публічно оголосили, що доходи від угоди мають піти на погашення тієї допомоги, яку Україна отримала від США у попередні роки – називаючи при цьому цифри, які взагалі не пов’язані з реальністю.якщо згодом США дійсно почнуть наполягати на цьому – то, на думку редакції "ЄвроПравди", це зробить домовленість неможливою у принципі.