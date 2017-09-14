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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:08
‼Трамп, швидше за все, погодиться вивести американські війська з Балтії та, можливо, далі на захід, залишивши ЄС уразливим, — FT з посиланням на європейських чиновників
США більше не можна вважати надійним союзником європейців. Але політичні амбіції адміністрації Трампа щодо Європи означають, що наразі Америка також є супротивником — загрожує демократії в Європі та навіть європейській території, у випадку з Гренландією.
➡️ Європейці повинні почати готуватися до того дня, коли гарантії безпеки США для Європи будуть остаточно скасовані.
➡️Трамп використовуватиме будь-який важіль впливу, щоб змусити європейських союзників Америки підкорятися вимогам у питаннях від торгівлі та безпеки до внутрішньої політики.
➡️ Адміністрація Трампа чинитиме величезний тиск на європейців, щоб вони закуповували більше зброї у США.
‼Чим закінчиться все? Аналіз від The New York Times:
👉🏾Будь-яка угода передбачатиме болючі поступки з боку України. Україна не визнає жодних змін своїх кордонів, а РФ претендує не лише на приблизно 20% території країни, яку вона вже контролює, але й на частину території у 4 регіонах, що контролюється Україною.
Можливий компроміс: заморозити бої.
👉🏾Угода може передбачати, що територіальні суперечки будуть вирішуватися мирним шляхом у майбутньому — скажімо, через 10 чи 15 років, як пропонувала Україна щодо статусу Криму на мирних переговорах в 2022 році.
👉🏾Якщо переговори почнуться до того моменту, як РФ відкине ЗСУ з Курської області, то Україна зможе це використати.
👉🏾Путін вимагатиме зробити російську мову офіційною та заборонити називати місця на честь українських бійців.
👉🏾У Путіна можуть бути власні стимули для укладання угоди. Російській економіці загрожує шалена інфляція через величезні витрати на війну. Врегулювання щодо України може прокласти шлях до послаблення санкцій. Путін хоче нормальних стосунків з адміністрацією Трампа, тому буде готовий піти на певні поступки.
👉🏾Україна зараз ізольована від переговорів. Країни ЄС також можуть бути виключені.
👉🏾Трамп сказав, що «ймовірно» незабаром зустрінеться з Путіним у Саудівській Аравії.
👉🏾Україна не вступить в НАТО. Трамп цього не допустить.
👉🏾І РФ і Україна хочуть гарантій безпеки. Для Росії вони потрібні, щоб гарантувати, що Україна не намагатиметься відновити свій військовий потенціал і відвоювати окуповані Росією території.
👉🏾Росія, ймовірно, висуне вимоги, які виходять далеко за межі долі самої України.
ссылок нет потому что это русское ипсо
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 17 лют, 2025 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:10
detroytred написав: Успіх написав:
Чому не можна зробити все просто:
Для кожного комадира - якщо виконав завдання і мінімум втратив людей - медалька, а якщо виконав завдання і жодних втрат - медалька і 200к премії(наприклад).
А от якщо хоч і виконав завдання, але великі втрати - суд і в'язниця(рік-3-5-10)
А якщо хитродупий/не береться виконувати завдання(якось петляє) - пониження в званні/відправка копати окопи
Тож, мені здається, що можливо все - було б лише бажання!©
Принцип правильний, хоч і дещо складніший.
А не можна, бо
Тому що дана система повинна охоплювати не тільки від бригади і нижче, але і вгору.
І саме згори вона повинна запроваджуватися.
Ладно, Виталий и Успіх, но вы же офицер.
Как оценить великі втрати? Могут быть очень великі втрати у роти, батальона, даже полка, но они могут быть относительно небольшими и необходимыми для выполнения задачи дивизии. Задача не всегда простая и не такая очевидная для солдата и/или общества.
Как, например, freeze
говорил о Кринках - вначале была эйфория от захвата плацдарма на левом берегу и ожидали дальнейшего наступления. Вполне возможно, на такое наступление рассчитывало и высшее командование. Но по каким-то причинам не вышло.
Потери напрасные? Вроде, да. А если бы получилось?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:12
Shaman написав:
ви дуже категорично пишете. оцінювати треба по іншим параметрам. його оцінки виглядають більш достовірними, ніж деякі панікери.
Буде нудно почитайте що писав два-три роки тому, особливо про контрнаступ. Може змінете рожеві окуляри що до цього писакі. ##здун (і скоріше проплачений) звичайний.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:12
budivelnik написав:
І розповідати про те що наше житло коштує якихось 20000 доларів в середньому - можна... але тоді треба розуміти що є 10 млн сімей які мають капітал від 20000 доларів
Те що вони цим капіталом розпоряджатись не вміють - тому вони й бідні.
ваша пропозиція для них взяти кредит в банку під заставу житла для відкриття бізнесу ? скільки бізнесів у світі і в Україні стають успішними ? нехай 10% . Тобто в такому сценарії ви пропонуєте 90% сімей\домогосподарств позбавитися житла ?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:15
Фигаро здесь Фигаро там
Зеленский встретится в Турции с Эрдоганом для переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский отправляется в Турцию на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщил в соцсети X директор по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, во время визита, который состоится во вторник в Анкаре, будут обсуждаться актуальные региональные и глобальные вопросы. Визит также подтвердили в офисе президента в Киеве.
В настоящее время Зеленский совершает серию зарубежных поездок. Сегодня он встретился в Объединённых Арабских Эмиратах с президентом Мохаммедом бен Заидом. Также запланирован визит в Саудовскую Аравию. Как заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило в эфире украинского телевидения, в Эр-Рияде и Анкаре основное внимание будет уделено вопросам экономики, а также безопасности в Чёрном море.
После изменения позиции США по Украине Европа должна разработать «План Б», считают эксперты
Дональд Трамп совершил резкий поворот, заявив о намерении вести переговоры с Москвой о прекращении войны — без участия Киева и европейских партнеров.
16 февраля президент США сообщил, что встреча с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии может состояться «очень скоро». Он выразил уверенность, что Путин «хочет прекратить боевые действия». Однако украинский президент Владимир Зеленский не разделяет этого оптимизма. Он подчеркнул, что доверять Путину — ошибка.
Зеленский особо предостерёг от ослабления НАТО. Ведущие эксперты по безопасности и политики теперь призывают к пересмотру внешней и оборонной политики — как в отношении Украины, так и в собственных интересах.
«Мы, европейцы, должны понять, что очень скоро нам придётся полагаться только на себя», — заявил, в частности, бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью BILD.
«Наш "План Б после Трампа" должен заключаться в создании оборонительной коалиции, которая, по моему мнению, будет состоять из балтийских и северных стран, Польши и Великобритании». Пабрикс призывает к «увеличению оборонных расходов до четырёх-пяти процентов» для всех участников альтернативного НАТО в Северной и Центральной Европе.
Пабрикс, ныне возглавляющий аналитический центр Northern Defence Policy Centre, отмечает: «От других стран я ожидаю очень мало, потому что они не находятся под прямой угрозой со стороны России». Это касается и Германии. Тем не менее, Европа должна гораздо активнее, чем ранее, оказывать военную поддержку Украине, считает он.
Пабрикс подчёркивает: «Что касается Украины, у нас нет выбора, кроме как восполнить всё оружие и боеприпасы, которые США больше не поставляют. Если мы бросим Украину, мы нанесём себе серьёзный ущерб. Мы должны наконец понять, что Украина — НАША передовая линия против России».
Также Бенджамин Таллис, руководитель аналитического центра Democratic Strategy Initiative, призывает европейцев немедленно пересмотреть своё отношение к Трампу. Таллис заявил BILD: «Мы должны действовать серьёзно, организованно и стратегически, чтобы заслужить место за столом переговоров, иначе мы рискуем стать следующими в очереди».
Таллис предполагает, что европейцы в будущем будут отправлять больше оружия в Украину и, вероятно, инвестировать в украинскую оборонную промышленность.
Что касается отправки европейских солдат в Украину для поддержания мира — как предлагает Трамп, Таллис считает, что пока нет консенсуса по этому вопросу. Хотя Франция и Великобритания уже открыты к этой идее, остаётся много нерешённых вопросов.
В Париже европейские лидеры сегодня намерены найти ответ на вопрос, как они могут обеспечить гарантии безопасности для Украины.
«Европа должна взаимодействовать с Трампом», — считает польский эксперт по внешней политике Славомир Дебски, профессор Колледжа Европы в Натолине. «Игнорирование нанесёт серьёзный ущерб Европе, включая Украину», — заявил Дебски BILD. Он выступает за дальнейшее сотрудничество с непростым президентом США.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:20
Wirująświatła написав:
‼Трамп, швидше за все, погодиться вивести американські війська з Балтії
ну в данном случае не все так однозначно...
Сам материал об этом был опубликован в рубрике "мнения", то есть является мнением конкретного человека (в данном случае, Гидеона Рахмана) по какому-то вопросу, а не позицией издания.
В нем Рахман пишет свое мнение о том, что
"Путин хочет, чтобы войска НАТО были выведены со всей территории бывшей советской империи. Европейские чиновники считают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из Прибалтики и, возможно, дальше на запад, оставив ЕС уязвимым для российской армии"
Никаких конкретных планов или обещаний об этом нет.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:26
d44 написав: Shaman написав:
ви дуже категорично пишете. оцінювати треба по іншим параметрам. його оцінки виглядають більш достовірними, ніж деякі панікери.
Буде нудно почитайте що писав два-три роки тому, особливо про контрнаступ. Може змінете рожеві окуляри що до цього писакі. ##здун (і скоріше проплачений) звичайний.
проплачений ким?
якогось шапкозакидання не пригадую - саме він про ракети за 2-3 тижні ніколи не казав. але так, й надто не панікує всьо пропало.
його цифрам я довіряю, бо він їх порівнює з іншими джерелами. а так да, військових "експертів" багато. ви до кого прислухаєтесь?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:28
Xenon написав:
Никаких конкретных планов или обещаний об этом нет.
та сейчас вообще конкретики ноль. Можно сказать всё что пишут это чьи то мнения. тг каналы освещающие международную тематику буквально разрывает. наши - молчат.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:31
budivelnik написав:
тоді треба розуміти що є 10 млн сімей які мають капітал від 20000 доларів
Те що вони цим капіталом розпоряджатись не вміють - тому вони й бідні.
Ану, ану - всі ми чемно сіли і уважно слухаємо ХОЧА Б три варіанти
, так би мовити "лайфхаки" - як розумно/прибутково розпорядитись 20 000 долярчиків?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:32
Wirująświatła написав:
‼Трамп, швидше за все, погодиться вивести американські війська з Балтії та, можливо, далі на захід, залишивши ЄС уразливим, — FT з посиланням на європейських чиновників
США більше не можна вважати надійним союзником європейців. Але політичні амбіції адміністрації Трампа щодо Європи означають, що наразі Америка також є супротивником — загрожує демократії в Європі та навіть європейській території, у випадку з Гренландією.
➡️ Європейці повинні почати готуватися до того дня, коли гарантії безпеки США для Європи будуть остаточно скасовані.
➡️Трамп використовуватиме будь-який важіль впливу, щоб змусити європейських союзників Америки підкорятися вимогам у питаннях від торгівлі та безпеки до внутрішньої політики.
➡️ Адміністрація Трампа чинитиме величезний тиск на європейців, щоб вони закуповували більше зброї у США.
‼Чим закінчиться все? Аналіз від The New York Times:
👉🏾Будь-яка угода передбачатиме болючі поступки з боку України. Україна не визнає жодних змін своїх кордонів, а РФ претендує не лише на приблизно 20% території країни, яку вона вже контролює, але й на частину території у 4 регіонах, що контролюється Україною.
Можливий компроміс: заморозити бої.
👉🏾Угода може передбачати, що територіальні суперечки будуть вирішуватися мирним шляхом у майбутньому — скажімо, через 10 чи 15 років, як пропонувала Україна щодо статусу Криму на мирних переговорах в 2022 році.
👉🏾Якщо переговори почнуться до того моменту, як РФ відкине ЗСУ з Курської області, то Україна зможе це використати.
👉🏾Путін вимагатиме зробити російську мову офіційною та заборонити називати місця на честь українських бійців.
👉🏾У Путіна можуть бути власні стимули для укладання угоди. Російській економіці загрожує шалена інфляція через величезні витрати на війну. Врегулювання щодо України може прокласти шлях до послаблення санкцій. Путін хоче нормальних стосунків з адміністрацією Трампа, тому буде готовий піти на певні поступки.
👉🏾Україна зараз ізольована від переговорів. Країни ЄС також можуть бути виключені.
👉🏾Трамп сказав, що «ймовірно» незабаром зустрінеться з Путіним у Саудівській Аравії.
👉🏾Україна не вступить в НАТО. Трамп цього не допустить.
👉🏾І РФ і Україна хочуть гарантій безпеки. Для Росії вони потрібні, щоб гарантувати, що Україна не намагатиметься відновити свій військовий потенціал і відвоювати окуповані Росією території.
👉🏾Росія, ймовірно, висуне вимоги, які виходять далеко за межі долі самої України.
ссылок нет потому что это русское ипсо
непогані умови на поточний момент. шкода що це рос.іпсо а насправді путін хоче знищити всесвіт "потому что гладиолус (с)"
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