‼Трамп, швидше за все, погодиться вивести американські війська з Балтії та, можливо, далі на захід, залишивши ЄС уразливим, — FT з посиланням на європейських чиновників США більше не можна вважати надійним союзником європейців. Але політичні амбіції адміністрації Трампа щодо Європи означають, що наразі Америка також є супротивником — загрожує демократії в Європі та навіть європейській території, у випадку з Гренландією. ➡️ Європейці повинні почати готуватися до того дня, коли гарантії безпеки США для Європи будуть остаточно скасовані. ➡️Трамп використовуватиме будь-який важіль впливу, щоб змусити європейських союзників Америки підкорятися вимогам у питаннях від торгівлі та безпеки до внутрішньої політики. ➡️ Адміністрація Трампа чинитиме величезний тиск на європейців, щоб вони закуповували більше зброї у США.

‼Чим закінчиться все? Аналіз від The New York Times:



👉🏾Будь-яка угода передбачатиме болючі поступки з боку України. Україна не визнає жодних змін своїх кордонів, а РФ претендує не лише на приблизно 20% території країни, яку вона вже контролює, але й на частину території у 4 регіонах, що контролюється Україною.



Можливий компроміс: заморозити бої.



👉🏾Угода може передбачати, що територіальні суперечки будуть вирішуватися мирним шляхом у майбутньому — скажімо, через 10 чи 15 років, як пропонувала Україна щодо статусу Криму на мирних переговорах в 2022 році.

👉🏾Якщо переговори почнуться до того моменту, як РФ відкине ЗСУ з Курської області, то Україна зможе це використати.

👉🏾Путін вимагатиме зробити російську мову офіційною та заборонити називати місця на честь українських бійців.

👉🏾У Путіна можуть бути власні стимули для укладання угоди. Російській економіці загрожує шалена інфляція через величезні витрати на війну. Врегулювання щодо України може прокласти шлях до послаблення санкцій. Путін хоче нормальних стосунків з адміністрацією Трампа, тому буде готовий піти на певні поступки.

👉🏾Україна зараз ізольована від переговорів. Країни ЄС також можуть бути виключені.

👉🏾Трамп сказав, що «ймовірно» незабаром зустрінеться з Путіним у Саудівській Аравії.

👉🏾Україна не вступить в НАТО. Трамп цього не допустить.

👉🏾І РФ і Україна хочуть гарантій безпеки. Для Росії вони потрібні, щоб гарантувати, що Україна не намагатиметься відновити свій військовий потенціал і відвоювати окуповані Росією території.

👉🏾Росія, ймовірно, висуне вимоги, які виходять далеко за межі долі самої України.



