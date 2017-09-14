RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1273112732127331273412735 ... 12737>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:33

  Shaman написав:й чомусь ми бачили на фронті Т-55?

Всё познается в сравнении. У меня из техники было две Д-20 и три БМП-1. Любители советского антиквариата наверное сразу прооргазмировали от воспоминаний. Причем трофейные. И хлопцы скидывались на ремонт по несколько тысяч гривен, чтобы их отремонтировать. И все равно один пулемет ПКТ мне пришлось скрутить из нерабочего БРДМ(времен Брежнева) из ПДД в Одессе, чтобы они поставили вместо поломанного.
Возможно элитные бригады худо-бедно имеют какую-то технику, хотя насколько я понимаю вундервафля Абрамс, о котором полгода трубили СМИ, уже весь или поломан или подбит. И новых поставок уже точно не будет.
Вообще если ретроспектировать, то всё чудо оружие, которое обеспечит победу, достаточно быстро уходит в прошлое.
Давайте по памяти, Байрактар, Хаймерс, 777, Экскалибур, Абрамсы, Атакамс, 30 ракет Swadow, шесть самолетов F-16, сейчас дайте нам 20 ракет Таурус и мы всех порвем. Это все банальная пропаганда. Из действительно ценного Байрактар в первый месяц войны, и Хаймерс до конца 2022 года. Дальше противник быстро учится.
И оказывается, что как в рекламе из 90-х банка Империал - Важны вечные ценности. Достаточное количество пехоты, дроны, достаточное количество снарядов, КАБы. Оказывается 30 ржавых Пионов со складов длительного хранения, гораздо эффективнее дорогущего Хаймерса.
Вот такая война. Стратегия запада на маленькую армию и немного дорогущего высокотехнологичного оружия потерпело полнейшее фиаско, облажались.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19378
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4790 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:33

  Xenon написав:
  Wirująświatła написав:
‼Трамп, швидше за все, погодиться вивести американські війська з Балтії


ну в данном случае не все так однозначно...

Сам материал об этом был опубликован в рубрике "мнения", то есть является мнением конкретного человека (в данном случае, Гидеона Рахмана) по какому-то вопросу, а не позицией издания.

В нем Рахман пишет свое мнение о том, что
"Путин хочет, чтобы войска НАТО были выведены со всей территории бывшей советской империи. Европейские чиновники считают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из Прибалтики и, возможно, дальше на запад, оставив ЕС уязвимым для российской армии"

Никаких конкретных планов или обещаний об этом нет.

Что-то я не припомню, чтобы я тебя в полнолунную ночь покусал ... )

Что говорит о простом факте, ты, ранее, сюда тащил всякое инфо-гуано сознательно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10743
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:35

  ЛАД написав:Как, например, freeze говорил о Кринках - вначале была эйфория от захвата плацдарма на левом берегу и ожидали дальнейшего наступления. Вполне возможно, на такое наступление рассчитывало и высшее командование. Но по каким-то причинам не вышло.
Потери напрасные? Вроде, да. А если бы получилось?

Але ж "операція у Кринках" продовжувалась кілька місяців ПІСЛЯ того як останній диванний генерал зрозумів що "не получилось". для чого? тільки заради доповідей і картинки в тв що у нас є плацдарм
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 17 лют, 2025 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эпиграф
❝Сейчас слушай... Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель.❞ (с) The Godfather


Посмотрел интервью Валерия Чалого Янине Соколовой

Валерий Чалый (не путать с Александром Чалым, который автор Харьковских угод та Стамбульских угод) сказал простую мысль: - хто каже або пише про нейтральний статус України, є ворогом України
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10743
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:41

  Успіх написав:..............
Якщо +/-50% - перевірка/розслідування на те, чи не дуже збагатився він і його родичі/друзі за пів року)) - і якщо все ок, то просто звільнення.
А от якщо рейтинг менше 30% - то суд, конфіскація майна і в'язниця(3-5-10р) :mrgreen:
На жаль, це фантастика))
...........

Я не знаю, какой был рейтинг у Тэтчер, Бальцеровича, Ли Куан Ю в начале реформ, но, думаю, заметно ниже 50%. Бальцерович был вынужден уйти с поста вице-премьера через 2 года после начала реформ.

И кстати о Бальцеровиче. Тут ещё помнят о том, что
В марте 2016 года Лешек Бальцерович стал координатором Международного консультативного совета при президенте Украины Петре Порошенко[7].

22 апреля 2016 года Президент Украины Петр Порошенко назначил Бальцеровича своим представителем в Кабинете Министров Украины[8]. Кроме того, Бальцерович назначен советником Президента и сопредседателем группы международных советников по поддержке реформ на Украине (совместно с бывшим заместителем премьер-министра Словакии Иваном Миклошем)[9].

27 июля 2017 года Лешек Бальцерович решил не продлевать свой контракт как руководитель Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине и прекратил работу на Украине
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA
В укр. Вики об этом почему-то даже не упоминают.
Это к вопросу о прекрасном и высококвалифицированном президенте Порошенко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32925
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Загальний висновок: Трамп прийде - порядок наведе (ТМ fox76-й)

краще жахливий кінець ніж жах без кінця (с)
а щодо кореї, тайваню та всяких естоній - так начхати що аж невдобно
Letusrock
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:45

Зображення
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2547
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:46

  Letusrock написав:Але ж "резня у Кринках"

Вот таких выражений я бы не использовал особенно со стороны. Какие бы не были проблемы. Это выглядит неуважительно к нашим морпехам. Наш 30 корпус МП, это один из стержней обороны страны, и тоже не пальцем сделанные.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19378
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4790 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:46

  detroytred написав:
  Успіх написав:
Що саме спричинило цю "зміну полюсів"?

Злидні кінця 80-х та початку 90-х.

Бедность рождает стыд.
Стыдящийся теряет мужество.
Трус страдает от унижений.
Униженными все пренебрегают.
Отвергнутый впадает в отчаяние.
Отчаявшийся теряет разум.
Безумный гибнет.
Да, бедность — источник всех бед.

Древнеиндийская мудрость

Украинское общество больно. Болезнь называется бедностью, хотя в официальном перечне заболеваний (то бишь в действующем законодательстве) таковая даже не упоминается.
https://zn.ua/social_secutity/bednost_v ... echit.html
Тут регулярно доказывают, что бедными (и даже нищими) мы были именно при Союзе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32925
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:сказал простую мысль: - хто каже або пише про нейтральний статус України, є ворогом України

один тібетський монах теж сказав просту думку "хто каже про війну до перемоги/справедливого миру/покращення миру/розвала рф/смерті путіна і при тому на 11 рік війни все ще не взяв(взяла) до рук зброї - той брехливе, двулике ...."
Letusrock
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1273112732127331273412735 ... 12737>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: konstantin kirovograd, pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86552
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260605
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7507)
17.02.2025 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.