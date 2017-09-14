Додано: Пон 17 лют, 2025 18:33

Shaman написав: й чомусь ми бачили на фронті Т-55? й чомусь ми бачили на фронті Т-55?

Всё познается в сравнении. У меня из техники было две Д-20 и три БМП-1. Любители советского антиквариата наверное сразу прооргазмировали от воспоминаний. Причем трофейные. И хлопцы скидывались на ремонт по несколько тысяч гривен, чтобы их отремонтировать. И все равно один пулемет ПКТ мне пришлось скрутить из нерабочего БРДМ(времен Брежнева) из ПДД в Одессе, чтобы они поставили вместо поломанного.Возможно элитные бригады худо-бедно имеют какую-то технику, хотя насколько я понимаю вундервафля Абрамс, о котором полгода трубили СМИ, уже весь или поломан или подбит. И новых поставок уже точно не будет.Вообще если ретроспектировать, то всё чудо оружие, которое обеспечит победу, достаточно быстро уходит в прошлое.Давайте по памяти, Байрактар, Хаймерс, 777, Экскалибур, Абрамсы, Атакамс, 30 ракет Swadow, шесть самолетов F-16, сейчас дайте нам 20 ракет Таурус и мы всех порвем. Это все банальная пропаганда. Из действительно ценного Байрактар в первый месяц войны, и Хаймерс до конца 2022 года. Дальше противник быстро учится.И оказывается, что как в рекламе из 90-х банка Империал - Важны вечные ценности. Достаточное количество пехоты, дроны, достаточное количество снарядов, КАБы. Оказывается 30 ржавых Пионов со складов длительного хранения, гораздо эффективнее дорогущего Хаймерса.Вот такая война. Стратегия запада на маленькую армию и немного дорогущего высокотехнологичного оружия потерпело полнейшее фиаско, облажались.