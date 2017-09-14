Всё познается в сравнении. У меня из техники было две Д-20 и три БМП-1. Любители советского антиквариата наверное сразу прооргазмировали от воспоминаний. Причем трофейные. И хлопцы скидывались на ремонт по несколько тысяч гривен, чтобы их отремонтировать. И все равно один пулемет ПКТ мне пришлось скрутить из нерабочего БРДМ(времен Брежнева) из ПДД в Одессе, чтобы они поставили вместо поломанного. Возможно элитные бригады худо-бедно имеют какую-то технику, хотя насколько я понимаю вундервафля Абрамс, о котором полгода трубили СМИ, уже весь или поломан или подбит. И новых поставок уже точно не будет. Вообще если ретроспектировать, то всё чудо оружие, которое обеспечит победу, достаточно быстро уходит в прошлое. Давайте по памяти, Байрактар, Хаймерс, 777, Экскалибур, Абрамсы, Атакамс, 30 ракет Swadow, шесть самолетов F-16, сейчас дайте нам 20 ракет Таурус и мы всех порвем. Это все банальная пропаганда. Из действительно ценного Байрактар в первый месяц войны, и Хаймерс до конца 2022 года. Дальше противник быстро учится. И оказывается, что как в рекламе из 90-х банка Империал - Важны вечные ценности. Достаточное количество пехоты, дроны, достаточное количество снарядов, КАБы. Оказывается 30 ржавых Пионов со складов длительного хранения, гораздо эффективнее дорогущего Хаймерса. Вот такая война. Стратегия запада на маленькую армию и немного дорогущего высокотехнологичного оружия потерпело полнейшее фиаско, облажались.
‼Трамп, швидше за все, погодиться вивести американські війська з Балтії
ну в данном случае не все так однозначно...
Сам материал об этом был опубликован в рубрике "мнения", то есть является мнением конкретного человека (в данном случае, Гидеона Рахмана) по какому-то вопросу, а не позицией издания.
В нем Рахман пишет свое мнение о том, что "Путин хочет, чтобы войска НАТО были выведены со всей территории бывшей советской империи. Европейские чиновники считают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из Прибалтики и, возможно, дальше на запад, оставив ЕС уязвимым для российской армии"
Никаких конкретных планов или обещаний об этом нет.
Что-то я не припомню, чтобы я тебя в полнолунную ночь покусал ... )
Что говорит о простом факте, ты, ранее, сюда тащил всякое инфо-гуано сознательно
ЛАД написав:Как, например, freeze говорил о Кринках - вначале была эйфория от захвата плацдарма на левом берегу и ожидали дальнейшего наступления. Вполне возможно, на такое наступление рассчитывало и высшее командование. Но по каким-то причинам не вышло. Потери напрасные? Вроде, да. А если бы получилось?
Але ж "операція у Кринках" продовжувалась кілька місяців ПІСЛЯ того як останній диванний генерал зрозумів що "не получилось". для чого? тільки заради доповідей і картинки в тв що у нас є плацдарм
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 17 лют, 2025 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:.............. Якщо +/-50% - перевірка/розслідування на те, чи не дуже збагатився він і його родичі/друзі за пів року)) - і якщо все ок, то просто звільнення. А от якщо рейтинг менше 30% - то суд, конфіскація майна і в'язниця(3-5-10р) На жаль, це фантастика)) ...........
Я не знаю, какой был рейтинг у Тэтчер, Бальцеровича, Ли Куан Ю в начале реформ, но, думаю, заметно ниже 50%. Бальцерович был вынужден уйти с поста вице-премьера через 2 года после начала реформ.
И кстати о Бальцеровиче. Тут ещё помнят о том, что
В марте 2016 года Лешек Бальцерович стал координатором Международного консультативного совета при президенте Украины Петре Порошенко[7].
22 апреля 2016 года Президент Украины Петр Порошенко назначил Бальцеровича своим представителем в Кабинете Министров Украины[8]. Кроме того, Бальцерович назначен советником Президента и сопредседателем группы международных советников по поддержке реформ на Украине (совместно с бывшим заместителем премьер-министра Словакии Иваном Миклошем)[9].
27 июля 2017 года Лешек Бальцерович решил не продлевать свой контракт как руководитель Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине и прекратил работу на Украине
Вот таких выражений я бы не использовал особенно со стороны. Какие бы не были проблемы. Это выглядит неуважительно к нашим морпехам. Наш 30 корпус МП, это один из стержней обороны страны, и тоже не пальцем сделанные.
Успіх написав: Що саме спричинило цю "зміну полюсів"?
Злидні кінця 80-х та початку 90-х.
Бедность рождает стыд. Стыдящийся теряет мужество. Трус страдает от унижений. Униженными все пренебрегают. Отвергнутый впадает в отчаяние. Отчаявшийся теряет разум. Безумный гибнет. Да, бедность — источник всех бед.
pesikot написав:сказал простую мысль: - хто каже або пише про нейтральний статус України, є ворогом України
один тібетський монах теж сказав просту думку "хто каже про війну до перемоги/справедливого миру/покращення миру/розвала рф/смерті путіна і при тому на 11 рік війни все ще не взяв(взяла) до рук зброї - той брехливе, двулике ...."