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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:54
Сибарит написав:
............
Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.
Тут интересно.
Есть очень много честных людей, которые не тронут чужой кошелёк.
При этом достаточно многие из них совершенно спокойно "стырят" деньги из государственного кошелька. Или из кошелька предприятия.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:56
freeze написав: Letusrock написав:
Але ж "резня у Кринках"
Вот таких выражений я бы не использовал особенно со стороны. Какие бы не были проблемы. Это выглядит неуважительно к нашим морпехам. Наш 30 корпус МП, это один из стержней обороны страны, и тоже не пальцем сделанные.
приношу свої вибачення за невдалий вислів, але для цивільних важко сприймається втрата навіть одного солдата в операціях які мали всі ознаки суто політично-іміджевої акції
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:57
Letusrock написав: fler написав:
Загальний висновок: Трамп прийде - порядок наведе (ТМ fox76-й)
краще жахливий кінець ніж жах без кінця (с)
а щодо кореї, тайваню та всяких естоній - так начхати що аж невдобно
100% Я ніколи не був в секті трампистів-переможників (є і такі збоченці)
І мене цілком влаштував б мир за Байлена , але демократи не здатні не те що на перемогу а й навіть на паритетне перемир'я
Вочевидь у внутрішній політиці була така ж сам імпотенція, американський народ дав свою оцінку. Фокс76 нажаль президентів не призначає.
Війна у якій Україна сточуеться значно швидше ніж росія (через кратний дисбаланс бази) безсперспективна
Якщо б до росії справді наближалася страшна криза, як порахували домашні переможники в ексельках, то мабуть би це підтвердили Маски зі своєє бігдатою та запропонували б зачекати щоб взяти руських тепленькими.
Але ні
І навіщо тоді був потрібен контрнаступ, якщо треба було просьто чекати завалу рос.економіки ?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:59
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
й в жодній розвиненій країні 6% й близько немає - хіба може у самих бідних
Приклад Литва: для малих підприємств
(до 300 000 євро річного доходу та до 10 працівників) – 5%.
а робітники скільки платять?
В Румунії є така спрощена система, як "мікрокомпанії", що може складатися з одного власника. Зокрема так і ІТ працює, всякі фрілансери. Там податки від 1%. Ну і плюс щось з типу нашого ЄСВ. А ФОПи там мають геть непривабливі умови оподаткування.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:02
Letusrock написав: fler написав:
Загальний висновок: Трамп прийде - порядок наведе (ТМ fox76-й)
краще жахливий кінець ніж жах без кінця (с)
а щодо кореї, тайваню та всяких естоній - так начхати що аж невдобно
Потім ти скажешь, ти за хребтом не наляканий.
Наляканий, ще й як.
Також прочитай, що я вище написав.
Бо саме ти приніс сюди рашистські наративи
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:04
Letusrock написав: pesikot написав:
сказал простую мысль: - хто каже або пише про нейтральний статус України, є ворогом України
один тібетський монах теж сказав просту думку "хто каже про війну до перемоги/справедливого миру/покращення миру/розвала рф/смерті путіна і при тому на 11 рік війни все ще не взяв(взяла) до рук зброї - той брехливе, двулике ...."
Ти і є ворог України.
Брехливий та двуликий
Сиди собі за хребтом і не цвірінькай.
Свої 11 фублів сьогодні ти вже заробив.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:05
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:05
Shaman написав:
а робітники скільки платять?
у Литві є обов’язкові пенсійні внески для працівників 19.5%, але власники компаній можуть уникати їх, якщо не отримують зарплату.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:06
Hennady написав:
Впевнений, що 6000 танків не знищено (знищено - це значить відновлення неможливе), а уражено. Це точно те ж саме, що і втрати живої сили росіян - раніше писали, що знищено стільки-то (1000-1500 за добу) і з початку війни стільки-то, а зараз, "знищено" перетворилось на "втрати".
І до того ж працюють мобільні рем.частини + фронт рухається в нашу сторону, отже, пошкоджена техніка (як наша так і ні) стає доступною ворогу, а там вже роби що хочеш, ремонтуй, складай з 2, 3 один і т.д.
Коли фронт рухався від нас, то ситуація була протилежна, ще жартували, що росіяни є найбільшим постачальником танків для ЗСУ.
Ще один такий самий. Цифра 6000 взята мною зі стелі(просто моє припущення)! Там описувався принцип, а не конкретні втрати.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:08
fox767676 написав: Letusrock написав: fler написав:
Загальний висновок: Трамп прийде - порядок наведе (ТМ fox76-й)
краще жахливий кінець ніж жах без кінця (с)
а щодо кореї, тайваню та всяких естоній - так начхати що аж невдобно
100% Я ніколи не був в секті трампистів-переможників (є і такі збоченці)
Як перевзувся
Був і є
Писав про Трампа-переможника. Про пророка Маска також писав
Ти ж працюєшь амеріканські компанії )
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