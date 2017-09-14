Додано: Пон 17 лют, 2025 19:23

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Єралашик.

Предмет "що ЗА тебе зробить тобі добре" не розглядався і не розглядається.

Мова суто за загальну спільну справу управлінців та виконавців і роль кожної категорії в цьому. Єралашик.Предмет "що ЗА тебе зробить тобі добре" не розглядався і не розглядається.Мова суто за загальну спільну справу управлінців та виконавців і роль кожної категорії в цьому. Я також за все хороше і проти всього поганого.

Тільки в тебе в твоїх проблемах і в проблемах країни винуватий ХТОСЬ

а в мене просто немає проблем в яких Хтось винуватий... бо були проблеми які я ЗМІГ вирішити і є проблеми як НЕ ЗМІГ

і в тих що я не зміг - ти точно не винуватий

А ті які я ВИРІШИВ ти точно мені не допоміг.



Тому

Вирішені проблеми - зробили мене багатим і щасливим...

Не вирішені проблеми - не дали мені можливості стати ще щасливішим.



Це вся різниця між успішними 5% в цій державі і 95% тим яким хтось в штани наклав. Я також за все хороше і проти всього поганого.Тільки в тебе в твоїх проблемах і в проблемах країни винуватий ХТОСЬа в мене просто немає проблем в яких Хтось винуватий... бо були проблеми які я ЗМІГ вирішити і є проблеми як НЕ ЗМІГі в тих що я не зміг - ти точно не винуватийА ті які я ВИРІШИВ ти точно мені не допоміг.ТомуВирішені проблеми - зробили мене багатим і щасливим...Не вирішені проблеми - не дали мені можливості стати ще щасливішим.Це вся різниця між успішними 5% в цій державі і 95% тим яким хтось в штани наклав. Повторю (може перечитаєш)):

*Предмет "що ЗА тебе зробить тобі добре" не розглядався і не розглядається.

Мова суто за загальну спільну справу управлінців та виконавців і роль кожної категорії в цьому.*



Про тих, хто працює суто на себе, мова не йде. Повторю (може перечитаєш)):*Предмет "що ЗА тебе зробить тобі добре" не розглядався і не розглядається.Мова суто за загальну спільну справу управлінців та виконавців і роль кожної категорії в цьому.*Про тих, хто працює суто на себе, мова не йде.

Дурна теза про те що є дві категоріїІ створила в твоїй уяви викривленне розуміння процесів.1 Кожен з НАС працює на СЕБЕІ той хто займається приватним бізнесом і той хто найнятий приватним бізнесом і той хто в Бюджетній сфері2 Робота кожного з нас - оплачується, і після оплати виконаної роботи претензії не приймаються що від того хто платив , що від того хто виконав ( це ж твоя теза... це ти за службу отримав зарплату після якої НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ лізти в окоп..)А от тепер про твоєСаме це і є тим що тормозить розвиток Держави.Уяви собіЯкщо є кваліфікований працівник і він розуміє що треба зробити - чи потрібні надлишкові бюрократичні надбудови? - ні не потрібніТепер інший варіантПрацівник по якійсь причині не хоче виконувати вказівки бо вважає щоа - вказівки на правильніабо б - вказівки дають не ті людиабо в - ті хто дають вказівки самі не виконуютьі так даліТо що потрібно тим хто дає вказівки щоб виконавці виконали?Правильно додаткові ресурси у вигляді паяльника і тих хто буде вставляти цей паяльник....Таким чиномЯкщо низ по будь-з яких причин НЕ ХОЧЕ щось робити - то змусити його це робити можна, але подекуди це дуже дорого+ це дорого хтось повинен оплатити...Тому прийняте рішення йти еволюційним шляхом в якомудолярчик заробляє два смарти і йому ніхто не заважає , ба більше навіть створюють систему оподаткування по якій долярчики можуть залишатись в правовому полі - і цим стимулюють інших долярчиків починати працю на себе , адже поки долярчик працював продаючи велозапчастини - доти в нього було все добре(купив дві квартири) а як тільки долярчик примкнув до табору мені всі винні- що сталось - пройшло вже 5 років з моменту купівлі другої квартири і пів року з моменту звільнення з ЗСУ а кількість квартир в долярчика не збільшується...ВисновокТі хто вимагають потихеньку втратять вплив через вік/бідність, а ті хто зрозумів що треба працюючи ділитись з Державою щоб вона просто НЕ ЗАВАЖАЛА ті будуть займати вільні галузі. В якийсь момент ( при чому в 2 рази швидше ніж це зробили в Швеції, але точно не швидше ніж через 50 років) переконання а-ля твої - зникнуть разом з їх носіями.Єдина проблемаНа той час вже й економіка перебудується і по заявкам деяких економістів ця перебудова буде повязана з тим що сьогоднішній податок на працю помаленьку буде знижуватись а натомість почне рости розмір податку на капітал.Але є проблема.Якщо внутрішнього капіталу буде мало то знову в Державі буде важко жити , бо чим менше капіталу тим швидше його треба розвивати , а чим вищий рівень оподаткування -тим повільніше він розвивається.Якщо останній абзац зрозумієш - тоді зможеш сам собі сказати що здав залік за перший семестр першого курсу якогось економічного вишу.