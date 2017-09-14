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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:11
у кацапов очередное обострение
Украина безвозвратно потеряла «ДНР», «ЛНР», Херсонскую и Запорожскую области, – представник рф в ООН небензя.
▪️«Горячая фаза» украинского кризиса может вскоре закончиться;
▪️Страны ЕС и Великобритания не могут быть стороной каких-либо будущих договорённостей по Украине;
▪️Украина должна быть демилитаризованным и нейтральным государством, которое не входит ни в какие блоки или альянсы.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:13
freeze
есть такое видение что если спроецировать войну соссии с нато то высокоточное оружие не поможет.Там нет столько патриотов которые будут умирать за европу.Тупо там их нет в нужном количестве.И когда нужно будет работать руцями против каких-то зеков вагнеров то их же тамагавками не пербьёшь.Нужно руцями,руцями.А кто там это будет делать.Во франции француза фиг найдёшь уже.А если найдёшь он за францию не пойдёт умирать.У него тик ток и путешествия.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:15
Новый глава военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне (пришёл на смену Робу Бауэру) в интервью Bloomberg подтвердил, что вопрос частичного вывода американских войск из Европы стоит на повестке дня.
▪️Всего в Европе сейчас размещены 100 тысяч американских военных. Приоритет меняется в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В то же время Каво Драгоне НЕ считает, что Америка выведет "большое число".
▪️К любой американской "перегруппировке" Каво Драгоне рекомендовал отнестись "с оперативной точки зрения", добавив, что европейских войск должно быть достаточно, чтобы заполнить пустоту.
▪️"Есть дисбаланс и нужна перебалансировка", - сказал адмирал. Каво Драгоне назвал "богохульством" любой нарратив о том, что Европа не может защитить себя самостоятельно.
__
Ну да, возможно, что речь таки идёт о выводе из Балтии.
Я неоднократно говорил, что война против Украины для Путина - это не о четырёх недозахваченных областях, от которых остались руины. Это о границах НАТО-1997.
Накануне выборов в США я цитировал речь Лаврова, в которой он напомнил о "декабрьских инициативах-2021" - де-факто ультиматуме Путина НАТО накануне вторжения в Украину.
Передовые западные СМИ тоже трубили о том, что Путин поставит перед Трампом такие условия. Не верилось? Ну да, кто ж мог подумать, что Трамп так легко начнёт сдавать Европу.
Посмотрим, конечно, сколько войск США в итоге выведет, цифр пока нет. Может речь о какой-то символической уступке, чтобы задобрить Путина.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:17
konstantin kirovograd написав:
И когда нужно будет работать руцями против каких-то зеков вагнеров то их же тамагавками не пербьёшь.Нужно руцями,руцями.А кто там это будет делать.Во франции француза фиг найдёшь уже.А если найдёшь он за францию не пойдёт умирать.У него тик ток и путешествия.
саме тому європейці так заметушились, як до них дійшло що за (в тому числі їхню) загальноєвропейську безпеку українці вічно помирати не будуть, і є перспектива побути самими в ролі "до останнього та скільки потрібно"
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:19
Shaman написав:
проплачений ким?
марафон повинен бути не тільки в телевізорі
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:23
Shaman написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
тому якби Раша не надувала щоки, їм передих потрібен навіть більше, ніж нам...
Та вже якось оприділіться що тій рашці потрібно - чи війна до повного знищення України чи передих.
А то коли потрібно то пишете що "путін буде воювати до кінця України", а тут виявляється що "їм передих потрібен".
одне іншому не протирічить. бо загальна мета - окупація чи може на кшталт Біларусі (але все одно з максимальною русифікацією). але сили закінчуються, Раші потрібно хоч трохи перепочити та відновитися
Протирічить!
У нас зараз не середньовіччя, що можна напасти, відірвати кусок, відійти і через пару років знову напасти. - в наш час це тупо і нераціонально!
Сам факт нападу
є дуже-дуже негативний в сучасному світі.
Є і реальний доказ моїм словам - В 2014/2015 путін міг не підписувати ніякий мир а напасти повноцінно. Всі експерти сходяться в тому що він тобі б переміг Україну, а не топтався 3+ років як зараз. Очевидно що він зробив помилку тоді. Він між-іншим сам обмовився що потрібно було раніше нападати!Отже, якщо путін дійсно хоче знищити Україну то йому очевидно не потрібне ніяке перемир'я а потрібно продовжувати цю війну до остаточного виконання своїх цілей.
+ путін вже достатньо старий, навіть візуально це вже сильно видно. Починати нову війну в 80 якось тупо(небезпечно).
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 17 лют, 2025 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:23
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Єралашик.
Предмет "що ЗА тебе зробить тобі добре" не розглядався і не розглядається.
Мова суто за загальну спільну справу управлінців та виконавців і роль кожної категорії в цьому.
Я також за все хороше і проти всього поганого.
Тільки в тебе в твоїх проблемах і в проблемах країни винуватий ХТОСЬ
а в мене просто немає проблем в яких Хтось винуватий... бо були проблеми які я ЗМІГ вирішити і є проблеми як НЕ ЗМІГ
і в тих що я не зміг - ти точно не винуватий
А ті які я ВИРІШИВ ти точно мені не допоміг.
Тому
Вирішені проблеми - зробили мене багатим і щасливим...
Не вирішені проблеми - не дали мені можливості стати ще щасливішим.
Це вся різниця між успішними 5% в цій державі і 95% тим яким хтось в штани наклав.
Повторю (може перечитаєш)):
*Предмет "що ЗА тебе зробить тобі добре" не розглядався і не розглядається.
Мова суто за загальну спільну справу управлінців та виконавців і роль кожної категорії в цьому.*
Про тих, хто працює суто на себе, мова не йде.
Дурна теза про те що є дві категоріїПерша - працює на себе
Друга - працює на когось
І створила в твоїй уяви викривленне розуміння процесів.
1 Кожен з НАС працює на СЕБЕ
І той хто займається приватним бізнесом і той хто найнятий приватним бізнесом і той хто в Бюджетній сфері
2 Робота кожного з нас - оплачується, і після оплати виконаної роботи претензії не приймаються що від того хто платив , що від того хто виконав ( це ж твоя теза... це ти за службу отримав зарплату після якої НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ лізти в окоп..)
А от тепер про твоєМожновладці винуваті по максимуму бо виконують по мінімуму..... а населення ні....
Саме це і є тим що тормозить розвиток Держави.
Уяви собі
Якщо є кваліфікований працівник і він розуміє що треба зробити - чи потрібні надлишкові бюрократичні надбудови? - ні не потрібні
Тепер інший варіант
Працівник по якійсь причині не хоче виконувати вказівки бо вважає що
а - вказівки на правильні
або б - вказівки дають не ті люди
або в - ті хто дають вказівки самі не виконують
і так далі
То що потрібно тим хто дає вказівки щоб виконавці виконали?
Правильно додаткові ресурси у вигляді паяльника і тих хто буде вставляти цей паяльник....
Таким чином
Якщо низ по будь-з яких причин НЕ ХОЧЕ щось робити - то змусити його це робити можна, але подекуди це дуже дорого+ це дорого хтось повинен оплатити...
Тому прийняте рішення йти еволюційним шляхом в якому
долярчик заробляє два смарти і йому ніхто не заважає , ба більше навіть створюють систему оподаткування по якій долярчики можуть залишатись в правовому полі - і цим стимулюють інших долярчиків починати працю на себе , адже поки долярчик працював продаючи велозапчастини - доти в нього було все добре(купив дві квартири) а як тільки долярчик примкнув до табору мені всі винні- що сталось - пройшло вже 5 років з моменту купівлі другої квартири і пів року з моменту звільнення з ЗСУ а кількість квартир в долярчика не збільшується...
Висновок
Ті хто вимагають потихеньку втратять вплив через вік/бідність, а ті хто зрозумів що треба працюючи ділитись з Державою щоб вона просто НЕ ЗАВАЖАЛА ті будуть займати вільні галузі. В якийсь момент ( при чому в 2 рази швидше ніж це зробили в Швеції, але точно не швидше ніж через 50 років) переконання а-ля твої - зникнуть разом з їх носіями.
Єдина проблема
На той час вже й економіка перебудується і по заявкам деяких економістів ця перебудова буде повязана з тим що сьогоднішній податок на працю помаленьку буде знижуватись а натомість почне рости розмір податку на капітал.
Але є проблема.
Якщо внутрішнього капіталу буде мало то знову в Державі буде важко жити , бо чим менше капіталу тим швидше його треба розвивати , а чим вищий рівень оподаткування -тим повільніше він розвивається.
Якщо останній абзац зрозумієш - тоді зможеш сам собі сказати що здав залік за перший семестр першого курсу якогось економічного вишу.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:26
Letusrock написав: freeze написав: Letusrock написав:
Але ж "резня у Кринках"
Вот таких выражений я бы не использовал особенно со стороны. Какие бы не были проблемы. Это выглядит неуважительно к нашим морпехам. Наш 30 корпус МП, это один из стержней обороны страны, и тоже не пальцем сделанные.
приношу свої вибачення за невдалий вислів, але для цивільних важко сприймається втрата навіть одного солдата в операціях які мали всі ознаки суто політично-іміджевої акції
Осталось выяснить, как цивильные, которые не имеют ни достаточных знаний, ни доступа к секретной информации, определяют признаки имиджевости?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:26
Letusrock написав:
як до них дійшло що за (в тому числі їхню) загальноєвропейську безпеку українці вічно помирати не будуть
якщо всі так усі (с)
Мене завжди дуже тішило коли Подоляк та його подпівали на українську аудиторію всерйоз розказували що сантиметром землі не можна поступитичя бо це підірве міжнародне право. То кому вони розказували про міжнародне право та необхідність його боронити ? Комбайнеру Миколі, сантехніку Василю ?? Вони ще за кордони НАТО 1998р, в яке хронічно не беруть, повинні воювати ? Хто заважав взяти Україну до НАТО, у 90х, нульових, 2014 ? І не треба знов ківати на російськомовного каомбайнера Василя - більшщість наслення південноєвропейськиї країн Європи були налаштовані проти, коли їх приймали
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в Пон 17 лют, 2025 19:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:26
К сожалению никто уже не упоминает репарации и там всякие планы Маршала по востановлению разрушеного.
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