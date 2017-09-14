konstantin kirovograd написав:К сожалению никто уже не упоминает репарации и там всякие планы Маршала по востановлению разрушеного.
а за чей счет?
США ясно дали понять, что они не то что помогать не будут, а хотят назад забрать то что вложили да еще и с наваром. Европа ? - они сами в шоке, что теперь нужно раскошеливаться на собственную оборону и очень серьезно.
так что восстанавливаться придется за собственный счет
ЛАД написав:Это к вопросу о прекрасном и высококвалифицированном президенте Порошенко.
А може справа в тому що я пишу постійно Бальцерович свої реформи писав для Польщі в якій була ментальність приватної власності а в Україні -багатий=злодій І як тоді працювати людині вся програма якої створена для тих хто підтримує створення багатих
"Для розслідування випадку, зафіксованого під час проведення святкового заходу у школі №309, під час якого учні продемонстрували побиття представника ТЦК, управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створено комісію", – йдеться в повідомленні.
За результатами роботи комісії обіцяють надати відповідну оцінку цьому випадку.
freeze написав:Вот таких выражений я бы не использовал особенно со стороны. Какие бы не были проблемы. Это выглядит неуважительно к нашим морпехам. Наш 30 корпус МП, это один из стержней обороны страны, и тоже не пальцем сделанные.
приношу свої вибачення за невдалий вислів, але для цивільних важко сприймається втрата навіть одного солдата в операціях які мали всі ознаки суто політично-іміджевої акції
Осталось выяснить, как цивильные, которые не имеют ни достаточных знаний, ни доступа к секретной информации, определяют признаки имиджевости?
konstantin kirovograd написав:freeze есть такое видение что если спроецировать войну соссии с нато то высокоточное оружие не поможет.Там нет столько патриотов которые будут умирать за европу.Тупо там их нет в нужном количестве.И когда нужно будет работать руцями против каких-то зеков вагнеров то их же тамагавками не пербьёшь.Нужно руцями,руцями.А кто там это будет делать.Во франции француза фиг найдёшь уже.А если найдёшь он за францию не пойдёт умирать.У него тик ток и путешествия.
ЛАД написав:Тут регулярно доказывают, что бедными (и даже нищими) мы были именно при Союзе.
Давайте розберемо Отже Багатий чи бідний - проста людина визначає виключно шляхом порівняння свого життя з життям навколишніх Совок змінив систему координа і ЗНИЩИВ багатих... Що сталось Середній рівень - понизився і вже ті хто думав що він бідний-отримавши по талом шматок докторської - думав що він багатий... А насправді? чому процеси зубожіння пішли ПІСЛЯ того як люди масово виїхали за кордон і почали СВОЄ життя в СОВКУ порівнювати з життям за межами СОВКА