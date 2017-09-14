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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12734127351273612737>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:31

  konstantin kirovograd написав:К сожалению никто уже не упоминает репарации и там всякие планы Маршала по востановлению разрушеного.

а за чей счет?

США ясно дали понять, что они не то что помогать не будут, а хотят назад забрать то что вложили да еще и с наваром.
Европа ? - они сами в шоке, что теперь нужно раскошеливаться на собственную оборону и очень серьезно.

так что восстанавливаться придется за собственный счет

Денег нет, но вы держитесь(с)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:32

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:Никаких конкретных планов или обещаний об этом нет.
та сейчас вообще конкретики ноль. Можно сказать всё что пишут это чьи то мнения. тг каналы освещающие международную тематику буквально разрывает. наши - молчат.

Конкретики якраз дуже багато. В рази більше ніж за 3 останні роки.
Наші мовчать бо в шоці.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это к вопросу о прекрасном и высококвалифицированном президенте Порошенко.
А може справа в тому що я пишу постійно
Бальцерович свої реформи писав для Польщі в якій була ментальність приватної власності
а в Україні -багатий=злодій
І як тоді працювати людині вся програма якої створена для тих хто підтримує створення багатих
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:38

https://antikor.com.ua/articles/751900- ... chego_ttsk
У Київській школі під час вистави показали сцену побиття військовослужбовця ТЦК
Реакція влади

У Дарницькій РДА прокоментували інцидент.

"Для розслідування випадку, зафіксованого під час проведення святкового заходу у школі №309, під час якого учні продемонстрували побиття представника ТЦК, управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створено комісію", – йдеться в повідомленні.

За результатами роботи комісії обіцяють надати відповідну оцінку цьому випадку.


:shock:
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Пон 17 лют, 2025 19:39, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:38

Через хребет розгледіти дивіденди від Кринок справа непроста

  Сибарит написав:
  Letusrock написав:
  freeze написав:Вот таких выражений я бы не использовал особенно со стороны. Какие бы не были проблемы. Это выглядит неуважительно к нашим морпехам. Наш 30 корпус МП, это один из стержней обороны страны, и тоже не пальцем сделанные.

приношу свої вибачення за невдалий вислів, але для цивільних важко сприймається втрата навіть одного солдата в операціях які мали всі ознаки суто політично-іміджевої акції

Осталось выяснить, как цивильные, которые не имеют ни достаточных знаний, ни доступа к секретной информации, определяют признаки имиджевости?

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:40

  fox767676 написав:
  konstantin kirovograd написав:К сожалению никто уже не упоминает репарации и там всякие планы Маршала по востановлению разрушеного.


если вы в это верили хоть один день то это очень плохо

я на пике оптимизма в 2022 верил в Украину границ 2021+ (в крым никогда) и полу-НАТО, полу-ЕС

Трындишь и не краснеешь

Ты в 2022 ныл, надо переговоры, надо сдаться
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:41

  konstantin kirovograd написав:freeze
есть такое видение что если спроецировать войну соссии с нато то высокоточное оружие не поможет.Там нет столько патриотов которые будут умирать за европу.Тупо там их нет в нужном количестве.И когда нужно будет работать руцями против каких-то зеков вагнеров то их же тамагавками не пербьёшь.Нужно руцями,руцями.А кто там это будет делать.Во франции француза фиг найдёшь уже.А если найдёшь он за францию не пойдёт умирать.У него тик ток и путешествия.

Де росія а де Франція? Ось карта: https://www.google.com/maps/
Як росія нападе на Францію? Скільки можна фантазувати?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:42

дальше Берлина не пройдут
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:а в Україні -багатий=злодій

Не бачив ні одного українця який би казав, що багатий ІТ-шник - злодій.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тут регулярно доказывают, что бедными (и даже нищими) мы были именно при Союзе.
Давайте розберемо
Отже
Багатий чи бідний - проста людина визначає виключно шляхом порівняння свого життя з життям навколишніх
Совок змінив систему координа і ЗНИЩИВ багатих...
Що сталось
Середній рівень - понизився і вже ті хто думав що він бідний-отримавши по талом шматок докторської - думав що він багатий...
А насправді?
чому процеси зубожіння пішли ПІСЛЯ того як люди масово виїхали за кордон і почали СВОЄ життя в СОВКУ порівнювати з життям за межами СОВКА
budivelnik
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