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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:48

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:а в Україні -багатий=злодій

Не бачив ні одного українця який би казав, що багатий ІТ-шник - злодій.


знаєте як при сталінізмі було - "куркулі та підкуркульники"
і хоча айтишники не є багатіями а є середнім класом. нелюбов народна до них крепша ніж до справжніх багатіїв
"податки мало платять смузіхльоби сироєди"
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:48

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:а в Україні -багатий=злодій
Не бачив ні одного українця який би казав, що багатий ІТ-шник - злодій.
Тобто назва професії - це індульгенція?
Айтішники які приймали участь в розробці ПРИВАТ24 - не злодії
А ці самі айтішники після того як стали банкірами (МОНО) - залишили за собою право не бути в очах середньостатистичного воєнпенса злодіями?
Чи треба попрацювати рік в айті, на лоб поставити клеймо айтішник - і далі можна йти красти як чиновник?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:48

  andrijk777 написав:
  konstantin kirovograd написав:freeze
есть такое видение что если спроецировать войну соссии с нато то высокоточное оружие не поможет.Там нет столько патриотов которые будут умирать за европу.Тупо там их нет в нужном количестве.И когда нужно будет работать руцями против каких-то зеков вагнеров то их же тамагавками не пербьёшь.Нужно руцями,руцями.А кто там это будет делать.Во франции француза фиг найдёшь уже.А если найдёшь он за францию не пойдёт умирать.У него тик ток и путешествия.

Де росія а де Франція? Ось карта: https://www.google.com/maps/
Як росія нападе на Францію? Скільки можна фантазувати?

:D а как гитлер напал на африку а япония на перл харбор :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:48

  freeze написав:
  Shaman написав:й чомусь ми бачили на фронті Т-55?

Всё познается в сравнении. У меня из техники было две Д-20 и три БМП-1. Любители советского антиквариата наверное сразу прооргазмировали от воспоминаний. Причем трофейные. И хлопцы скидывались на ремонт по несколько тысяч гривен, чтобы их отремонтировать. И все равно один пулемет ПКТ мне пришлось скрутить из нерабочего БРДМ(времен Брежнева) из ПДД в Одессе, чтобы они поставили вместо поломанного.
Возможно элитные бригады худо-бедно имеют какую-то технику, хотя насколько я понимаю вундервафля Абрамс, о котором полгода трубили СМИ, уже весь или поломан или подбит. И новых поставок уже точно не будет.
Вообще если ретроспектировать, то всё чудо оружие, которое обеспечит победу, достаточно быстро уходит в прошлое.
Давайте по памяти, Байрактар, Хаймерс, 777, Экскалибур, Абрамсы, Атакамс, 30 ракет Swadow, шесть самолетов F-16, сейчас дайте нам 20 ракет Таурус и мы всех порвем. Это все банальная пропаганда. Из действительно ценного Байрактар в первый месяц войны, и Хаймерс до конца 2022 года. Дальше противник быстро учится.
И оказывается, что как в рекламе из 90-х банка Империал - Важны вечные ценности. Достаточное количество пехоты, дроны, достаточное количество снарядов, КАБы. Оказывается 30 ржавых Пионов со складов длительного хранения, гораздо эффективнее дорогущего Хаймерса.
Вот такая война. Стратегия запада на маленькую армию и немного дорогущего высокотехнологичного оружия потерпело полнейшее фиаско, облажались.


при всій повазі, стосовно переліку зброї наданної партнерами (в першу чергу США) я не згоден з вами, західна зброя була додатком до радянської зброї, після 3 років війни саме західну зброю Україна може отримувати , а радянська зброя все, закінчилась і купити ніде.

і як можна порівнювати радянський піон з хаймарсом-це те саме що порівнювати боксера легкої ваги(63кг) з супертяжем (91+кг), Сау Пион і Хаймарс це артелерийська зброя різного класу і з різними задачами
Дуже добре, що за 30 років не все зі зброї вдалося продати і залишились сау Піон до яких майже не було снарядів (бо саме 203мм снаряди втратили під час діверсії на складах зберігання у 2014-2018рр

Сау Пион має діфецитний калібр 203мм, який сьогодні не рф ні Україна не здатні виготовляти, тому пионів не має на фронті більше року.

При цьому, пише Коваленко, на зберіганні в Росії залишилося не більше 100 САУ 2С7, придатних до відновлення, при тому, що ремонт буде досить трудомістким і довготривалим.

"У зв'язку з цим, не виключаю, що Росія намагатиметься отримати від країн-союзниць аналогічні артилерійські системи калібру 203-мм, з Ірану і Північної Кореї, оскільки темпи відновлення 2С7 з радянських запасів не відповідають темпам їхнього знищення в зоні БД, а сама їхня загальна кількість має межі, з урахуванням відсутності виробництва", - підсумовує експерт.


Стратегия запада на маленькую армию и немного дорогущего высокотехнологичного оружия потерпело полнейшее фиаско


маленька армія достатня , якщо основну роботу (вогневе ураження) зробить авіаційна ударна группа з авіаносців і пуски межконтінентальних ракет з підводних чрвнів, або стаціонарних ракетних установок(або ракет середньої дальності).
війна до України подібна до Першої Світової (коли майже не було авіації), або другої світової 1941-43рр коли ссср втратив на 80% всю авіацію і тільки з середини 1943 почали отримувати американські Мустангі і Аєрокобри. Маючи достатню кількість тактичних, оперативних і стратегічних дронів війна стає більш сучасною, і вплив фронтової авіації зменьшується, бо літаки(гелікоптери) дуже дорогі порівняннто навіть з "дорогими" дронами типу Поляниця.

до Україні концепсія війни НАТО не мала ніякого відношення, нам надавали зброю, яку ми вносили в список першечергових потреб, до того надавали інколи не в ідеальному стані, з великою затримкою у майже рік (як F16 і версія болок 50 часів початок 2000х). Західна зброя (і артилерія, танки, авіація на порядок вище і сучасніє радянської зброї, якої від 50 до 35 років. Не розумію, невже вам за два роки на війні не випало шансу користуватись західною зброєю? Ви воювали в бригаді морської піхоті, чи ТРО бригада?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:а как гитлер напал на африку а япония на перл харбор


могут и АдГшную Германию натравить

Был такой мыслитель в Москве Гейдар Джнмаль (проукраинский вместе с сыном, убили)
Так он в 2015 ванговал что в 2025 по всей Европе начнут ставить памятники Гитлеру(в контексте атиммигранства). Ну посмотрим на выборы в бундестаг
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: повний список зброї
Повний список озброєння, наданого Німеччиною у межах нового пакета:

→ 56 броньовані машини MRAP;

→ боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;

→ боєприпаси для БМП Marder;

→ боєприпаси до самохідних зенітних установок Gepard;

→ ракети до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T;

→ чотири колісні самохідні гаубиці Zuzana 2 (проєкт спільно з Данією та Норвегією);

→ 50 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

→ 2000 артснарядів калібру 122 мм;

→ 300 ударних БпЛА HF-1;

→ 51 БпЛА VECTOR із запчастинами;

→ 245 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

→ 29 безпілотників-розвідників SONGBIRD;

→ 14 безпілотників-розвідників HORNET XR;

→ дві машини для розмінування WISENT 1;

→ 16 мінних плугів;

→ вісім автомобілів для охорони кордону;

→ 645 лазерних далекомірів;

→ 74 000 патронів 44 мм;

→ 100 кулеметів MG5;

→ 2915 штурмових гвинтівок HK 416;

→ 900 штурмових гвинтівок MK 556;

→ 64 високоточних гвинтівок HLR 338 та 314 000 патронів;

→ 20 гвинтівок CR 308;

→ 73 штурмових гвинтівки AK-47;

→ патрони для вогнепальної зброї;

→ 27 800 вовняних ковдр;

→ 766 спальних мішків та 37 200 турнікетів.

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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ворог атакував Чернігівщину: уламками збитої ракети пошкоджена київська траса (Фото)
Сьогодні росіяни вкотре атакували Чернігівську область. Уламками збитої ракети на автодорозі М-01 (Київ — Чернігів — Нові Яриловичі) пошкоджено дорожнє покриття, металевий відбійник, а також скло та колесо вантажівки, яка стояла на узбіччі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Мабуть це, до Режиму Припинення Вогню ... не інакше
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:55

  konstantin kirovograd написав:
  andrijk777 написав:Де росія а де Франція? Ось карта: https://www.google.com/maps/
Як росія нападе на Францію? Скільки можна фантазувати?

:D а как гитлер напал на африку а япония на перл харбор :D

Ставити путіна і Гітлера в один ряд - це сильно принизити Гітлера.
Ви б ще путіна з Наполеоном порівняли. :D
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:58

До дискусії піврічної давності з ЛАДом про рекрутингові центри
Відкрились в лютому 2024
Зараз 48 центрів
За рік звернулось 41296 осіб (/52 тижні)=794 особи/тиждень
За останній тиждень звернулись 1800+ осіб
Вже заключили контрактів 8500+ осіб
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:00

andrijk777

не факт
путін може виявитися як "Гітлер, що вчасно зупинився і зберіг владу та територіальні здобутки"
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