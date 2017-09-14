Додано: Пон 17 лют, 2025 19:48

freeze написав: Shaman написав: й чомусь ми бачили на фронті Т-55? й чомусь ми бачили на фронті Т-55?

Всё познается в сравнении. У меня из техники было две Д-20 и три БМП-1. Любители советского антиквариата наверное сразу прооргазмировали от воспоминаний. Причем трофейные. И хлопцы скидывались на ремонт по несколько тысяч гривен, чтобы их отремонтировать. И все равно один пулемет ПКТ мне пришлось скрутить из нерабочего БРДМ(времен Брежнева) из ПДД в Одессе, чтобы они поставили вместо поломанного.

Возможно элитные бригады худо-бедно имеют какую-то технику, хотя насколько я понимаю вундервафля Абрамс, о котором полгода трубили СМИ, уже весь или поломан или подбит. И новых поставок уже точно не будет.

Вообще если ретроспектировать, то всё чудо оружие, которое обеспечит победу, достаточно быстро уходит в прошлое.

Давайте по памяти, Байрактар, Хаймерс, 777, Экскалибур, Абрамсы, Атакамс, 30 ракет Swadow, шесть самолетов F-16, сейчас дайте нам 20 ракет Таурус и мы всех порвем. Это все банальная пропаганда. Из действительно ценного Байрактар в первый месяц войны, и Хаймерс до конца 2022 года. Дальше противник быстро учится.

И оказывается, что как в рекламе из 90-х банка Империал - Важны вечные ценности. Достаточное количество пехоты, дроны, достаточное количество снарядов, КАБы. Оказывается 30 ржавых Пионов со складов длительного хранения, гораздо эффективнее дорогущего Хаймерса.

Вот такая война. Стратегия запада на маленькую армию и немного дорогущего высокотехнологичного оружия потерпело полнейшее фиаско, облажались. Всё познается в сравнении. У меня из техники было две Д-20 и три БМП-1. Любители советского антиквариата наверное сразу прооргазмировали от воспоминаний. Причем трофейные. И хлопцы скидывались на ремонт по несколько тысяч гривен, чтобы их отремонтировать. И все равно один пулемет ПКТ мне пришлось скрутить из нерабочего БРДМ(времен Брежнева) из ПДД в Одессе, чтобы они поставили вместо поломанного.Возможно элитные бригады худо-бедно имеют какую-то технику, хотя насколько я понимаю вундервафля Абрамс, о котором полгода трубили СМИ, уже весь или поломан или подбит. И новых поставок уже точно не будет.Вообще если ретроспектировать, то всё чудо оружие, которое обеспечит победу, достаточно быстро уходит в прошлое.Давайте по памяти, Байрактар, Хаймерс, 777, Экскалибур, Абрамсы, Атакамс, 30 ракет Swadow, шесть самолетов F-16, сейчас дайте нам 20 ракет Таурус и мы всех порвем. Это все банальная пропаганда. Из действительно ценного Байрактар в первый месяц войны, и Хаймерс до конца 2022 года. Дальше противник быстро учится.И оказывается, что как в рекламе из 90-х банка Империал - Важны вечные ценности. Достаточное количество пехоты, дроны, достаточное количество снарядов, КАБы. Оказывается 30 ржавых Пионов со складов длительного хранения, гораздо эффективнее дорогущего Хаймерса.Вот такая война. Стратегия запада на маленькую армию и немного дорогущего высокотехнологичного оружия потерпело полнейшее фиаско, облажались.

При цьому, пише Коваленко, на зберіганні в Росії залишилося не більше 100 САУ 2С7, придатних до відновлення, при тому, що ремонт буде досить трудомістким і довготривалим.



"У зв'язку з цим, не виключаю, що Росія намагатиметься отримати від країн-союзниць аналогічні артилерійські системи калібру 203-мм, з Ірану і Північної Кореї, оскільки темпи відновлення 2С7 з радянських запасів не відповідають темпам їхнього знищення в зоні БД, а сама їхня загальна кількість має межі, з урахуванням відсутності виробництва", - підсумовує експерт.

Стратегия запада на маленькую армию и немного дорогущего высокотехнологичного оружия потерпело полнейшее фиаско

при всій повазі, стосовно переліку зброї наданної партнерами (в першу чергу США) я не згоден з вами, західна зброя була додатком до радянської зброї, після 3 років війни саме західну зброю Україна може отримувати , а радянська зброя все, закінчилась і купити ніде.і як можна порівнювати радянський піон з хаймарсом-це те саме що порівнювати боксера легкої ваги(63кг) з супертяжем (91+кг), Сау Пион і Хаймарс це артелерийська зброя різного класу і з різними задачамиДуже добре, що за 30 років не все зі зброї вдалося продати і залишились сау Піон до яких майже не було снарядів (бо саме 203мм снаряди втратили під час діверсії на складах зберігання у 2014-2018ррСау Пион має діфецитний калібр 203мм, який сьогодні не рф ні Україна не здатні виготовляти, тому пионів не має на фронті більше року.маленька армія достатня , якщо основну роботу (вогневе ураження) зробить авіаційна ударна группа з авіаносців і пуски межконтінентальних ракет з підводних чрвнів, або стаціонарних ракетних установок(або ракет середньої дальності).війна до України подібна до Першої Світової (коли майже не було авіації), або другої світової 1941-43рр коли ссср втратив на 80% всю авіацію і тільки з середини 1943 почали отримувати американські Мустангі і Аєрокобри. Маючи достатню кількість тактичних, оперативних і стратегічних дронів війна стає більш сучасною, і вплив фронтової авіації зменьшується, бо літаки(гелікоптери) дуже дорогі порівняннто навіть з "дорогими" дронами типу Поляниця.до Україні концепсія війни НАТО не мала ніякого відношення, нам надавали зброю, яку ми вносили в список першечергових потреб, до того надавали інколи не в ідеальному стані, з великою затримкою у майже рік (як F16 і версія болок 50 часів початок 2000х). Західна зброя (і артилерія, танки, авіація на порядок вище і сучасніє радянської зброї, якої від 50 до 35 років. Не розумію, невже вам за два роки на війні не випало шансу користуватись західною зброєю? Ви воювали в бригаді морської піхоті, чи ТРО бригада?