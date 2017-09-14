konstantin kirovograd написав:К сожалению никто уже не упоминает репарации и там всякие планы Маршала по востановлению разрушеного.
а за чей счет?
США ясно дали понять, что они не то что помогать не будут, а хотят назад забрать то что вложили да еще и с наваром. Европа ? - они сами в шоке, что теперь нужно раскошеливаться на собственную оборону и очень серьезно.
так что восстанавливаться придется за собственный счет
Денег нет, но вы держитесь(с)
шок дійсно є, але краще сьогодні ніж через 5 років, кошти у Европи є, але там багато нашіх ворогів і багато друзів, вороги-Орбан, Фіцо, Вичевич, якщо румуни виберуть Джорджеску(підреску), то Румунію теж дадаємо. Навіть якщо мінуснути 5 країн, решти країн ЕС +Британія буди достатньо до речі Україні допомогали 54 країни (якщо вони продовжуть бути нашими партнерами у відновленні), то Сінгапуру точно не буде, але те, що залишисть під контролем Київа відновлять за 4 роки.
ніхто не прокоментував ітоги закінчення Мюнхенської конференції, і як це було
Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, закрывая мероприятие, не сдержал слез гнева, слез бессилия и скорби. Его голос сорвался, договорить он не смог. Да, он ушел с трибуны под стоячие овации зала, но это слабое утешение. "Мюнхен" стал безжалостной констатацией торжества слепоты человечества и американского торгашества, которое простую правду и справедливость продает, как партию бекона. Дело даже не в хамской нотации вице-президента США Вэнса. Стало ясно, что Штаты, при любом раскладе будут не вершителями возмездия, а "торговцами миром" и продадут "победу", тому, кто заплатит больше. По словам Хойсгена - "ценности США и Европы общими больше не являются. И действительно, вся эта переговорная суета не имеет ни малейшего смысла, если не завершится судом над путиным. За всё. За бредовую войну, нагромоздившую миллион трупов, за торжество фашизма и абсурда, за горе людей и изувеченные города. Но именно конференция и дала понять, что надежда на мировое правосудие, как минимум, наивна.
У період з 2005 до 2017 Гойсґен працював на посаді радника з міжнародних питань в уряді Ангели Меркель.
У своєму інтерв'ю часопису Spiegel у вересні 2021 року, Крістоф Гойсґен розказав про роль Федеральної канцлерки Ангели Меркель у тому, що за час її перебування при владі Україна не отримала ні перспективи вступу до НАТО, ані в ЄС. Перебуваючи на посаді Федерального канцлера ФРН з листопада 2005 року Ангела Меркель послідовно захищала позиції Російської Федерації у стосунку до України[4]. Вона завадила отриманню Україною ПДЧ (Плану дій щодо членства), першого кроку на шляху до вступу України до НАТО у Бухаресті 2008 року.[5] Вона також зробила все можливе, щоби Угода про Асоціацію України з ЄС не відкривала жодних перспектив членства[6]
дипломат з 30 річним стажем заплакав і пійшов з трибуни, бо віце-президент Венс сказав прямо в очі, що Европецські країни роками паразитировали на грошах (зброї) США і їм немає чого робити на переговорах. Вважаю, що може це хамство зачепить їх за нутро і вони складуть союз "меча і орала" на підтримку України
не факт путін може виявитися як "Гітлер, що вчасно зупинився і зберіг владу та територіальні здобутки"
Ні, Гітлер реально підняв економіку і рівень життя, причому досить швидко підняв. путіну просто повезло що подорожчала нафта + Ельцин зробив усі потрібні(не популярні) реформи перед ним. путін це сіра миш, якій просто повезло отримати велику і багату країну.
не факт путін може виявитися як "Гітлер, що вчасно зупинився і зберіг владу та територіальні здобутки"
Ні, Гітлер реально підняв економіку і рівень життя, причому досить швидко підняв. путіну просто повезло що подорожчала нафта + Ельцин зробив усі потрібні(не популярні) реформи перед ним. путін це сіра миш, якій просто повезло отримати велику і багату країну.
кількість сотні мілліардерів немає відношення до терміну "багата країна", ввп рф на 10% більше ввп Австралії(з населення 27млн), де тут багатство?
Сибарит написав:............ Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.
Тут интересно. Есть очень много честных людей, которые не тронут чужой кошелёк. При этом достаточно многие из них совершенно спокойно "стырят" деньги из государственного кошелька. Или из кошелька предприятия.
Вероятно у Сибарита дома или на работе видеокамеры везде стоят. И все вокруг об этом предупреждены.
Когда-то одно предприятие страдало от постоянного воровства мелочевки у сотрудников. Вероятно со стороны посетителей, так как коллектив был дружным и половина была родственниками другой половине приблизительно. В итоге директор распорядился развесить щитки с надписью предупреждением, что на предприятии ведется видео-съемка. И как результат воровство прекратилось. Посетители стали все добропорядочными все как один.