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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1272312724127251272612727 ... 12787>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 51
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
19
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
19
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:00

andrijk777

не факт
путін може виявитися як "Гітлер, що вчасно зупинився і зберіг владу та територіальні здобутки"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:01

  andrijk777 написав:
  konstantin kirovograd написав:
  andrijk777 написав:Де росія а де Франція? Ось карта: https://www.google.com/maps/
Як росія нападе на Францію? Скільки можна фантазувати?

:D а как гитлер напал на африку а япония на перл харбор :D

Ставити путіна і Гітлера в один ряд - це сильно принизити Гітлера.
Ви б ще путіна з Наполеоном порівняли. :D

Путін і є Гітлер сучасності.
Реваншизм, нацизм, антисемітизм, ксенофобія та шовінізм
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:03

  fox767676 написав:
  asti написав:Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!

відкриті кордони
-20% персональної нерухомості на користь ЄС

Поясніть будь ласка, які ще -20%...?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:06

  Xenon написав:
  konstantin kirovograd написав:К сожалению никто уже не упоминает репарации и там всякие планы Маршала по востановлению разрушеного.

а за чей счет?

США ясно дали понять, что они не то что помогать не будут, а хотят назад забрать то что вложили да еще и с наваром.
Европа ? - они сами в шоке, что теперь нужно раскошеливаться на собственную оборону и очень серьезно.

так что восстанавливаться придется за собственный счет

Денег нет, но вы держитесь(с)


шок дійсно є, але краще сьогодні ніж через 5 років, кошти у Европи є, але там багато нашіх ворогів і багато друзів,
вороги-Орбан, Фіцо, Вичевич, якщо румуни виберуть Джорджеску(підреску), то Румунію теж дадаємо.
Навіть якщо мінуснути 5 країн, решти країн ЕС +Британія буди достатньо
до речі Україні допомогали 54 країни (якщо вони продовжуть бути нашими партнерами у відновленні), то Сінгапуру точно не буде, але те, що залишисть під контролем Київа відновлять за 4 роки.

ніхто не прокоментував ітоги закінчення Мюнхенської конференції, і як це було

Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, закрывая мероприятие, не сдержал слез гнева, слез бессилия и скорби. Его голос сорвался, договорить он не смог.
Да, он ушел с трибуны под стоячие овации зала, но это слабое утешение.
"Мюнхен" стал безжалостной констатацией торжества слепоты человечества и американского торгашества, которое простую правду и справедливость продает, как партию бекона.
Дело даже не в хамской нотации вице-президента США Вэнса. Стало ясно, что Штаты, при любом раскладе будут не вершителями возмездия, а "торговцами миром" и продадут "победу", тому, кто заплатит больше.
По словам Хойсгена - "ценности США и Европы общими больше не являются.
И действительно, вся эта переговорная суета не имеет ни малейшего смысла, если не завершится судом над путиным.
За всё. За бредовую войну, нагромоздившую миллион трупов, за торжество фашизма и абсурда, за горе людей и изувеченные города.
Но именно конференция и дала понять, что надежда на мировое правосудие, как минимум, наивна.


https://t.me/nevzorovtv/25127

для спарвки: Кристоф Хойсген
У період з 2005 до 2017 Гойсґен працював на посаді радника з міжнародних питань в уряді Ангели Меркель.

У своєму інтерв'ю часопису Spiegel у вересні 2021 року, Крістоф Гойсґен розказав про роль Федеральної канцлерки Ангели Меркель у тому, що за час її перебування при владі Україна не отримала ні перспективи вступу до НАТО, ані в ЄС. Перебуваючи на посаді Федерального канцлера ФРН з листопада 2005 року Ангела Меркель послідовно захищала позиції Російської Федерації у стосунку до України[4]. Вона завадила отриманню Україною ПДЧ (Плану дій щодо членства), першого кроку на шляху до вступу України до НАТО у Бухаресті 2008 року.[5] Вона також зробила все можливе, щоби Угода про Асоціацію України з ЄС не відкривала жодних перспектив членства[6]


дипломат з 30 річним стажем заплакав і пійшов з трибуни, бо віце-президент Венс сказав прямо в очі, що Европецські країни роками паразитировали на грошах (зброї) США і їм немає чого робити на переговорах. Вважаю, що може це хамство зачепить їх за нутро і вони складуть союз "меча і орала" на підтримку України
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:08

  fox767676 написав:andrijk777

не факт
путін може виявитися як "Гітлер, що вчасно зупинився і зберіг владу та територіальні здобутки"

Ні, Гітлер реально підняв економіку і рівень життя, причому досить швидко підняв.
путіну просто повезло що подорожчала нафта + Ельцин зробив усі потрібні(не популярні) реформи перед ним. путін це сіра миш, якій просто повезло отримати велику і багату країну.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:11

  pesikot написав:Путін і є Гітлер сучасності.
Реваншизм, нацизм, антисемітизм, ксенофобія та шовінізм
генерал свр пишет что путин тоже квадробер.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:13

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:andrijk777

не факт
путін може виявитися як "Гітлер, що вчасно зупинився і зберіг владу та територіальні здобутки"

Ні, Гітлер реально підняв економіку і рівень життя, причому досить швидко підняв.
путіну просто повезло що подорожчала нафта + Ельцин зробив усі потрібні(не популярні) реформи перед ним. путін це сіра миш, якій просто повезло отримати велику і багату країну.


кількість сотні мілліардерів немає відношення до терміну "багата країна",
ввп рф на 10% більше ввп Австралії(з населення 27млн), де тут багатство?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:18

Ви що Гітлера автобанами міряєте ? ))
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:20

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:............
Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.

Тут интересно.
Есть очень много честных людей, которые не тронут чужой кошелёк.
При этом достаточно многие из них совершенно спокойно "стырят" деньги из государственного кошелька. Или из кошелька предприятия.

:mrgreen: Вероятно у Сибарита дома или на работе видеокамеры везде стоят. И все вокруг об этом предупреждены.

Когда-то одно предприятие страдало от постоянного воровства мелочевки у сотрудников. Вероятно со стороны посетителей, так как коллектив был дружным и половина была родственниками другой половине приблизительно. В итоге директор распорядился развесить щитки с надписью предупреждением, что на предприятии ведется видео-съемка. И как результат воровство прекратилось. Посетители стали все добропорядочными все как один. :D
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:ввп рф на 10% більше ввп Австралії(з населення 27млн), де тут багатство?

Ну реально в Москві і Пітері люди жили досить багато, не гірше ніж в Польщі чи Чехії і значно краще ніж в Україні
Дюрі-бачі
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