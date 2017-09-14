Додано: Пон 17 лют, 2025 20:06

Xenon написав: konstantin kirovograd написав: К сожалению никто уже не упоминает репарации и там всякие планы Маршала по востановлению разрушеного. К сожалению никто уже не упоминает репарации и там всякие планы Маршала по востановлению разрушеного.

а за чей счет?



США ясно дали понять, что они не то что помогать не будут, а хотят назад забрать то что вложили да еще и с наваром.

Европа ? - они сами в шоке, что теперь нужно раскошеливаться на собственную оборону и очень серьезно.



так что восстанавливаться придется за собственный счет



Денег нет, но вы держитесь(с) а за чей счет?США ясно дали понять, что они не то что помогать не будут, а хотят назад забрать то что вложили да еще и с наваром.Европа ? - они сами в шоке, что теперь нужно раскошеливаться на собственную оборону и очень серьезно.так что восстанавливаться придется за собственный счетДенег нет, но вы держитесь(с)

Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, закрывая мероприятие, не сдержал слез гнева, слез бессилия и скорби. Его голос сорвался, договорить он не смог.

Да, он ушел с трибуны под стоячие овации зала, но это слабое утешение.

"Мюнхен" стал безжалостной констатацией торжества слепоты человечества и американского торгашества, которое простую правду и справедливость продает, как партию бекона.

Дело даже не в хамской нотации вице-президента США Вэнса. Стало ясно, что Штаты, при любом раскладе будут не вершителями возмездия, а "торговцами миром" и продадут "победу", тому, кто заплатит больше.

По словам Хойсгена - "ценности США и Европы общими больше не являются.

И действительно, вся эта переговорная суета не имеет ни малейшего смысла, если не завершится судом над путиным.

За всё. За бредовую войну, нагромоздившую миллион трупов, за торжество фашизма и абсурда, за горе людей и изувеченные города.

Но именно конференция и дала понять, что надежда на мировое правосудие, как минимум, наивна.

У період з 2005 до 2017 Гойсґен працював на посаді радника з міжнародних питань в уряді Ангели Меркель.



У своєму інтерв'ю часопису Spiegel у вересні 2021 року, Крістоф Гойсґен розказав про роль Федеральної канцлерки Ангели Меркель у тому, що за час її перебування при владі Україна не отримала ні перспективи вступу до НАТО, ані в ЄС. Перебуваючи на посаді Федерального канцлера ФРН з листопада 2005 року Ангела Меркель послідовно захищала позиції Російської Федерації у стосунку до України[4]. Вона завадила отриманню Україною ПДЧ (Плану дій щодо членства), першого кроку на шляху до вступу України до НАТО у Бухаресті 2008 року.[5] Вона також зробила все можливе, щоби Угода про Асоціацію України з ЄС не відкривала жодних перспектив членства[6]

шок дійсно є, але краще сьогодні ніж через 5 років, кошти у Европи є, але там багато нашіх ворогів і багато друзів,вороги-Орбан, Фіцо, Вичевич, якщо румуни виберуть Джорджеску(підреску), то Румунію теж дадаємо.Навіть якщо мінуснути 5 країн, решти країн ЕС +Британія буди достатньодо речі Україні допомогали 54 країни (якщо вони продовжуть бути нашими партнерами у відновленні), то Сінгапуру точно не буде, але те, що залишисть під контролем Київа відновлять за 4 роки.ніхто не прокоментував ітоги закінчення Мюнхенської конференції, і як це булодля спарвки: Кристоф Хойсген, бо віце-президент Венс сказав прямо в очі, що Европецські країни роками паразитировали на грошах (зброї) США і їм немає чого робити на переговорах. Вважаю, що може це хамство зачепить їх за нутро і вони складуть союз "меча і орала" на підтримку України