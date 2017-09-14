Додано: Пон 17 лют, 2025 20:22

Banderlog написав: Shaman написав: почекаємо, чим закінчиться бліцкриг Трампа. як він планує увійти в історію - Трамп-переможець чи Трамп-лузер? почекаємо, чим закінчиться бліцкриг Трампа. як він планує увійти в історію - Трамп-переможець чи Трамп-лузер? боюсь , що у вас і в трампа різні критерії лузерства) і відповідь що таке перемога в трампа не та що в тебе. В нього ціль війни не розвал чи ослаблення росії, не вихід України на кордони а заробити на війні бабло.

Інша проблема, що ми граєм тільки на нашій території, росія це вже як мінімум регіональний гравець, а для сша це вже геостратегія, вони можуть дозволити собі поступитись в україні щоб виграти десь в сирії чи вєтнамі. боюсь , що у вас і в трампа різні критерії лузерства) і відповідь що таке перемога в трампа не та що в тебе. В нього ціль війни не розвал чи ослаблення росії, не вихід України на кордониІнша проблема, що ми граєм тільки на нашій території, росія це вже як мінімум регіональний гравець, а для сша це вже геостратегія, вони можуть дозволити собі поступитись в українічи вєтнамі.

В контексте газовой причины войны между росией и Украиной при появлении негативных для путинского кремля новостей из Армении (касательно потери Нагорного Карабаха), из Сирии (бегство Асада), из Приднестровья и Абхазии возникает два варианта их оценки:1. Росии на столько нужны дополнительные солдаты и техника для войны в Украине, что пошли на жертвы в других своих грязных проектах, напрямую связанных со стратегическими интересами Газпрома, которые путин отстаивает с самым высокими приоритетом по отношению к другим росийским потребностям.2. Росия на третий год войны вдруг зашаталась как колосс на глиняных ногах перед всемирной военной поддержкой для Украины и начала концентрироваться, собирая в кучу свои военные ресурсы для последнего боя с Зеленским.Что является выигрышем для США в глобальном смысле? По моему мнению, они как высокоразвитая индустриальная страна имеют высокую конкурентоспособность именно на открытых растущих рынках, где еще нет масштабных ограничений. Имея интеллектуальную собственность в том числе в методиках быстрого развития бизнеса, громадные финансовые ресурсы, высокоразвитые технологии во всем они прекрасно себя чувствуют в странах, где только что закончилась война и сняты ограничения для бизнеса. Рынки в таких странах имеют громадные перспективы роста (почти с нуля) и обеспечивают сильный совокупный растущий спрос на десятки лет вперед. Вот где удобное поле деятельности для Трампа, охуенного бизнесмена.Снятие ограничений для США это то, чем занялся Трамп с приходом на должность. Они чувствуют потребность в редкоземельных металлах, а свободного доступа к ним пока не имеют. А война в Украине это то, что имеет перспективу втянуть США по уши в деятельность, которая мешает американскому бизнесу. Ведь военные конфликты с ядерной росией для США, которая специализируется на торговле и производстве, не выгодны. Точно также свободная торговля и производство не интересны для путина, ведь его специализация - вооруженные грабежи (захватнические войны, коллекторство, рейдерство). В свободной торговле он не айс, его переигрывают всегда. Поэтому возникла ситуация, когда появилась реальная возможность у путина и Трампа взаимно удовлетворить свои потребности.Сумма 500 млрд.долларов названа Трампом Зеленскому не просто так, думаю. Есть предположение, что путин предложил ему около 300-350 млрд.долларов в виде права на добычу редкоземельных металлов на территории новых недавно присоединенных к росии территорий Украины при условии что Трамп прекратит военную помощь для Украины.Получается два варианта:а) путинский - Трамп не тратит больше денег на военную помощь и получает редкоземельные металлы на сумму 300-350 млрд.долларов под охраной вс рф в Украине через полгода-год.б)Трампа - Трамп получает право на редкоземельные металлы на сумму 500 млрд.долларов, но при этом тратит в качестве военной помощи Украине около 120 млрд.долларов на свои вооруженные силы, которые зайдут в Украину для военной помощи. Добычу металлов может начать приблизительно через полгода при таком варианте.