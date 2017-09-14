Фашик знову свої погляди написав - "Зберіг територіальні здобутки".
Ні слова поганого про Путіна, а ні пар із вуст
Ні слова, що в сучасному світі не можуть бути війни заради захоплення територій
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Додано: Пон 17 лют, 2025 20:04
Фашик знову свої погляди написав - "Зберіг територіальні здобутки".
Ні слова поганого про Путіна, а ні пар із вуст
Ні слова, що в сучасному світі не можуть бути війни заради захоплення територій
Додано: Пон 17 лют, 2025 20:06
шок дійсно є, але краще сьогодні ніж через 5 років, кошти у Европи є, але там багато нашіх ворогів і багато друзів,
вороги-Орбан, Фіцо, Вичевич, якщо румуни виберуть Джорджеску(підреску), то Румунію теж дадаємо.
Навіть якщо мінуснути 5 країн, решти країн ЕС +Британія буди достатньо
до речі Україні допомогали 54 країни (якщо вони продовжуть бути нашими партнерами у відновленні), то Сінгапуру точно не буде, але те, що залишисть під контролем Київа відновлять за 4 роки.
ніхто не прокоментував ітоги закінчення Мюнхенської конференції, і як це було
для спарвки: Кристоф Хойсген
дипломат з 30 річним стажем заплакав і пійшов з трибуни, бо віце-президент Венс сказав прямо в очі, що Европецські країни роками паразитировали на грошах (зброї) США і їм немає чого робити на переговорах. Вважаю, що може це хамство зачепить їх за нутро і вони складуть союз "меча і орала" на підтримку України
Додано: Пон 17 лют, 2025 20:08
Ні, Гітлер реально підняв економіку і рівень життя, причому досить швидко підняв.
путіну просто повезло що подорожчала нафта + Ельцин зробив усі потрібні(не популярні) реформи перед ним. путін це сіра миш, якій просто повезло отримати велику і багату країну.
Додано: Пон 17 лют, 2025 20:11
Додано: Пон 17 лют, 2025 20:13
кількість сотні мілліардерів немає відношення до терміну "багата країна",
ввп рф на 10% більше ввп Австралії(з населення 27млн), де тут багатство?
Додано: Пон 17 лют, 2025 20:20
Додано: Пон 17 лют, 2025 20:20
Вероятно у Сибарита дома или на работе видеокамеры везде стоят. И все вокруг об этом предупреждены.
Когда-то одно предприятие страдало от постоянного воровства мелочевки у сотрудников. Вероятно со стороны посетителей, так как коллектив был дружным и половина была родственниками другой половине приблизительно. В итоге директор распорядился развесить щитки с надписью предупреждением, что на предприятии ведется видео-съемка. И как результат воровство прекратилось. Посетители стали все добропорядочными все как один.
Додано: Пон 17 лют, 2025 20:22
В контексте газовой причины войны между росией и Украиной при появлении негативных для путинского кремля новостей из Армении (касательно потери Нагорного Карабаха), из Сирии (бегство Асада), из Приднестровья и Абхазии возникает два варианта их оценки:
1. Росии на столько нужны дополнительные солдаты и техника для войны в Украине, что пошли на жертвы в других своих грязных проектах, напрямую связанных со стратегическими интересами Газпрома, которые путин отстаивает с самым высокими приоритетом по отношению к другим росийским потребностям.
2. Росия на третий год войны вдруг зашаталась как колосс на глиняных ногах перед всемирной военной поддержкой для Украины и начала концентрироваться, собирая в кучу свои военные ресурсы для последнего боя с Зеленским.
Что является выигрышем для США в глобальном смысле? По моему мнению, они как высокоразвитая индустриальная страна имеют высокую конкурентоспособность именно на открытых растущих рынках, где еще нет масштабных ограничений. Имея интеллектуальную собственность в том числе в методиках быстрого развития бизнеса, громадные финансовые ресурсы, высокоразвитые технологии во всем они прекрасно себя чувствуют в странах, где только что закончилась война и сняты ограничения для бизнеса. Рынки в таких странах имеют громадные перспективы роста (почти с нуля) и обеспечивают сильный совокупный растущий спрос на десятки лет вперед. Вот где удобное поле деятельности для Трампа, охуенного бизнесмена.
Снятие ограничений для США это то, чем занялся Трамп с приходом на должность. Они чувствуют потребность в редкоземельных металлах, а свободного доступа к ним пока не имеют. А война в Украине это то, что имеет перспективу втянуть США по уши в деятельность, которая мешает американскому бизнесу. Ведь военные конфликты с ядерной росией для США, которая специализируется на торговле и производстве, не выгодны. Точно также свободная торговля и производство не интересны для путина, ведь его специализация - вооруженные грабежи (захватнические войны, коллекторство, рейдерство). В свободной торговле он не айс, его переигрывают всегда. Поэтому возникла ситуация, когда появилась реальная возможность у путина и Трампа взаимно удовлетворить свои потребности.
Сумма 500 млрд.долларов названа Трампом Зеленскому не просто так, думаю. Есть предположение, что путин предложил ему около 300-350 млрд.долларов в виде права на добычу редкоземельных металлов на территории новых недавно присоединенных к росии территорий Украины при условии что Трамп прекратит военную помощь для Украины.
Получается два варианта:
а) путинский - Трамп не тратит больше денег на военную помощь и получает редкоземельные металлы на сумму 300-350 млрд.долларов под охраной вс рф в Украине через полгода-год.
б)Трампа - Трамп получает право на редкоземельные металлы на сумму 500 млрд.долларов, но при этом тратит в качестве военной помощи Украине около 120 млрд.долларов на свои вооруженные силы, которые зайдут в Украину для военной помощи. Добычу металлов может начать приблизительно через полгода при таком варианте.
Додано: Пон 17 лют, 2025 20:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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