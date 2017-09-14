pesikot написав:Москва та Пітер ... одразу росіянина видно
Я ж писав, що близька родичка вийшла заміж за москаля (майже корінного, насправді село за кілька десятків км від окружної) ще у 80-і, народила там мого троюрідного брата, який восени 2022 емігрував в Україну, а потім позбувся паспорта із двоголовою куркою, отримав мадярський і емігрував в Словаччину/Австрію.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 17 лют, 2025 20:35, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит написав:............ Почему-то меня постоянно окружают честные люди. Мой кошелек может неделями валяться на видном месте, и его содержимое остаётся в безопасности. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что все вокруг воры.
Тут интересно. Есть очень много честных людей, которые не тронут чужой кошелёк. При этом достаточно многие из них совершенно спокойно "стырят" деньги из государственного кошелька. Или из кошелька предприятия.
Вероятно у Сибарита дома или на работе видеокамеры везде стоят. И все вокруг об этом предупреждены.
Когда-то одно предприятие страдало от постоянного воровства мелочевки у сотрудников. Вероятно со стороны посетителей, так как коллектив был дружным и половина была родственниками другой половине приблизительно. В итоге директор распорядился развесить щитки с надписью предупреждением, что на предприятии ведется видео-съемка. И как результат воровство прекратилось. Посетители стали все добропорядочными все как один.
Сібаріт зараз в ЗСУ і розповідь його про порядних людей , які разом з ним виконують обов'язок .
prodigy написав:Не розумію, невже вам за два роки на війні не випало шансу користуватись західною зброєю? Ви воювали в бригаді морської піхоті, чи ТРО бригада?
Точнее за три года войны. Почти. Добровольцем в марте 2022 года, по инвалидности в декабре 2024 года. Я был по началу в ТРО, потом в мех, потом в с января 2024 года в 30 корпусе морской пехоты. Пару слов за ТРО, это те люди, перед которыми я снимаю панаму. Легковооруженные затычки на опаснейших участках фронта, герои. В СМИ часто идет дезинформация и путаница боевых бригад ТРО с дружинниками с ДФТГ, вот там певец потап заочно записывался якобы в ТРО (на самом не деле не записывался, и в дружинники, а не в ТРО), Ломаченко боксер позировал в дружинниках, Усик тоже фотосессии делал). В ТРО были на начало войны только Джавелины, сейчас не знаю. В мехах была совковая техника в 2023 году. Может в элитных бригадах было иначе, и скорее всего были иначе. Но как говорится есть недвижимость в центре Одессы или на Ланжероне, а есть на Молдаванке. Я был на Молдаванке. У морпехов тоже разные бригады и подразделения. У меня были морская пехота в буквальном смысле этого слова. Там же и танковые подразделения, и артиллерийские дивизионы есть. У меня голимая пехота. У меня был автомат АК 1986 года выпуска и пистолет ПМ, который забрали потому что на складах длительного хранения закончились под него патроны. Выдали ТТ, 1937 года выпуска, времен расстрелов НКВД. Тяжелый и неудобный, я его сразу в рюкзак закинул за бестолковостью, и вынул когда увольнялся. Из западного оружия я лично за почти три года сталкивался только с минами Клейморами, которые саперы не очень любили, очевидно проигрывали советским МОН-90(50) в надежности и эффективности. МОН-90 к началу 2024 года закончились в Украине на складах длительного хранения.
pesikot написав:Москва та Пітер ... одразу росіянина видно
Я ж писав, що близька родичка вийшла заміж за москаля (майже корінного, насправді село за кілька десятків км від окружної) ще у 80-і, народила там мого троюрідного брата, який восени 2022 емігрував в Україну, а потім позбувся паспорта із двоголовою куркою, отримав мадярський і емігрував в Словаччину/Австрію.
Якщо росіянин не зможе натриндіти, то не зможе жити )
Восени 2022 ємігрував в Україну, з російською куркою ? Коли діяла заборона на в"їзд таких створінь з російською куркою
Позбувся російської курки та отримав мадярський - і все це за 2 роки Яка спритність ) При тому, що російської курки просто так не позбавишься
І головне, чого цей вигаданий родич, виїхав з московитьського раю, як ти описував )
budivelnik написав: [ цитата ] близько 2млн отримують пенсію отримують мінімальну пенсію -3тисячі грн.[ quote]Низька пенсія наших пенсіонерів частково скомпенсована відсутністю комунальних платежів ( для США/Європи це від 200 доларів і вище-які тамтешні пенсіонери платять) дотаційним комунальним транспортом (різниця від 1 долара поїздка) і практично відсутнім податком на житло(нерухомість).... тому Я далекий від того що пенсіонерам жити легко -але точно впевнений що 20% найбідніших- пенсіонерів США/Європи - живуть точно не краще від тих пенсіонерів хто у нас отримує 3000 грн
Ну який блін податок на житло на 45м2 хрущ ? Щодо найбідніших пенсіонерів сша , то там можна просто приїхати в благочинну організацію яких купа і привезти додому 10+ кг їдла усілякого нового крутого упакованого і ніхто не заважає , не контролює, прийти в кілька таких організацій в день, і взяти в кожній стільки скільки зможеш винести/ вивезти. Бомж в америці , не тому що він не може працювати і заробити , а тому що йому стільки плюшок перепадає що нах.. йому та робота , якщо можна як діоген на сонечку грітися а тобі і їжа і мобілка і все що хочеш від соц служб і благочинних організацій , це не безкоштовна роздача сранного супа раз в тиждень в парку для наших , а так 10 кг якщо хочеш щодня https://youtu.be/IdZmdZH47lc?si=O6C-tQMzuIENRy82 Перше ліпше за секунду знайшов
Ваша проблема в тому що ви все звужуєте до їжі.... Ну може ще до шмоток... Тому ще раз 1 Різниця між нашим пенсіонером з мінімалкою+відсутністю комуналки і 20% штатівських пенсіонерів які живуть в будках-мінімальна. Що тим що тим жити погано. i]
Є така піраміда потреб Маслоу До того що якщо ти не напився води не наївся та не виспався то інші потреби глибоко нецікаві . Тож спробуйте не їсти кілька днів підряд , і тоді скажете що їжа не головне , не пити вдосталь води і спати по 2-4 години на добу і тоді розкажете , що це все не головне , а що там головне ? Тому бляха якщо там пенсіонер може вжертися до усрачки безкоштовною смачною їжею а наш їсть в кращому випадку курячі лапки з картоплею та не доїдає їх то про яке б…
Що тим що тим жити погано
йдеться ? Якщо базова потреба в їжі не закрита.
Навіть сам вигляд того що їдять пенсіонери вважається допустимим тільки для 18+
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