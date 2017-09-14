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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12724127251272612727

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:05

Любов народу до тцк - безмежна))

  Дюрі-бачі написав:У Львові підрізали ТЦКшника. На жаль, таких випадків буде дедалі більше https://www.facebook.com/lvivobltck/pos ... cale=uk_UA


З тг-каналів міста Лева:

- Зламати їм кінцівки, щоб більше не лазили!

- Маловато буде! Треба їх євнухами робити, щоб було видно під@р@с
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:12

Покайся флер, тобі скидка буде! (с)

  fler написав:На думку Трампа, тепер кожен сам за себе. Тепер важлива не сила права, а право найсильнішого, тому немає потреби в ООН, міжнародному праві та вільній світовій торгівлі. Все це – обтяжливий баласт для майбутньої організації світу.
Багато політичних та економічних експертів вважають, що другий прихід Трампа до влади з його ідеями означає, що ера неоліберального глобалізму завершується, йому на зміну приходить політика національного інтересу.
Парадокс полягає в тому, що держава, яку багато хто вважав за гаранта світової стабільності, стає найбільшим джерелом нестабільності, залишаючись центром сили.
Детальніше: https://thepage.ua/ua/economy/yakim-tra ... j-poryadok
Забудьте про мир. Привіт, хаос.

прямо "друге пришестя".
Покайся флер, тобі скидка буде! (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:15

  Успіх написав:Агооо-ооов! :mrgreen:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:тоді треба розуміти що є 10 млн сімей які мають капітал від 20000 доларів
Те що вони цим капіталом розпоряджатись не вміють - тому вони й бідні.
Ану, ану - всі ми чемно сіли і уважно слухаємо ХОЧА Б три варіанти, так би мовити "лайфхаки" - як розумно/прибутково розпорядитись 20 000 долярчиків? :D

Віддай котам на ковбасу, ти ж допомагаєшь
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:19

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:При тому, що російської курки просто так не позбавишься

Це тризубу він не може позбутися, а курки позбувся за пів року і кілька тисяч зелених на адвоката, який ходив з паперами.
  pesikot написав:виїхав з московитьського раю, як ти описував )

Бо оголосили мобілізацію, а він пацифіст

Ще й тризуб є )

Ти мене розважаєшь весь вечір, своєю брехнею
Краще б ти мовчав, але продовжуй себе закопувати )

То як він в Україну заїхав ? По якому паспорту ?
І по якому виїхав ?

PS. Вже не кажучі, як він передавав тисячі долярів на адвоката в Росію, щоб позбутись курки. Після початку повномасшабки. Нагадаю, це 24.02.2022
Після того, як він якось заїхав в Україну )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 17 лют, 2025 21:28, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:20

А всякої вибухівки/мін зустрічав багато(покинутих)

  freeze написав:Из западного оружия я лично за почти три года сталкивался только с минами Клейморами
О, то мені більше перепало))
Я - стінгер тримав(в перший рік повномасштабки) ну і ще 2 вида різних "мух".

А з "танчиків", то до сих пір мої побратими стріляють зі старезних САУ 2с1(гвоздика)
Одну потім нам дали трофейну...

- "бо буває, що десь на Марсі - башня відлітає!" :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:То як він в Україну заїхав ? По якому паспорту ?
І по якому виїхав ?

Вїхав по Українському, виїхав по мадярському (про наявність чи відсутність корупційної складової при виїзді мені не відомо)
Дюрі-бачі
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