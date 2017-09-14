Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 21:05
З тг-каналів міста Лева:
- Зламати їм кінцівки, щоб більше не лазили!
- Маловато буде! Треба їх євнухами робити, щоб було видно під@р@с
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Додано: Пон 17 лют, 2025 21:12
fler написав:
На думку Трампа, тепер кожен сам за себе. Тепер важлива не сила права, а право найсильнішого, тому немає потреби в ООН, міжнародному праві та вільній світовій торгівлі. Все це – обтяжливий баласт для майбутньої організації світу.
Багато політичних та економічних експертів вважають, що другий прихід Трампа до влади з його ідеями означає, що ера неоліберального глобалізму завершується, йому на зміну приходить політика національного інтересу.
Парадокс полягає в тому, що держава, яку багато хто вважав за гаранта світової стабільності, стає найбільшим джерелом нестабільності, залишаючись центром сили.
Детальніше:
https://thepage.ua/ua/economy/yakim-tra ... j-poryadok
Забудьте про мир. Привіт, хаос.
прямо "друге пришестя".
Покайся флер, тобі скидка буде! (с)
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Додано: Пон 17 лют, 2025 21:15
Успіх написав:
Агооо-ооов!
Успіх написав: budivelnik написав:
тоді треба розуміти що є 10 млн сімей які мають капітал від 20000 доларів
Те що вони цим капіталом розпоряджатись не вміють - тому вони й бідні.
Ану, ану - всі ми чемно сіли і уважно слухаємо
ХОЧА Б три варіанти
, так би мовити "лайфхаки" - як розумно/прибутково розпорядитись 20 000 долярчиків?
Віддай котам на ковбасу, ти ж допомагаєшь
pesikot
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Додано: Пон 17 лют, 2025 21:19
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
При тому, що російської курки просто так не позбавишься
Це тризубу він не може позбутися, а курки позбувся за пів року і кілька тисяч зелених на адвоката, який ходив з паперами.
pesikot написав:
виїхав з московитьського раю, як ти описував )
Бо оголосили мобілізацію, а він пацифіст
Ще й тризуб є )
Ти мене розважаєшь весь вечір, своєю брехнею
Краще б ти мовчав, але продовжуй себе закопувати )
То як він в Україну заїхав ? По якому паспорту ?
І по якому виїхав ?
PS. Вже не кажучі, як він передавав тисячі долярів на адвоката в Росію, щоб позбутись курки. Після початку повномасшабки. Нагадаю, це 24.02.2022
Після того, як він якось заїхав в Україну )
Востаннє редагувалось
pesikot
в Пон 17 лют, 2025 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 21:20
freeze написав:
Из западного оружия я лично за почти три года сталкивался только с минами Клейморами
О, то мені більше перепало))
Я - стінгер тримав(в перший рік повномасштабки) ну і ще 2 вида різних "мух".
А з "танчиків", то до сих пір мої побратими стріляють зі старезних САУ 2с1(гвоздика)
Одну потім нам дали трофейну...
- "бо буває, що десь на Марсі - башня відлітає!"
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Додано: Пон 17 лют, 2025 21:25
pesikot написав:
То як він в Україну заїхав ? По якому паспорту ?
І по якому виїхав ?
Вїхав по Українському, виїхав по мадярському (про наявність чи відсутність корупційної складової при виїзді мені не відомо)
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