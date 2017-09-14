Кто за столом переговоров?



▪️Администрация Байдена стремилась к дипломатической изоляции России и заявляла, что любые переговоры о судьбе Украины должны вестись с участием украинцев. Трамп отошел от этого подхода 12 февраля, когда обсудил Украину в продолжительном разговоре с Путиным, а затем сказал, что «проинформирует» Владимира Зеленского об этом разговоре.



▪️Теперь Украина выглядит изолированной. Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу между высокопоставленными помощниками Трампа и их российскими коллегами, которая должна пройти на этой неделе в Саудовской Аравии.



▪️Европейские страны также могут оказаться в стороне — несмотря на то, что общая сумма помощи, оказанной Европой Украине, а это примерно 140 миллиардов долларов, превышает сумму, предоставленную США.



▪️Трамп сказал, что «вероятно» встретится с Путиным в Саудовской Аравии в ближайшее время. Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Турция уже выступают посредниками между Украиной и Россией по таким вопросам, как обмен пленными и навигация в Черном море.



Территория



▪️Киев заявил, что никогда не признает никаких изменений своих границ. Россия претендует не только на 20% территории Украины, которую она уже занимает, но и на те части четырех областей, которые она не контролирует полностью.



▪️Возможный компромисс: заморозить боевые действия.



▪️Россия сохраняет контроль над уже занятыми территориями, но прекращает борьбу за новые. Украина и Запад официально не признают российскую аннексию, хотя Россия сохраняет свои более широкие территориальные претензии. Соглашение может предусматривать, что территориальные споры будут разрешены мирным путем в какой-то момент в будущем — скажем, через 10 или 15 лет, как украинские переговорщики предлагали для статуса Крыма на мирных переговорах 2022 года.



▪️И еще один нюанс: Курск.



▪️Украина по-прежнему удерживает около 200 квадратных миль (520 кв. км) территории в Курской области. Россия отвергла идею, что Украина может использовать эти земли в качестве разменной монеты на будущих переговорах. Но если переговоры начнутся до того, как России удастся изгнать оттуда украинские войска, Киев, возможно, сможет найти способ обменять отступление из Курска на уступки со стороны России





При отсутствии членства в НАТО президент Украины Владимир Зеленский предложил развернуть на территории страны 200 000 иностранных военнослужащих для обеспечения соблюдения возможного перемирия. Однако аналитики отмечают, что Запад не сможет предоставить такую большую группировку. Британский премьер-министр Кир Стармер накануне заявил, что Великобритания готова выделить неопределенное количество миротворцев.



▪️В то же время Россия требует своих собственных «гарантий безопасности», которые включают обязательство Украины не восстанавливать свои вооруженные силы до прежнего уровня и не пытаться вернуть утраченные территории. Москва настаивает на ограничении численности украинской армии и запрете на размещение иностранных войск в стране.



▪️Согласование этих позиций считается одним из самых сложных вопросов любых возможных переговоров. Группа экспертов под руководством профессора международного права Кембриджского университета Марка Веллера разработала возможный компромиссный вариант соглашения.



▪️Он предусматривает развертывание небольшой международной миротворческой миссии численностью 7 500 человек, составленной из представителей стран, приемлемых как для России, так и для Украины, для контроля за соблюдением перемирия.



▪️Предложение Веллера включает немедленное введение санкций против любой из сторон в случае возобновления боевых действий. Оно также допускает возможность проведения Украиной ограниченных совместных военных учений с другими странами, сотрудничества в области вооружений и подготовки военных кадров.



▪️При этом постоянного присутствия иностранных войск на украинской территории не будет, но допускается размещение небольшого количества технических специалистов. Украина также согласилась бы на запрет ракет с дальностью более 250 километров.





При отсутствии членства в НАТО президент Украины Владимир Зеленский предложил развернуть на территории страны 200 000 иностранных военнослужащих для обеспечения соблюдения возможного перемирия. Однако аналитики отмечают, что Запад не сможет предоставить такую большую группировку. Британский премьер-министр Кир Стармер накануне заявил, что Великобритания готова выделить неопределенное количество миротворцев.



▪️В то же время Россия требует своих собственных «гарантий безопасности», которые включают обязательство Украины не восстанавливать свои вооруженные силы до прежнего уровня и не пытаться вернуть утраченные территории. Москва настаивает на ограничении численности украинской армии и запрете на размещение иностранных войск в стране.



▪️Согласование этих позиций считается одним из самых сложных вопросов любых возможных переговоров. Группа экспертов под руководством профессора международного права Кембриджского университета Марка Веллера разработала возможный компромиссный вариант соглашения.



▪️Он предусматривает развертывание небольшой международной миротворческой миссии численностью 7 500 человек, составленной из представителей стран, приемлемых как для России, так и для Украины, для контроля за соблюдением перемирия.



▪️Предложение Веллера включает немедленное введение санкций против любой из сторон в случае возобновления боевых действий. Оно также допускает возможность проведения Украиной ограниченных совместных военных учений с другими странами, сотрудничества в области вооружений и подготовки военных кадров.



▪️При этом постоянного присутствия иностранных войск на украинской территории не будет, но допускается размещение небольшого количества технических специалистов. Украина также согласилась бы на запрет ракет с дальностью более 250 километров.