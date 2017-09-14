freeze написав:

prodigy написав: Не розумію, невже вам за два роки на війні не випало шансу користуватись західною зброєю? Ви воювали в бригаді морської піхоті, чи ТРО бригада? Не розумію, невже вам за два роки на війні не випало шансу користуватись західною зброєю? Ви воювали в бригаді морської піхоті, чи ТРО бригада?

Точнее за три года войны. Почти. Добровольцем в марте 2022 года, по инвалидности в декабре 2024 года. Я был по началу в ТРО, потом в мех, потом в с января 2024 года в 30 корпусе морской пехоты.Пару слов за ТРО, это те люди, перед которыми я снимаю панаму. Легковооруженные затычки на опаснейших участках фронта, герои. В СМИ часто идет дезинформация и путаница боевых бригад ТРО с дружинниками с ДФТГ, вот там певец потап заочно записывался якобы в ТРО (на самом не деле не записывался, и в дружинники, а не в ТРО), Ломаченко боксер позировал в дружинниках, Усик тоже фотосессии делал).В ТРО были на начало войны только Джавелины, сейчас не знаю.В мехах была совковая техника в 2023 году. Может в элитных бригадах было иначе, и скорее всего были иначе. Но как говорится есть недвижимость в центре Одессы или на Ланжероне, а есть на Молдаванке. Я был на Молдаванке.У морпехов тоже разные бригады и подразделения. У меня были морская пехота в буквальном смысле этого слова. Там же и танковые подразделения, и артиллерийские дивизионы есть. У меня голимая пехота. У меня был автомат АК 1986 года выпуска и пистолет ПМ, который забрали потому что на складах длительного хранения закончились под него патроны. Выдали ТТ, 1937 года выпуска, времен расстрелов НКВД. Тяжелый и неудобный, я его сразу в рюкзак закинул за бестолковостью, и вынул когда увольнялся.Из западного оружия я лично за почти три года сталкивался только с минами Клейморами, которые саперы не очень любили, очевидно проигрывали советским МОН-90(50) в надежности и эффективности. МОН-90 к началу 2024 года закончились в Украине на складах длительного хранения.