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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:42

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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:44

Борис Пісторіус просто офігел від хамства віце-президента Дж Венса, що перейшов з англійської на німецьку



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  Дюрі-бачі написав:pesikot Зображення

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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:46

Амеріка поводить себе як мародери, американські ЗМІ мовчать

Трамп -це скот, гіршого президента не памятаю



Айдер каже про своє бачення подій
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Можете мені пояснити, чому цей договір поганий:

До нього входять не лише контроль за критично важливими мінералами країни – воно охоплює все: від портів та інфраструктури до нафти та газу, а також більшу ресурсну базу країни.


Тобто я бачу що беруть не тільки ресурси(як наприклад зараз і без цього договору) А вводять тотальний контроль на все. Порт це не ресурсна база а інфраструктура, яку 100% будуть розвивати.

Бо щось багато всього пишуть, а по суті, ніби звучить просто як втрата доходів у наших зеямаків
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:47

Амеріка поводить себе як мародери, американські ЗМІ мовчать

Трамп -це скот, гіршого президента не памятаю



Айдер каже про своє бачення подій
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:49

  freeze написав:
  prodigy написав:Не розумію, невже вам за два роки на війні не випало шансу користуватись західною зброєю? Ви воювали в бригаді морської піхоті, чи ТРО бригада?

Точнее за три года войны. Почти. Добровольцем в марте 2022 года, по инвалидности в декабре 2024 года. Я был по началу в ТРО, потом в мех, потом в с января 2024 года в 30 корпусе морской пехоты.
Пару слов за ТРО, это те люди, перед которыми я снимаю панаму. Легковооруженные затычки на опаснейших участках фронта, герои. В СМИ часто идет дезинформация и путаница боевых бригад ТРО с дружинниками с ДФТГ, вот там певец потап заочно записывался якобы в ТРО (на самом не деле не записывался, и в дружинники, а не в ТРО), Ломаченко боксер позировал в дружинниках, Усик тоже фотосессии делал).
В ТРО были на начало войны только Джавелины, сейчас не знаю.
В мехах была совковая техника в 2023 году. Может в элитных бригадах было иначе, и скорее всего были иначе. Но как говорится есть недвижимость в центре Одессы или на Ланжероне, а есть на Молдаванке. Я был на Молдаванке.
У морпехов тоже разные бригады и подразделения. У меня были морская пехота в буквальном смысле этого слова. Там же и танковые подразделения, и артиллерийские дивизионы есть. У меня голимая пехота. У меня был автомат АК 1986 года выпуска и пистолет ПМ, который забрали потому что на складах длительного хранения закончились под него патроны. Выдали ТТ, 1937 года выпуска, времен расстрелов НКВД. Тяжелый и неудобный, я его сразу в рюкзак закинул за бестолковостью, и вынул когда увольнялся.
Из западного оружия я лично за почти три года сталкивался только с минами Клейморами, которые саперы не очень любили, очевидно проигрывали советским МОН-90(50) в надежности и эффективности. МОН-90 к началу 2024 года закончились в Украине на складах длительного хранения.

Если США остановит нам помощь, то нам станет очень тяжело.

Поправлял здоровье в начале года в стационаре, со мной лечились действующие всушники. Они больше отдыхали, так как вылечить их было уже невозможно. И они это уже знали, к сожалению, не надеялись даже на лучшее. Один из них, самый добрый и общительный, невысокого роста поделился, что танкистом был, воюет с 2016 года. Довелось поездить ему и на Абрамсе, хотя самым лучшим считает английский Челенджер 2. Но потом ... перевели его в штурмовики. Причина перевода - не выспрашивал, но как вариант просто закончились живые танки.

Хотя когда смотрю в википедии перечень военной техники, которая есть в ВСУ, то начинаю понимать важность поставок помощи именно из Европы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%8B
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:50

  BeneFuckTor написав:Можете мені пояснити, чому цей договір поганий:

До нього входять не лише контроль за критично важливими мінералами країни – воно охоплює все: від портів та інфраструктури до нафти та газу, а також більшу ресурсну базу країни.


Тобто я бачу що беруть не тільки ресурси(як наприклад зараз і без цього договору) А вводять тотальний контроль на все. Порт це не ресурсна база а інфраструктура, яку 100% будуть розвивати.

Бо щось багато всього пишуть, а по суті, ніби звучить просто як втрата доходів у наших зеямаків


мародерство від гопніків трампа-ніхто їм нічого не дасть
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:50

  Дюрі-бачі написав:pesikot Зображення

дОцент ... на всі 100 прОцентов )

Ти писав, що в Україні не заробляєшь

І сам же показав, що таки заробляєшь
КВЕДи є )

То де ти збрехав, коли писав, що в Україні не заробляешь, чи зараз написав, коли дОцент, коли КВЕДи ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:52

  budivelnik написав:До дискусії піврічної давності з ЛАДом про рекрутингові центри
Відкрились в лютому 2024
Зараз 48 центрів
За рік звернулось 41296 осіб (/52 тижні)=794 особи/тиждень
За останній тиждень звернулись 1800+ осіб
Вже заключили контрактів 8500+ осіб

Украина призывала в армию по 30 тысяч человек в месяц с начала усиления мобилизации в мае — NYT

https://nv.ua/ukraine/events/mobilizaci ... 38805.html
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