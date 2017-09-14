Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:52
Wirująświatła написав:
в Объединённых Арабских Эмиратах с президентом Мохаммедом бен Заидом.
ого!
flyman
Повідомлень: 38476
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
Профіль
1
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:53
Дюрі-бачі вы меня удивляете. писякот прожженый троль. он вами манипулирует. сейчас паспорт потребует выложить, инн, номера карт.
Wirująświatła
Повідомлень: 28198
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3416 раз.
Профіль
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:53
pesikot написав:
То де ти збрехав, коли писав, що в Україні не заробляешь, чи коли зараз написав, коли дОцент, коли КВЕДи ? )
Зарплата доцента за січень 14_748.83. Як ФОП я заробляю в рази більше.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5052
З нами з: 29.07.22
Подякував: 814 раз.
Подякували: 597 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:56
Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.
На саркофаге Чернобыльской АЭС обнаружили еще три очага тления
https://sud.ua/ru/news/ukraine/323474-n ... ga-tleniya
Wirująświatła
Повідомлень: 28198
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3416 раз.
Профіль
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:58
Дюрі-бачі
Зарплата доцента за січень 14_748.83.
Це на повну ставку?
Hotab
Повідомлень: 14176
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2320 раз.
Профіль
1
3
2
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:58
Wirująświatła написав: Дюрі-бачі
вы меня удивляете. писякот прожженый троль. он вами манипулирует. сейчас паспорт потребует выложить, инн, номера карт.
100%
слишком серьезное отношение к помойнику
fox767676
Повідомлень: 2963
З нами з: 13.06.20
Подякував: 369 раз.
Подякували: 147 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:59
Hotab написав:
Це на повну ставку?
Повна ставка і надбавка за 10+ років стажу. Сума "чистими" після сплати податків
Востаннє редагувалось
Дюрі-бачі
в Пон 17 лют, 2025 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5052
З нами з: 29.07.22
Подякував: 814 раз.
Подякували: 597 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:00
freeze написав:
В ТРО были на начало войны только Джавелины, сейчас не знаю.
В мехах была совковая техника в 2023 году. Может в элитных бригадах
я ніколи не вважав, що хлопці в ТРО бригадах воюють погано, вони воювали 3 роки без важкої зброї (ні танків, ні БМП) -це справжні герої
стосовно західної зброї-підхід напів радянський-аєрокобри і мустангі у 1943-45 теж не всі полки ввс отримували, а тільки елітні.
prodigy
Повідомлень: 11879
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
Профіль
1
4
2
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:04
prodigy написав:
Борис Пісторіус просто офігел від хамства віце-президента Дж Венса, що перейшов з англійської на німецьку
перші 4 хв. відео
Немецкий язык грубоват, но всё-таки это один из самых выразительных в Европе!
pesikot
Повідомлень: 10747
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
Профіль
2
2
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:05
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Це на повну ставку?
Повна ставка і надбавка за 10+ років стажу. Сума "чистими" після сплати податків
Працювати треба на себе, щоб потім не залежати від чужих рішень))
Гугл показує, що вантажник в АТБ 16-22 тис.
Не менше доцента.
detroytred
Повідомлень: 23232
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
29
86556
П'ят 24 січ, 2025 23:21 Shaman
1493
260611
6076
906630