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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 51
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
19
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
19
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:56

Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

На саркофаге Чернобыльской АЭС обнаружили еще три очага тления
https://sud.ua/ru/news/ukraine/323474-n ... ga-tleniya
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:58

Дюрі-бачі
Зарплата доцента за січень 14_748.83.

Це на повну ставку?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це на повну ставку?

Повна ставка і надбавка за 10+ років стажу. Сума "чистими" після сплати податків
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 17 лют, 2025 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:В ТРО были на начало войны только Джавелины, сейчас не знаю.
В мехах была совковая техника в 2023 году. Может в элитных бригадах


я ніколи не вважав, що хлопці в ТРО бригадах воюють погано, вони воювали 3 роки без важкої зброї (ні танків, ні БМП) -це справжні герої
стосовно західної зброї-підхід напів радянський-аєрокобри і мустангі у 1943-45 теж не всі полки ввс отримували, а тільки елітні.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:04

  prodigy написав:Борис Пісторіус просто офігел від хамства віце-президента Дж Венса, що перейшов з англійської на німецьку



перші 4 хв. відео

Немецкий язык грубоват, но всё-таки это один из самых выразительных в Европе!

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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:05

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Це на повну ставку?

Повна ставка і надбавка за 10+ років стажу. Сума "чистими" після сплати податків

Працювати треба на себе, щоб потім не залежати від чужих рішень))

Гугл показує, що вантажник в АТБ 16-22 тис.
Не менше доцента.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:05

  fox767676 написав:
  asti написав:Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!


відкриті кордони -20% персональної нерухомості на користь ЄС
далі залежить від умов рпв та результатів виборів

не відкриють так просто вже кордони, буде концтабір і далі і цирк шапіто для тих, кому невесело )
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:06

Sidus

думаю с начала 2026 начнут приоткрывать спуская пар
и к 2027 нормализация полная
иначе гражданка
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:08

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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:08

freeze

Вітаю тебе , ФРІІЗ .
Мій перший досвід про іноземну допомогу був від швейцарців , бельгійців .
Це були одноразові перчаткі , які не рвались , на відміну від кітайских .
Одна "риса " була недолуга , розового коліру були .
Я до цієї пори здивован , що не зачепив ...інфекц....

Дуже багато було з СПІ.... З чим тілько не було (але хлопці воювали і не стогнали)

Влітку 23 , привезли цілий єкіпаж м-113 , я навіть на сідниці сів , пряме влучання .... і всі живі , ну так " жовток болтануло ".... акубаротравми ....
Дивися , дивився .... щось знайоме -,а ТО Олежа Сенцов .... ніяк його не впізнавав , доки у документи . не заглянув .( форма 100)
Справжній герой !
За три дні , втік з шпиталю до частини .
Далі про нього не чув .
Ліки привозили , багато !( швійц.амерік. англ.бельг..... АВСТРАЛІЙЦІ .)
... була волонт.з Нової Зеланд . .... дуже приваблива !!!
парентеральне годування (внутривенное , напряму ...) з ШВЕЙЦАР .
Багато чим допомогали з закордону ...
Англійці мені "бабочки "підігнали ... спецноші , щоб з операційної зі стола ( реанімації )перенососити , заносити ... дефібрілятор переносний .
...хтів ще написати , але ... зрання праця ...
Хай тобі щастить !
ЗДОРОВ'Я тобі .
холява
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