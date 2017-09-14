Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.
freeze написав:В ТРО были на начало войны только Джавелины, сейчас не знаю. В мехах была совковая техника в 2023 году. Может в элитных бригадах
я ніколи не вважав, що хлопці в ТРО бригадах воюють погано, вони воювали 3 роки без важкої зброї (ні танків, ні БМП) -це справжні герої стосовно західної зброї-підхід напів радянський-аєрокобри і мустангі у 1943-45 теж не всі полки ввс отримували, а тільки елітні.
Вітаю тебе , ФРІІЗ . Мій перший досвід про іноземну допомогу був від швейцарців , бельгійців . Це були одноразові перчаткі , які не рвались , на відміну від кітайских . Одна "риса " була недолуга , розового коліру були . Я до цієї пори здивован , що не зачепив ...інфекц....
Дуже багато було з СПІ.... З чим тілько не було (але хлопці воювали і не стогнали)
Влітку 23 , привезли цілий єкіпаж м-113 , я навіть на сідниці сів , пряме влучання .... і всі живі , ну так " жовток болтануло ".... акубаротравми .... Дивися , дивився .... щось знайоме -,а ТО Олежа Сенцов .... ніяк його не впізнавав , доки у документи . не заглянув .( форма 100) Справжній герой ! За три дні , втік з шпиталю до частини . Далі про нього не чув . Ліки привозили , багато !( швійц.амерік. англ.бельг..... АВСТРАЛІЙЦІ .) ... була волонт.з Нової Зеланд . .... дуже приваблива !!! парентеральне годування (внутривенное , напряму ...) з ШВЕЙЦАР . Багато чим допомогали з закордону ... Англійці мені "бабочки "підігнали ... спецноші , щоб з операційної зі стола ( реанімації )перенососити , заносити ... дефібрілятор переносний . ...хтів ще написати , але ... зрання праця ... Хай тобі щастить ! ЗДОРОВ'Я тобі .