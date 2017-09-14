якщо через 5 років мене серед ночі хтось розбудить и спитає що відбувається в той момент на форумі фінанс.юа то я без запинки скажу "песікот істерить, звинувачує когось у брехні і вимагає доказів". Тепер скажіть що я буду неправий))
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:05
якщо через 5 років мене серед ночі хтось розбудить и спитає що відбувається в той момент на форумі фінанс.юа то я без запинки скажу "песікот істерить, звинувачує когось у брехні і вимагає доказів". Тепер скажіть що я буду неправий))
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:07
Ты уже достал Путина из холодильника ?
Определился со своим гендером ? )
Авто есть ? Права есть ? Приписное есть ? Военник есть ?
300 ТГ-каналов перечитал и бока не отлежал ? )
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:08
freeze
Вітаю тебе , ФРІІЗ .
Мій перший досвід про іноземну допомогу був від швейцарців , бельгійців .
Це були одноразові перчаткі , які не рвались , на відміну від кітайских .
Одна "риса " була недолуга , розового коліру були .
Я до цієї пори здивован , що не зачепив ...інфекц....
Дуже багато було з СПІ.... З чим тілько не було (але хлопці воювали і не стогнали)
Влітку 23 , привезли цілий єкіпаж м-113 , я навіть на сідниці сів , пряме влучання .... і всі живі , ну так " жовток болтануло ".... акубаротравми ....
Дивися , дивився .... щось знайоме -,а ТО Олежа Сенцов .... ніяк його не впізнавав , доки у документи . не заглянув .( форма 100)
Справжній герой !
За три дні , з'їбав з шпиталю до частини .
Далі про нього не чув .
Ліки привозили , багато !( швійц.амерік. англ.бельг..... АВСТРАЛІЙЦІ .)
... була волонт.з Нової Зеланд . .... дуже приваблива !!!
парентеральне годування (внутривенное , напряму ...) з ШВЕЙЦАР .
Багато чим допомогали з закордону ...
Англійці мені "бабочки "підігнали ... спецноші , щоб з операційної зі стола ( реанімації )перенососити , заносити ... дефібрілятор переносний .
...хтів ще написати , але ... зрання праця ...
Хай тобі щастить !
ЗДОРОВ'Я тобі .
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:11
Шаман, хотаб, песокіт та інші ціцькоцмудильники бюджетної циці яким хтось щось винен (віддати міфічний борг). Там тема, що "ухиляються від податків", "недокладають в цицьку"
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:11
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:13
Зрадник, ти вже істеришь.
Як там, вже готуєшься російськи танки перевозити на своїх фурах ?
Тобі було так гарно зранку, ти накидав російської брехні.
Тобі за це пообіцяли 11 фублів
А тут прийшов я і все ...
Я, як той лісник.
Тобі фублів немає, і ти брехло ))
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
слухай рембо, ти можеш прийти лише туди куди тебе пошлють.
іди, давай.. брехню шукай, штірліцоіскатєль
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 17 лют, 2025 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:18
ипал бы я те 16-22 грузчиком-говорю как человек попробывавший все направления труда
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:18
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