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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12727127281272912730>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:05

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:pesikot

дОцент ... на всі 100 прОцентов )
Ти писав, що в Україні не заробляєшь
І сам же показав, що таки заробляєшь КВЕДи є )
То де ти збрехав, коли писав, що в Україні не заробляешь, чи зараз написав, коли дОцент, коли КВЕДи ? )

якщо через 5 років мене серед ночі хтось розбудить и спитає що відбувається в той момент на форумі фінанс.юа то я без запинки скажу "песікот істерить, звинувачує когось у брехні і вимагає доказів". Тепер скажіть що я буду неправий))
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:07

  Wirująświatła написав:Дюрі-бачі вы меня удивляете. писякот прожженый троль. он вами манипулирует. сейчас паспорт потребует выложить, инн, номера карт.

Ты уже достал Путина из холодильника ?

Определился со своим гендером ? )
Авто есть ? Права есть ? Приписное есть ? Военник есть ?

300 ТГ-каналов перечитал и бока не отлежал ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:08

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:08

freeze

Вітаю тебе , ФРІІЗ .
Мій перший досвід про іноземну допомогу був від швейцарців , бельгійців .
Це були одноразові перчаткі , які не рвались , на відміну від кітайских .
Одна "риса " була недолуга , розового коліру були .
Я до цієї пори здивован , що не зачепив ...інфекц....

Дуже багато було з СПІ.... З чим тілько не було (але хлопці воювали і не стогнали)

Влітку 23 , привезли цілий єкіпаж м-113 , я навіть на сідниці сів , пряме влучання .... і всі живі , ну так " жовток болтануло ".... акубаротравми ....
Дивися , дивився .... щось знайоме -,а ТО Олежа Сенцов .... ніяк його не впізнавав , доки у документи . не заглянув .( форма 100)
Справжній герой !
За три дні , з'їбав з шпиталю до частини .
Далі про нього не чув .
Ліки привозили , багато !( швійц.амерік. англ.бельг..... АВСТРАЛІЙЦІ .)
... була волонт.з Нової Зеланд . .... дуже приваблива !!!
парентеральне годування (внутривенное , напряму ...) з ШВЕЙЦАР .
Багато чим допомогали з закордону ...
Англійці мені "бабочки "підігнали ... спецноші , щоб з операційної зі стола ( реанімації )перенососити , заносити ... дефібрілятор переносний .
...хтів ще написати , але ... зрання праця ...
Хай тобі щастить !
ЗДОРОВ'Я тобі .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:11

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:а в Україні -багатий=злодій

Не бачив ні одного українця який би казав, що багатий ІТ-шник - злодій.

Шаман, хотаб, песокіт та інші ціцькоцмудильники бюджетної циці яким хтось щось винен (віддати міфічний борг). Там тема, що "ухиляються від податків", "недокладають в цицьку"
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:11

  pesikot написав:300 ТГ-каналов перечитал и бока не отлежал ? )
2й день самокатом по снегу гоцаю. тебе такой спорт во сне не приснится с твоим лишним весом. фото в киевской ветке.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:13

  Letusrock написав:якщо через 5 років мене серед ночі хтось розбудить и спитає що відбувається в той момент на форумі фінанс.юа то я без запинки скажу "песікот істерить, звинувачує когось у брехні і вимагає доказів". Тепер скажіть що я буду неправий))


Зрадник, ти вже істеришь.
Як там, вже готуєшься російськи танки перевозити на своїх фурах ?

Тобі було так гарно зранку, ти накидав російської брехні.
Тобі за це пообіцяли 11 фублів

А тут прийшов я і все ...
Я, як той лісник.
Тобі фублів немає, і ти брехло ))
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А тут прийшов я і все ...

слухай рембо, ти можеш прийти лише туди куди тебе пошлють.
іди, давай.. брехню шукай, штірліцоіскатєль
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 17 лют, 2025 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:18

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Це на повну ставку?

Повна ставка і надбавка за 10+ років стажу. Сума "чистими" після сплати податків

Працювати треба на себе, щоб потім не залежати від чужих рішень))

Гугл показує, що вантажник в АТБ 16-22 тис.
Не менше доцента.

ипал бы я те 16-22 грузчиком-говорю как человек попробывавший все направления труда :D
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:18

  pesikot написав:А тут прийшов я і
испортил воздух картохой по 15 грн с гнильцой
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